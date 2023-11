Este es el mítico asador que Tamara Falcó e Íñigo Onieva han elegido para comer este fin de semana

Tamara Falcó e Íñigo Onieva han disfrutado de un romántico fin de semana en San Sebastián. Después de celebrar su enlace matrimonial el pasado mes de julio, la pareja viajó hasta Sudáfrica y la Polinesia Francesa para disfrutar de su esperada luna de miel. Sin embargo, parece que estas escapadas no han sido suficientes para la pareja. Y es que, tras viajar también durante los últimos meses a la costa amalfitana, Copenhague o Ibiza, la hija de Isabel Preysler ha decidido visitar en esta ocasión el País Vasco para disfrutar del fin de semana.

Como suele ser habitual, Tamara Falcó e Íñigo Onieva han compartido en redes sociales todos los detalles de su escapada. La pareja ha pasado el fin de semana en San Sebastián, donde, tal y como han mostrado a través de sus perfiles de Instagram, han disfrutado de visitas culturales, deporte y la mejor gastronomía. Uno de los lugares que la pareja no ha querido perder la oportunidad de conocer ha sido el museo de Chillida Leku, un espacio que ha maravillado a la socialité, que ha definido la visita como "inolvidable".

"Ver el museo de Chillida Leku de la mano de Mikel Chillida ha sido una experiencia inolvidable ¿Cómo es el conocer lo que rodea a un artista detrás de su obra? Ya admiraba a Chillida antes, pero escuchar cuales eran sus inquietudes, como lo era el alma versus la gravedad de Newton, me ha hecho admirarle mucho más", ha publicado Tamara Falcó a través de Instagram.

Tamara e Íñigo durante su escapada. Instagram

Pero la realidad es que Tamara e Íñigo no solo han querido disfrutar de la mejor oferta cultural de San Sebastián, sino que también han aprovechado la ocasión para degustar los mejores platos de la ciudad. Si hay algo que ha dejado siempre claro la pareja a través de sus redes sociales es que son dos amantes de la buena comida.

Y es por eso por, precisamente, por lo que Tamara e Íñigo no han podido evitar hacer una visita a un mítico asador situado en Atxondo. Se trata, nada más y nada menos, que del Asador Etxebarri, el cuarto mejor restaurante del mundo, según la lista "The World’s 50 Best Restaurants".

La pareja, tal y como ha compartido a través de las redes sociales, ha disfrutado de una suculenta comida. Erizos de mar, langostinos, angulas y un buen chuletón han sido algunos de los platos de los que Tamara e Íñigo han podido disfrutar durante su visita al Asador Etxebarri. Además, según mostró el propio Íñigo a través de su Instagram, la pareja acompañó a la comida con un vino de Roagna, de una famosa bodega italiana.

Tamara e Íñigo no solo pudieron disfrutar de la mejor gastronomía del mítico establecimiento, sino que la pareja tuvo la oportunidad de adentrarse en las cocinas del local y conocer al chef Bittor Arginzoniz, que cuenta con una estrella Michelín.

El chuletón del que disfrutó la pareja.

Hay que recordar que la vinculación de Tamara Falcó con la cocina viene de lejos. Y es que, además de participar en MasterChef, la hija de Isabel Preysler se graduó como chef en la academia 'Le Cordon Bleu'. Además, suele ser habitual que la socialité visite junto a su pareja los mejores restaurantes de nuestro país. De hecho, no era la primera vez que Tamara visitaba el Asador Etxebarri, sino que ya lo había hecho anteriormente. Concretamente, hace dos años y por las mismas fechas.

Pero la ruta gastronómica de Tamara e Íñigo no quedó ahí. El sábado visitaron el Asador Etxebarri y el domingo disfrutaron de otra suculenta comida en el Restaurante Narru antes de regresar a Madrid. "Txuleton, volumen II", publicaba Íñigo Onieva en su Instagram, haciendo referencia al segundo asalto de su ruta gastronómica.

El Asador Etxebarri ha sido elegido este año como el cuarto mejor restaurante del mundo, según la lista "The World’s 50 Best Restaurants". Está situado en Atxondo (Vizcaya), un pueblo de menos de 1.500 habitantes. Y su localización no es ninguna casualidad, sino que tiene que ver con su fundador. Bittor Arginzoniz decidió abrir este establecimiento en su ciudad natal con el objetivo de hacer un negocio rentable explotando su buena mano con las brasas.

La Guía Michelín destaca de este restaurante su exclusiva propuesta ya que, además de combinar diferentes tipos de leña, Arginzoniz ha innovado con un peculiar sistema de poleas para establecer la altura de las brasas a su elección y poder así mejorar los puntos de cocción. Su popularidad ha llegado hasta el punto de que hay meses de lista de espera para conseguir una mesa. El menú degustación del Asador Etxebarri tiene un precio de 264 euros por persona, sin bebida y con pago por adelantado.

