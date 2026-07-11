Rosa Arnau, cocinera: "La guarnición perfecta no lleva fritos; se hace con 3 calabacines y 30 ml de aceite de oliva"

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Elaborar una guarnición que sea sana y fácil de hacer no siempre es sencillo. Muchos terminan acudiendo a algunas muy simples como el arroz blanco, o a otras calóricas y tradicionales como las patatas fritas.

Como alternativa saludable, la cocinera y creadora de contenido gastronómico, Rosa Arnau (@me_gusta_comer_sano), nos propone unos bastones de calabacín a la parmesana cocinados en air fryer o al horno.

Ella misma expone la receta y sus beneficios en uno de sus últimos vídeos publicados en redes sociales. Y es que Arnau es una experta en comida sana e incluso cuenta con una especia propia sustitutiva de la sal.

El calabacín como alternativa a las patatas fritas

Los bastones de calabacín de esta receta son ideales para sustituir un alimento altamente calórico como las patatas fritas. Y es que según la Base de Datos Española de Composición de Alimentos, el calabacín es una de las hortalizas con menor contenido calórico: 17 kcal por cada 100 g.

Sin embargo, no renunciaremos al sabor intenso. "Os aviso, esta receta es altamente adictiva", apunta Arnau. Además, el queso parmesano le dará el toque definitivo, si bien podemos prescindir de él para usar únicamente productos veganos.

El condimento de la alegría

Precisamente, Rosa Arnau usa en su receta un conjunto de especias de su creación llamado 'condimento de la alegría'. Se trata de un producto 100% natural, que no contiene sal, aditivos ni gluten, según explica la propia cocinera en su blog.

En la ficha técnica de esta solución se describe como una mezcla de 9 especias y hierbas aromáticas con un toque de pimienta: ajo en polvo, cebolla en polvo, orégano, albahaca, romero, perejil, tomillo, pimienta negra y pimienta blanca.

El suegro de la creadora de esta receta, Gonzalo, tiene problemas renales, por lo que tuvo que renunciar a la sal. A raíz de su desánimo para con la comida, que le parecía sosa, Arnau se propuso ponerle solución con hierbas aromáticas.

Así nació el 'condimento de la alegría', cuyo nombre proviene del agradecimiento que le expresó su suegro cuando empezó a sazonar la comida con su mezcla. Ahora, este producto incluso se puede adquirir por internet.

Ingredientes Ingredientes Calabacines, 3 ud

Parmesano rallado, 15 g

Condimento de la alegría o especias, 1 cucharadita al gusto

Aceite de oliva virgen extra, 30 ml Paso 1 Tras lavar los calabacines, córtalos en bastones rectangulares. Mantén un grosor uniforme en todas las piezas (similar al corte de la patata frita tradicional). Paso 2 Traslada los bastones a un bol o recipiente de mezclado. Incorpora el queso parmesano finamente rallado, espolvorea el Condimento de la Alegría o las especias para dar profundidad al sabor. Paso 3 Vierte un hilo ligero de aceite de oliva virgen extra. Paso 4 Mezcla los ingredientes mediante movimientos envolventes o con ayuda de una lengua de silicona. Asegúrate de que la superficie de cada bastón quede cubierta de forma uniforme por la película de aceite, queso y especias. Paso 5 Coloca los bastones en la cesta de la freidora de aire en una sola capa, evitando el solapamiento para facilitar la circulación del aire caliente. Cocina a una temperatura constante de 200 °C durante 15 minutos, hasta conseguir que se dore la superficie. Paso 6 Si usas un horno tradicional, precaliéntalo a 200 °C. Distribuye los bastones de calabacín sobre una bandeja cubierta con papel de horno y cocciona hasta que adquieran una textura exterior crujiente.

Otras recetas con calabacines

Calabacín al ajillo: Tras lavar dos calabacines, córtalos en forma de media luna y añádelos a una sartén con aceite a fuego medio. Cocínalos durante 10 minutos removiéndolos y añade 3 ajos picados con perejil.

Calabacín rebozado: Lava un calabacín y córtalo en rodajas de medio centímetro. Espolvorea sal por ambos lados de cada cacho y déjalos reposar 10 minutos. Seca las piezas con papel de cocina y enharínalas por las dos caras.

Sacude y retira el exceso de harina y bate un huevo. Añade una capa fina de aceite de oliva en una sartén y coloca las rodajas en ella pasándolas antes por el huevo. Cocina por ambos lados hasta dorar.

Puedes preparar cualquier salsa para acompañar como por ejemplo salsa de soja con vinagre blanco, sésamo y ajos tiernos picados.