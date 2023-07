Íñigo Onieva, marqués de Griñón: qué beneficios le reportará el título que ostenta por su boda con Tamara Falcó

Tamara Falcó Preysler (41 años) se convirtió en la VI marquesa de Griñón el 7 de diciembre de 2020, nueve meses después de que su padre, el recordado aristócrata Carlos Falcó y Fernández de Córdoba, falleciera por coronavirus en un hospital de Madrid.

Aquel mismo mes de Navidad, aquel mismo año, la revista ¡HOLA!, el álbum personal de Tamara desde el momento en que vino al mundo, anunciaba, con reportaje y beso incluido, que la recién nombrada marquesa había encontrado el amor junto a un hombre hasta entonces anónimo para los lectores de la Biblia del corazón. Hoy es una de las personas de momento: Íñigo Onieva (34).

Este sábado, día 8 de julio, después de casi tres años de amor intermitente, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se jurarán amor eterno ante los ojos de Dios en El Rincón, el palacio medieval que ella heredó de su padre, el último marqués de Griñón. Por su matrimonio con Falcó, Onieva obtendrá el histórico título nobiliario de la familia, pero ¿qué implica eso? ¿qué beneficios tiene ser marqués consorte en nuestro país en pleno 2023?

Para dar respuesta a esta pregunta, EL ESPAÑOL ha contactado con Marina Fernández, directora de Comunicación y Relaciones Internacionales del Grupo Escuela Internacional de Protocolo. "Efectivamente, Íñigo Onieva, por su boda con Tamara Falcó será marqués consorte de Griñón, pero el título es de ella", comienza relatando. Y prosigue: "¿Por qué esto es importante? Porque si se divorciaran, él perdería el título, al ser de ella el marquesado. Por eso es importante saber quién es el titular. Él es marqués consorte, aunque nosotros no solemos decir consorte a nadie, igual que tampoco decimos consorte al hablar de la reina Letizia, que para todos es la Reina".

"Tamara Falcó es la marquesa de Griñón e Íñigo Onieva obtendrá el título por matrimonio, e igual que lo obtiene, lo puede perder. Es como el caso de Jaime de Marichalar, que cuando firmó el divorcio con la infanta Elena, duquesa de Lugo, perdió el ducado porque ella es la titular", explica Fernández.

Pero más allá de eso, ¿qué tiene de beneficios a nivel económico, laboral o social puede tener Onieva una vez que se convierta en marqués de Griñón? Ante esa pregunta, Marina Fernández lo tiene claro: no demasiados. "¿Un título de marqués en 2023 te puede ayudar? Bueno, más que el título en sí, es el círculo al que accedes siendo marqués. ¿A Íñigo le va a ayudar? Yo creo que para bien o para mal es una de las personas más conocidas de este país, no necesita el título para que le conozcan y le abran puertas".

Hace unos días, Tamara Falcó e Íñigo Onieva se declaran amor mutuo en sus correspondientes redes sociales. "Ya no nos queda más que una semana y un día para estar unidos para siempre a ojos de Dios mi Íñigo. No ha sido fácil llegar hasta aquí, pero lo hemos logrado y somos muy felices. Como me decías anoche, vamos a seguir bailando toda la vida y estoy deseando que esa vida empiece ya. Te quiero", escribió Falcó.

En respuesta a este romántico post, el marqués consorte de Griñón dijo: "Eres magia mi amor, gracias por sacar la mejor versión de mí y llenarme de felicidad cada día. No puedo admirarte más. Eres valiente, luchadora y pura luz. En una semana empieza nuestro camino juntos como familia donde el tú y el yo desaparece y pasa a ser nosotros y nada más importa. Gracias por tu valor, amor, alegría y generosidad. ¡Te quiero!".

