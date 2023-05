María Casado: "Nunca me he escondido, pero es verdad que las relaciones entre mujeres aún se ven menos"

Lleva más de dos décadas en televisión, ha sido uno de los rostros emblemáticos de los informativos de TVE y ha presentado un buen número de programas en el ente público. Ahora María Casado (45 años) atraviesa el mejor momento de su vida, ya que se encuentra en la recta final de su embarazo y no puede estar más feliz. Afincada en Málaga desde hace casi tres años debido a su puesto como directora de la división audiovisual de Teatro SohoTV, la empresa de Antonio Banderas (62), vive con calma este último trimestre, contando los días para tener a la pequeña Daniela en sus brazos.

Será su primera hija con Martina diRosso. Lo anunció el pasado 14 de febrero en sus redes sociales coincidiendo con el Día de San Valentín compartiendo la primera ecografía del bebé. "¡Vamos a ser mamás! La familia crece… ¡Estoy embarazada! Martina y yo estamos encantadas y felices de daros la noticia en un día tan especial", escribió. En 2021 hacía público su noviazgo con esta cantante, con total naturalidad, porque nunca se ha ocultado.

La periodista, que recientemente terminó la temporada de su programa Las tres puertas, sigue cumpliendo con sus compromisos profesionales. El último, amadrinar la clínica odontológica Maex, la primera que se abre en Andalucía y de la que ella ya es cliente asidua. EL ESPAÑOL ha hablado con María sobre su embarazo, su carrera, su relación sentimental y sus planes de boda.

Este evento tiene mucho que ver con sonrisas y la suya en esta etapa de su vida es muy significativa.



Sí, este evento está relacionado con la sonrisa y también con mi llegada a Málaga hace tres años. Cuando uno llega a una ciudad nueva busca sus sitios de referencia, como la panadería. Yo necesitaba un dentista y hablé con Antonio Banderas y me recomendó a estos profesionales.

Se desplazó a Málaga hace tres años precisamente por 'culpa' de Antonio, ¿cómo se ha adaptado?

Ha sido un poco el viaje de mi vida. A veces uno piensa que un gran viaje está a miles de kilómetros y yo lo tenía relativamente cerca de casa. Ha sido realmente una experiencia, ya no sólo profesional, sino personal. Y me he dedicado a vivir, a formar una familia y a hacer el reagrupamiento familiar, porque ya está mi madre también por aquí. Málaga está resultando casa, hogar.

Una curiosidad, ¿cómo es tener a Antonio Banderas como jefe?

Pues divino. Es un tipo muy, muy cercano. Es alguien que ha vivido tanto y ha visto tanto, que tiene esa magia de escucharte y de darte buenos consejos. Yo recuerdo los primeros que me daba cuando llegué. Me decía: "María, sueña grande y olvídate de la vida real. Si tienes que bajar, ya bajarás, pero ahora no te dejes nada por vivir". Como jefe es una maravilla, porque te hace crecer constantemente. Es un lujo tener una persona así cerca. Antonio tienen tanta energía que nos vuelve locos a todos, su cabeza le da para vivir tres o cuatro vidas más, seguro.

¿Qué se traen entre manos ahora profesionalmente?

Ahora estamos metiendo un poco la mano en el cesto y, sobre todo, creando proyectos nuevos. A la espera de de ver si Las tres puertas tiene una tercera temporada, intentando hacer documentales y con la idea de meter la cabeza en ficción, que me apetece mucho.

Ahora su proyecto más cercano e ilusionante es ser madre. ¿Cómo está llevando el embarazo?

Lo primero tengo que hacer es dar las gracias a la clínica donde lo conseguimos, Ovoclinic de Marbella. Ha sido una aventura maravillosa. Es una niña muy buscaba por Martina y por mí, y la verdad es que estoy teniendo muy buen embarazo, ni una náusea, nada, absolutamente. Sólo tengo sueño, y de hecho he perdido hasta el apetito, así que tampoco he tenido antojos. Daniela se está portando fenomenal y estamos deseando que pase el verano para que en septiembre le podamos ver la carita. En las pruebas con los médicos ha ido todo bien, así que todos en casa estamos muy ilusionados.

¿Querían niña?

En casa todos querían niña; mi madre, Martina, mi suegra... Hay una malagueña en camino. Soy muy feliz, de verdad, supongo que tengo ese runrún de los nervios de la madre primeriza, pero al final lo que pienso es que venga bien y criarla con alegría.

Sus redes sociales se han convertido en un escaparate donde poder conocer retazos de su vida privada. Cuando decidió hacer público su amor por Martina, ¿fue algo espontáneo o tenía algo de reivindicativo?

No, más natural que otra cosa. La gente que me conoce sabe cómo soy y yo reivindico las cosas donde tengo que hacerlo. Creo que las redes sociales son un escaparate y un altavoz para llegar a más gente y creíamos que anunciar que estábamos juntas de esta manera era lo más democrático, lo mejor. Para anunciar lo de la niña elegimos el Día de los Enamorados pero obviamente antes se lo comunicamos a nuestras familias. Nos apetecía compartirlo así, es uno de los medios más rápidos para llegar a todo el mundo.

Que un personaje público de visibilidad al colectivo LGTBI siempre es importante, ¿qué respuesta ha tenido?

Desde esa normalidad lo único que te llega son cosas buenas. Entonces yo creo que he vivido siempre con esta naturalidad y no he vivido nunca escondida de nada. Esa naturalidad creo que ayuda a llegar a más personas que se puedan sentir identificadas. El feedback ha sido bueno, positivo y muy cercano. Está bien tratarlo con normalidad porque es normal o debería serlo.

¿Cree que queda mucho camino por recorrer en la visibilización?

Yo creo que en este y en otros tantos que creemos que estamos muy adelantados, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Aún así en esa parte y sobre todo en las relaciones entre mujeres siempre se han visto menos. Por eso, creo que la normalización en este momento que yo estoy formando una familia puede sumar y ayudar a muchas mujeres a dar el paso.

Su pareja es cantante y compositora, ¿le hará una canción a Daniela?

Se lo he pedido, pero dice que la inspiración tiene que encontrarla, no se puede forzar. Seguro que lo hace porque talento y ganas no le faltan, espero que lo haga antes de que nazca porque ya se la quiero cantar cuando nazca.

¿Planes de boda en mente?

Todo llegará. Aunque sólo sean por materializar y formalizar la llegada de Daniela, seguro que habrá algo en breve.

