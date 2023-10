La eterna luna de miel de Tamara Falcó e Íñigo Onieva: el espectacular hotel en el que se han alojado en Ibiza

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en el Six Senses Hotel de Ibiza.

Tamara Falcó (41 años) e Íñigo Onieva (34) están viviendo en una eterna luna de miel. Desde que el pasado 8 de julio se jurasen amor eterno ante los ojos de Dios no han parado de viajar por todo el mundo. Desde Sudáfrica hasta Maldivas pasando por París. También España es un destino que les apasiona, y por ello han aprovechado los últimos días de sol de nuestro país, antes de que llegue oficialmente el frío, para gozar de una de las islas más demandadas del mundo: Ibiza.

Tal y como ha podido confirmar EL ESPAÑOL, los marqueses de Griñón se han hospedado en el espectacular Six Senses Ibiza, donde han podido disfrutar de unos días de ensueño, desconexión y descanso. El hotel, localizado en la bahía de Cala Xarraca, ubicada en el ambiente más bohemio de la isla, la zona norte, es uno de los principales destinos escogidos para aquellos que buscan alejarse del ruido y disfrutar del lujo sostenible y bienestar.

La pareja de recién casados se ha alojado en una de las mejores suites que ofrece el hotel, la Sea View Premium Junior Suite, con vistas al mar, en ambiente moderno pero acogedor con una zona de estar y un baño impresionante. Además, gracias a ella, han podido disfrutar de la máxima privacidad en una gran terraza privada que ofrece un espacio adicional para enamorarse de las vistas y de los amaneceres y atardeceres de la esa cala mágica en la isla pitusa.

[De la incineración de sus zapatos a la desaparición de la alianza: Tamara Falcó cuenta las 'tragedias' de su boda]

La suite en la que han pernoctado los marqueses de Griñón durante sus días de descanso en Ibiza.

Así lo han comentado la propia Tamara en sus redes sociales: "Atardeceres que atrapan", ha escrito la hija de Isabel Preysler (72) y el recordado Carlos Falcó, en su perfil de Instagram.

La colaboradora de El Hormiguero y su marido son sólo dos de las decenas de las celebrities que deciden hospedarse en este refugio de bienestar que reúne todas las características de un hotel exclusivo, intimo y alejado del centro de Ibiza. La máxima de este hotel de superlujo es el descanso y la tranquilidad que aporta la bahía de Cala Xarraca.

El refugio más bohemio

Otro plano de la Sea View Premium Junior Suite, donde se han quedado Tamara e Íñigo en Ibiza.

Six Senses Ibiza, según desvelan desde el hotel, no solo se trata de un destino, sino que buscan que sus huéspedes se sumerjan en una experiencia única y diferente, en un ambiente exquisito y perfecto para desconectar y disfrutar del entorno. Six Senses cuenta con 137 alojamientos que incluyen residencias, mansiones, suites con piscina y cuevas frente a la playa, en donde poder tomarte un mojito o disfrutar de la música a pie de playa.

Tal y como apuntan desde su página web, "puede convertirse en uno de tus planes preferidos los meses de después de verano, en un ambiente de lo más bohemio con las puestas de sol más espectaculares de las islas baleares".

[Íñigo Onieva, marqués de Griñón: qué beneficios le reportará el título que ostenta por su boda con Tamara Falcó]

Gastronomía

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Six Senses Ibiza (@sixsenses.ibiza)

El hotel alberga cuatro experiencias gastronómicas únicas, fusionando la cocina local e internacional, destacando por una gastronomía ecológica, de temporada y de origen responsable, siempre fiel a sus valores de sostenibilidad.

Los cuatro restaurantes de autor: North, The Farmers Market, las Beach Caves y The Orchard, muestran lo mejor de los productos ibicencos, con los ingredientes más frescos servidos de la granja a la mesa, y que se adaptan a los diferentes momentos del día y cuya excelencia viene de la mano del gran chef israelí Eyal Shaní, creando un verdadero oasis gastronómico que deleita los sentidos y transporta a los comensales a un mundo de sabores exquisitos y experiencias culinarias inolvidables.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de J O N D A L (@casajondal)

Tamara Falcó e Íñigo Onieva no sólo han gozado de los manjares que ofrece el hotel en el que se han hospedado unos días, sino que además han contactado con uno de sus grandes amigos, el chef Rafa Zafra -Estimar Madrid y Barcelona-, para almorzar en Casa Jondal, uno de los chiringuitos más exclusivos del mundo y en el que el marisco y el caviar son los protagonistas. Allí tomaron sangría de cava, Bloody Mary, huevos con caviar, tostada asada con mantequilla y caviar y pescado de lonja a la brasa.

Sigue los temas que te interesan