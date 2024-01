Así es el delicioso menú ganador de 'MasterChef Junior' que dejó "sin palabras" a Dabiz Muñoz

MasterChef Junior 10 celebró este miércoles su gran final, en la que Loreto se alzó con la victoria. La joven aspirante, de tan solo ocho años, hizo historia al convertirse en la primera concursante en ganar el talent culinario de TVE tras ser repescada y también la más joven en hacerlo.

Cuatro aspirantes llegaron a la gran final, pero solo dos, Loreto y Jesús, pudieron competir en una última reñida prueba: elaborar un menú compuesto por entrante, plato principal y postre. En este duelo, ambos estuvieron acompañados por sus familiares y compañeros de MasterChef Junior. Además, ante ellos tenían a un duro jurado, compuesto por Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Samantha Vallejo-Nájera, además de por "el mejor chef del mundo", Dabiz Muñoz.

Los dos aspirantes impresionaron con su menú, pero Loreto logró conquistar a los jueces con sus tres platos: un steak tartar, una lubina y un postre de fresas con licor y helado. Finalmente, la joven aspirante se alzó con la victoria, que dedicó a sus compañeros de MasterChef Junior y a sus amigas de gimnasia rítmica.

El entrante: 'Gracias yaya'

Con sus tres platos, que RTVE ha compartido a través de su web, Loreto quiso hacer un homenaje a personas muy importantes en su vida. Su entrante, bautizado como 'Gracias yaya', estaba dedicado a su abuela, quien inculcó a su padre Miguel la pasión por la cocina y él se la transmitió a su hija. La receta constaba de un tartar de vaca con velo de mostaza y polvo helado de suero de parmesano, que incluía los siguientes ingredientes:

Para el tartar de carne : 300 g de solomillo de vaca.

: 300 g de solomillo de vaca. Para el aliño : 5 ml de tabasco, 10 ml de salsa Perrins, 10 ml de aceite de oliva, Sal fina, 50 g de pepinillos en vinagre, 1 chalota, 50 g de alcaparras.

: 5 ml de tabasco, 10 ml de salsa Perrins, 10 ml de aceite de oliva, Sal fina, 50 g de pepinillos en vinagre, 1 chalota, 50 g de alcaparras. Para el suero de parmesano (polvo helado) : 1 cuña de 180 g de parmesano, 500 ml de agua, 6 hojas de gelatina.

: 1 cuña de 180 g de parmesano, 500 ml de agua, 6 hojas de gelatina. Para el velo de mostaza : 2 g de agar-agar, 5 hojas de gelatina, 1 cucharada de café de mostaza de Dijon, 100 ml de agua de pepinillo, 100 ml de agua mineral.

: 2 g de agar-agar, 5 hojas de gelatina, 1 cucharada de café de mostaza de Dijon, 100 ml de agua de pepinillo, 100 ml de agua mineral. Para el crujiente de pan : Emulsión de pan.

: Emulsión de pan. Para el acabado: Pétalos de tajete.

Steak tartar de Loreto en 'MasterChef Junior'. RTVE

En cuanto a su elaboración, consta de distintos pasos:

Para el tartar de carne: Picamos finamente el solomillo. Cortamos lascas, luego tiras y finalmente picamos. Reservamos envuelto en papel de film. Para el suero de parmesano (polvo helado): Cortamos el parmesano a dados, lo ponemos en un cazo e incorporamos el agua. Cocinamos a fuego lento durante 15 minutos. Retiramos del fuego, pasamos por la estameña y añadimos las gelatinas previamente hidratadas. Dividimos en dos vasos de pacojet y congelamos en el abatidor. Para el crujiente de pan: Estiramos la masa de pan sobre un silpat. La horneamos a 200ºC durante 8 minutos hasta conseguir una masa crocante fina de color dorado. Para el aliño del tartar: Ponemos la carne en un bol. Añadimos la chalota picada, los pepinillos y las alcaparras Aliñamos con aceite de oliva, tabasco, salsa perrins y la yema de huevo. Mezclamos bien y reservamos. Para el velo de mostaza: Mezclamos en un cazo la mostaza, el agua de los pepinillos y el agua mineral. Incorporamos el agar-agar y mezclamos bien con unas varillas. Llevamos al fuego y, cuando hierva, retiramos y añadimos las hojas de gelatina. Estiramos sobre 2 bandejas, dejamos que cuaje y reservamos en la nevera. Para el acabado y presentación: En la base del plato, ponemos el tartar aliñado en un molde circular. Cortamos un disco de velo de mostaza con un molde circular de tamaño inferior y lo colocamos sobre la carne. Pasamos por la pacojet el suero de parmesano y lo convertimos en polvo. Acompañamos el tartar de una cucharada de polvo helado de suero de parmesano y una tira crujiente de pan.

Con su entrante, la alicantina dejó al chef Dabiz Muñoz "sin palabras". "Me sorprende la composición de los ingredientes, la nieve, tiene una textura espectacular. Está muy bien hecho, muy bien hilado y se nota que vienes de una familia de hosteleros porque aquí hay alguien que tiene paladar", aseguró.

Plato principal: 'Amigos'

Su plato principal, bautizado como 'Amigos', estaba dedicado a sus compañeros del concurso. La receta era una lubina asada con emulsión de colágeno de sus espinas. Para su elaboración, se necesitan los siguientes ingredientes:

Para la lubina : 1 lubina de 2 kg.

: 1 lubina de 2 kg. Para la emulsión de colágeno: 1 huevo, 200 ml de infusión de pescado, Zumo de 1/2 limón, sal fina.

1 huevo, 200 ml de infusión de pescado, Zumo de 1/2 limón, sal fina. Para el fondo oscuro de pescado : 300 ml de jugo de carne, 300 g de espinas de pescado, 50 g de mantequilla, maizena exprés, sal fina.

: 300 ml de jugo de carne, 300 g de espinas de pescado, 50 g de mantequilla, maizena exprés, sal fina. Para las verduras risoladas: 4 mini zanahorias, 4 mini chirivías, 4 mini nabos, 4 mini puerros, 1 hoja de kale, corte de bulbo de apio-celery, aceite de oliva, mantequilla.

Lubina de Loreto en 'MasterChef Junior'. RTVE

En cuanto a su elaboración, consta de distintos pasos:

Para la lubina: Cortamos y racionamos la lubina. Marcamos por la parte de la piel con intensidad. Retiramos del fuego y reservamos en bandeja. Para el fondo oscuro de pescado: Doramos las espinas del pescado y, cuando estén tostadas, añadimos el fondo de carne y guisamos durante 20 minutos a fuego lento. Retiramos del fuego y pasamos por un colador fino. Volvemos a meterlas al fuego y ligamos con maizena exprés y unos dados de mantequilla. Ponemos a punto de sal y reservamos. Para la emulsión de colágeno de espinas de lubina: Emulsionamos un huevo con la túrmix y añadimos el zumo de limón, una punta de sal y 200 ml de infusión de pescado. Emulsionamos y reservamos. Para las verduras risoladas: Pelamos las mini verduras y las rehogamos con mantequilla (salteado muy ligero). Freímos en aceite de oliva las puntas de las hojas de kale. Para el acabado y presentación: Terminamos el punto de cocción del pescado en el horno y calentamos las verduras. Ponemos en el fondo del plato la salsa oscura de pescado, el taco de pescado y, encima, las verduras risoladas y el kale frito. Terminamos con un punto de emulsión de colágeno de espinas.

"Al plato no le falta ni le sobra nada, es elegancia pura, un plato técnicamente perfecto, con mucho sabor y el justo punto de atrevimiento. Otro platazo", destacó Dabiz Muñoz al probar la lubina de Loreto. Un sabor que también fue aplaudido por Jordi Cruz: "Es un plato perfecto y de adulto". "Un 10", dijo Pepe Rodríguez.

Postre: 'Gimnasia'

Por último, el postre de Loreto, 'Gimnasia', pretendía rendir homenaje a sus amigas de gimnasia rítmica, la otra gran afición de la ganadora del talent culinario. El último plato constaba de un ganache de chocolate blanco y fresas osmotizadas con amareto. Estos son sus ingredientes:

Para la ganache de chocolate blanco: 300 g de chocolate blanco, 100 ml de nata 35%.

300 g de chocolate blanco, 100 ml de nata 35%. Para las fresas osmotizadas : 12 fresas, 50 ml de licor de amareto.

: 12 fresas, 50 ml de licor de amareto. Para el cristal de yogurt: 10 unidades de papel de arroz obulato, 50 g de azúcar glace, polvo de yogurt.

10 unidades de papel de arroz obulato, 50 g de azúcar glace, polvo de yogurt. Otros: 1 rosa, nitrógeno líquido.

Postre Loreto en 'MasterChef Junior'. RTVE

En cuanto a su elaboración, estos son los pasos:

Para la ganache de chocolate blanco: Calentamos la nata y añadimos chocolate blanco. Mezclamos con una espátula hasta conseguir una mezcla homogénea. Reservamos en la nevera. Para las fresas osmotizadas: Cortamos el pedículo de las fresas y las metemos en una bolsa al vacío con el licor de amareto. Hacemos el vacío en la máquina y dejamos reposar en la cámara. Para el cristal de yogurt: Estiramos en un silpat las láminas de obulato. Pintamos con aceite entre ellas y añadimos el azúcar glace. Horneamos a 200ºC por arriba y por abajo durante 12 minutos. Sacamos del horno y espolvoreamos el yogurt en polvo. Dejamos cristalizar. Para el acabado: Servimos una quenelle de la ganache de chocolate blanco y lo acompañamos de 5 fresas osmotizadas, un trozo de cristal de yogurt y terminamos con un pétalo de rosa pasado por el nitrógeno.

"Has nacido para ser cocinera, tienes chispa, brillas, serás lo que quieras ser, pero no olvides que nacer con un talento es una suerte. Cultívalo y no lo pierdas. Espectacular", destacó Dabiz Muñoz al probar su plato. "Con que poco has hecho un postre tan bonito, tan fino, que es la viva representación del talento natural, orgulloso no, lo siguiente", comentó Jordi.

Sigue los temas que te interesan