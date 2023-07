María Casado, en la recta final de su embarazo: la última eco del bebé y el papel de Antonio Banderas

Faltan escasos dos meses (si no se adelanta, algo muy habitual en las madres primerizas) para que vean al fin la cara de su primera hija. Éste es el verano más especial para María Casado (45 años) que afronta la recta final de su embarazo a tope de planes y siempre acompañada de su pareja, la cantante Martina diRosso.

Por suerte para ella apenas ha tenido molestias, lo que le ha permitido seguir manteniéndose muy activa tanto a nivel profesional como personal. Durante las últimas semanas no se ha perdido un concierto, como el del dominicano Juan Luis Guerra (66) que actuó en Fuengirola el pasado 6 de julio.

Allí se pudo ver a la periodista y Presidenta de la Academia de Televisión bailando animadamente y demostrando que está muy ágil. Compartió espacio VIP con Martina y también con Paz Padilla (53) que no paró de hacer bromas y compartir confidencias con ellas. Unos días antes, la cantante, originaria de Barcelona, había actuado en Madrid durante las fiestas del Orgullo.

La pareja, en su último concierto. Redes sociales

Lógicamente, también están muy pendientes de las revisiones y ecografías para controlar la evolución del embarazo y estar preparadas para el nacimiento, previsto para septiembre. En este sentido, la tecnología ha permitido que vean nítidamente el rostro de Daniela, que así se llamará la pequeña, incluso antes de nacer. Se trata de una recreación que se hace a través de la Inteligencia Artificial consiguiendo una imagen hiperrealista del bebé.

María y Martina acudieron a un centro de Málaga para probar este nuevo avance. "No podemos dejar de mirar la carita de Daniela en esta superecografía con Inteligencia Artificial. Gracias por vuestro cariño y atención de parte de dos mamis ilusionadas", decía la periodista agradeciendo la atención al centro. Su pareja contestaba: "Mi habichuela que me tiene enamorá. Te quiero, súper mamá".

Gracias precisamente a los responsables de Ecodadys se puede contar cómo fue la eco 5D, que tuvo algún que otro contratiempo: "La peque nos lo puso un poco difícil, parece que será algo tímida. Aunque conseguimos ver esa carita y hacer su imagen hiperrealista". Pese a tanto realismo, es difícil sacarle parecidos aún.

La noticia de la próxima maternidad de María Casado la dio ella misma en sus redes sociales el día de San Valentín con una romántica foto en la que besaba a su pareja y mostraban la primera ecografía: "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial". Así mataban dos pájaros de un tiro, como se suele decir, reivindicaban su amor y anunciaban la buena nueva.

Siguieron el tratamiento de reproducción asistida en la clínica Ovoclinic de Marbella y pronto dio sus frutos. Tal y como contaba en EL ESPAÑOL María el pasado mes de mayo: "Ha sido una aventura maravillosa. Es una niña muy buscaba por Martina y por mí, y la verdad es que estoy teniendo muy buen embarazo, ni una náusea, nada, absolutamente. Sólo tengo sueño, y de hecho he perdido hasta el apetito, así que tampoco he tenido antojos".

La pareja que inició su relación en 2021 siempre lo ha llevado con discreción, pero no en secreto, asistiendo juntas a diferentes actos públicos. "Yo he vivido siempre con esta naturalidad y no he vivido nunca escondida de nada", decía a este medio, aunque también reconocía que queda mucho por hacer en la visibilización del colectivo. "Las relaciones entre mujeres siempre se han visto menos", aseguraba. Quizá para poner su granito de arena ella habla de su vida privada con espontaneidad y sin medir las palabras: "Somos otro tipo de familia, en este caso dos mamás y Martina está disfrutando y viendo crecer la tripa, como yo compartiendo desde el minuto uno".

Ahora que Casado y diRosso están a punto de ver su sueño materializado sólo quedan algunos pequeños detalles por resolver. Además de preparar la canastilla de Daniela, la cantante ha de terminar la canción que prometió dedicarle a su hija como regalo y que al menos de momento no ha compartido. Parece que las musas tardaban en llegar, pero seguro que habrán aparecido y la compositora ya trabaja en ello. "Espero que lo haga antes de que nazca porque ya se la quiero cantar cuando nazca", contaba la periodista a este medio en la citada entrevista.

La boda también está por concretarse, pero planes hay, "aunque sólo sea por materializar y formalizar la llegada de Daniela". Toda la familia Casado-Márquez (el verdadero nombre de la cantante y compositora catalana es Cristina Márquez) está como loca con la llegada de la pequeña, pero hay un hombre muy famoso que también la espera con los brazos abiertos y que, además, podría ser el padrino.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Casado (@mariacasado78)

Se trata de Antonio Banderas (62), jefe y gran amigo de María. Él, al menos ha pedido tener ese importante papel. "Lo ha hecho en la intimidad, sí, así que estoy muy feliz. Ojalá, porque va a ser la gran familia que tenemos en Málaga con Antonio y con toda la familia del teatro Soho, así que Daniela va a estar muy bien arropada", ha confesado la periodista.

