El consejo que Tamara Falcó ha dado a su suegra, Carolina Molas, a pocas horas de la gran boda con Íñigo Onieva

La cuenta atrás ha empezado. Apenas faltan unas horas para que comiencen los festejos relativos a la boda del año. Tamara Falcó (41 años) e Íñigo Onieva (34) se jurarán amor eterno ante los ojos de Dios este sábado, día 8 de julio, pero en la noche del viernes ya habrá un primer encuentro entre los novios y algunos de sus familiares y amigos en el Hotel Mandarin Oriental Ritz.

Infidelidades, esguinces, cambios de fecha, robos... La marquesa de Griñón y el empresario han superado todos los obstáculos que la vida les ha planteado hasta llegar aquí; pero, contra todo pronóstico, lo han conseguido. Una pieza clave en la historia de Tamara e Íñigo -especialmente en la de ella, al tratarse de una persona famosa antes de nacer y que vino al mundo con una cámara bajo el brazo- ha sido la prensa.

"Os pido disculpas por todas las veces que no os he creído y que habéis venido a contarme que Íñigo me engañaba", dijo Tamara Falcó en directo en el programa Sálvame tras destaparse que su prometido disfrutaba sexualmente con otras mujeres. La prensa es la principal fuente de ingresos de los Falcó Preysler y a este respecto, Tamara tiene algo que decir.

[Los mensajes de la invitación de boda de Tamara Falcó: necesidad de aparentar unión y el protagonismo de Íñigo]

Tamara Falcó, Íñigo Onieva, Carolina Molas y Alejandra Onieva en una imagen de redes sociales.

Según ha podido averiguar EL ESPAÑOL en exclusiva a través de una persona invitada a la boda, la aristócrata, en su acercamiento con su suegra, Carolina Molas (54), le ha dado un consejo que la madrina del enlace ya ha empezado a aplicar: hay que ser educados con los medios de comunicación.

Cuando estalló todo el caso Burning Man, la familia Onieva Molas cerró filas, la presión mediática fue tal que incluso emitieron un comunicado declarándose "personas anónimas" y advirtiendo que interpondrían todas las acciones legales que considerasen oportunas en pos de proteger sus derechos fundamentales.

[Los Secretos de los Onieva Molas, la Familia Millonaria Que Perdió el Pedigrí de Tamara Falcó por Un Beso]

Pero una madre hace cualquier cosa por un hijo. Y más, por su hijo mayor, su primogénito, el niño de sus ojos. Carolina Molas ha abrazado el consejo de Tamara Falcó y ha cambiado radicalmente su actitud con reporteros y paparazzi, algo que todas las partes implicadas -los profesionales de los medios y la familia- ha agradecido.

Carolina Molas conduciendo su propio coche en una imagen de octubre del año pasado. Gtres

En la mañana del pasado martes, Molas llegaba conduciendo su propio coche hasta su mansión de La Moraleja y, al ser preguntada por el robo de las joyas que supuestamente eran para la boda, ella, solícita y cercana, bajaba la ventanilla y decía. "Hola, buenas tardes. Sólo quería saludaros. Nada más. ¿Nervios? Lo normal, nada más. Los novios están muy ocupados". Atrás quedaron los portazos, los acelerones y las peticiones públicas de "dejadnos en paz". Carolina es una mujer renovada y la prensa y su nuera lo agradecen.

Este cambio de comportamiento, además, tiene mucho que ver con lo que va a suceder este fin de semana. Carolina Molas es una mujer bellísima, con mucho estilo a la hora de vestir y hecha a sí misma, una gran trabajadora. El perfil perfecto para encajar en una revista como ¡HOLA! Si bien al principio se negaba a posar, finalmente, según ha podido saber este periódico, ha accedido a dejarse fotografiar y aparecerá en la Biblia del corazón. Como decíamos, todo por la felicidad de su hijo.

¿Quién es Carolina Molas?

Carolina Molas proviene de una generación de industriales vascos y participa, junto a su hermano, Eduardo Molas, como consejera en Lux-May SL, una empresa dedicada a las manufacturas plásticas y el comercio de aparatos electrodomésticos. Además, es consejera de la empresa que preside su madre, María Eugenia Urrutiaciorraga Ibarra. Lejos de ser un mero cargo figurativo, la suegra de la marquesa de Griñón acude a diario a trabajar a la sede de la empresa.

[Sabemos cómo será el traje de novio que lucirá Íñigo Onieva en su boda con Tamara Falcó: todos los detalles]

Carolina Molas acude a diario a trabajar en la empresa de la que su madre es presidenta.

Amante de la moda y entusiasta de los viajes, un hobbie que compartía con su primer marido y que practica todavía hoy, como muestran sus redes, Carolina tiene un currículum profesional brillante, que le viene de familia y que compagina con su vida como madre. En segundas nupcias se casó con José Ignacio de Guadamillas, de quien se ha separado recientemente.

Es habitual verla por la mañana en los aledaños de su oficina tras aparcar su espectacular Jaguar deportivo color azul Klein. Según ha podido comprobar esta revista, Carolina participa como cargo directivo en 19 empresas que el grupo familiar posee dedicadas a diversas actividades.

Desde la comercialización de "toda clase de aparatos eléctricos, electrodomésticos, televisores y aparatos para el hogar", hasta el "alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia". Algunas de las empresas del emporio tienen más de 46 años de antigüedad. Otras, como Mundo Color SL, son de más reciente creación. La madre de Íñigo Onieva es dueña del dominio www.electrobuy.es, una página de comercio online de pequeños electrodomésticos.

Sigue los temas que te interesan