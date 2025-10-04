Barcelona se viste de gala para celebrar Vedellatast, evento de referencia para visibilizar la excelencia del vacuno catalán

De izquierda a derecha, el El presidente de la Asociación de Ganaderos de Boví de Cam d’Alcarrás, Carlos Ribot, el presidente de Asoprovac, Ricard Gòdia, el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Óscar Ordeig, el presidente de Asoprovac, Oriol Canal, y el director de Provacuno, Javier López. Ángel Jiménez

La Ciudad Condal se convirtió el pasado jueves en el epicentro de la gastronomía vacuna gracias a Vedellatast Barcelona, una cena exclusiva organizada por las principales asociaciones del sector cárnico para celebrar el reconocimiento de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía 2025.

El evento, celebrado en el emblemático Palauet del Passeig de Gràcia, reunió a más de 200 invitados, entre los que destacan representantes del sector, instituciones públicas y privadas, y celebridades del mundo del espectáculo.

En concreto, los impulsores de la gala son la Organización Interprofesional de la Carne de Vacuno (Provacuno), la Asociación de Productores de Carne de Vacuno de Cataluña (Asoprovac-Catalunya) y la Associació de Ramaders de Boví de Carn d'Alcarràs (ARB), con el apoyo de la Generalitat de Cataluña.

El torero Óscar Higares, durante el Vedellatast Barcelona. Ángel Jiménez

Además de disfrutar de una cena de calidad, el evento ha buscado dar visibilidad al potencial de la gastronomía catalana como un motor económico, cultural y turístico, que conecta el territorio, fomenta la sostenibilidad y promueve la cohesión social.

Javier López, director de PROVACUNO ha destacado la carne de vacuno y sus propiedades nutricionales como un "pilar de la "Dieta Mediterránea".

“El consumo de carne de vacuno ha estado históricamente asociado a una experiencia sensorial intensa y gratificante, que combina sabores, aromas y texturas capaces de despertar un placer inmediato en quienes la disfrutan. Es un componente cultural y social que eleva momentos cotidianos o festivos a experiencias memorables, como sin duda va a ser este evento”, explicaba.

El cantante, actor y presentador, Bertín Osborne. Ángel Jiménez

Por su parte, el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Govern de la Generalitat de Catalunya, Óscar Orgeig, destacó la necesidad de garantizar "el relevo generacional" para que el sector cárnico y ganadero mantenga su excelencia.

En la misma línea, el presidente de Asoprovac, Ricard Godia, incidió en el rol "estratégico" de la carne de vacuno para garantizar la supervivencia del medio rural

"En el futuro, es imprescindible que los jóvenes encuentren en la ganadería una actividad rentable. Este es un objetivo que solo podremos alcanzar con un trabajo colectivo del sector, de las administraciones y, sobre todo, con un consumidor que valore nuestro esfuerzo”, afirmó.

La presentadora María José Suárez. Ángel Jiménez

Producto local

La propuesta culinaria de la cita estuvo en manos del chef Paco Pérez, reconocido internacionalmente por su cocina de vanguardia y poseedor de cinco estrellas Michelin. En concreto, apostó por una mezcla de tradición y creatividad, acompañada de una selección de vinos y cavas de Vallformosa.

“Este menú es un homenaje a los ganaderos que cuidan y valoran las razas autóctonas, llevando hasta nuestras casas su saber hacer, así como a la tradición y al futuro de la carne de vacuno, un producto que nos conecta con nuestras raíces y, al mismo tiempo, inspira la alta cocina”, señalaba el chef.

El valor de lo local fue la nota predominante de la velada, por lo que se utilizaron productos como el aceite de oliva virgen extra de la Denominación de Origen Protegida Siuriana, pan de Indicación Geográfica Protegida (IGP) del Pagès Català y quesos Urgèlia DOP de Cooperativa Cadí.

La presentadora Cristina Tárrega, en el photocall del Vedellatast Barcelona. Ángel Jiménez

Celebridades

El evento estuvo amenizado por un espectáculo musical de la vocalista y compositora Soraya Naoyin, quien junto a ocho bailarines brindó una actuación repleta de energía.

Entre los invitados, destacaban personalidades del mundo del espectáculo, el cine o la cultura como el cantante Bertín Osborne, la modelo y presentadora María José Suárez, el humorista Manel Fuentes, el periodista Xavier Sardá, el extorero Óscar Higares o la presentadora Cristina Tárrega.

Después de la cena y la actuación musical, llegó el turno del cóctel y de una fiesta en la que se sirvieron mezclas originales elaboradas con Cointreau, desde clásicos como el Margarita o el Cosmopolitan, hasta propuestas refrescantes como el Cointreau Paloma.

Para mantener bailando a los presentes, la DJ Marta Boul puso el ambiente desde los platos para asegurar un cierre inolvidable a una noche de gastronomía y reivindicación del producto local.