La relación entre la exmujer de Risto Mejide y el cantante va viento en popa a toda vela, aunque ambos tratan de no publicitar mucho su amor de cara a los medios. Esa es la razón por la que Laura Escanes no posó con Álvaro de Luna en los recientes premios Ídolo, donde ella recogió uno de los galardones. Sin embargo, la magia de Instagram hace que se desvele que fue acompañada de su novio a la gala, ya que la influencer ha subido esta imagen a posteriori. "Bien acompañada", escribe ella mientras recibe un beso lleno de amor. No parece haberle afectado que Risto también haya rehecho su vida junto a una joven llamada Natalia.