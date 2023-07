Isabelle Junot acierta con las alpargatas planas más deseadas de Inés Domecq

Para hacer frente a las altas temperaturas del verano y teniendo en cuenta su recién estrenada maternidad, Isabelle Junot (32 años) ha acertado con el calzado de su último look. Se trata de unas espadrilles en color mostaza, de la colaboración de Inés Domecq con Cuplé, una propuesta que ha conquistado a la que fuera concursante de MasterChef Celebirty, ya que son varios los modelos que tiene en su armario.

En cuanto a las alpargatas, han sido confeccionadas en rafia, acaban en punta alargada en la parte delantera y son destalonadas. Típico de este modelo, también tiene un cordón que permiten anudar las espadrilles alrededor del tobillo. Desde la web de la firma las describen como "muy femeninas y tremendamente cómodas". Aseguran que son un must have e inciden que serán "las mejores aliadas de la temporada".

El calzado está disponible en su página web por 90 euros. Han sido confeccionadas desde la talla 36 hasta la 41, pero en mostaza, el color que ha escogido Isabelle Junot, ya comienza a agotarse en algunos de sus tamaños. El mismo diseño, sin embargo, también ha sido confeccionado en marrón y negro para quienes prefieran un estilo más clásico.

Isabelle Junot ha elegido estas alpargatas como complemento de un vestido largo, manga corta y con estampado en tonos blanco, morado, verde y mostaza, combinando a la perfección con el calzado de Inés Domecq. El toque final del look se lo ha dado un bolso de cadena y de forma redonda que sigue la misma paleta de colores del outfit y unas gafas de sol clásicas.

La mujer de Álvaro Falcó (38) se ha mostrado con este estilismo mientras paseaba a su hija recién nacida por las calles de la ciudad. Una elección más que acertada y cómoda, que además está en plena tendencia. Las alpargatas, sobre todo, son el calzado predilecto de la temporada estival. Tiene un diseño favorecedor para hacer frente al calor y siempre son una apuesta elegante.

Aunque ha sido su hija Philippa la que se ha robado el protagonismo de la publicación, el look de Isabelle Junot también ha dado qué hablar, confirmado que es un 10 esta temporada. Entre tanto halago hacia la pequeña y su recién estrenada maternidad, se leen comentarios como los siguientes: "Me encantan tus alpargatas", "Me encantan tus zapatillas" o "Ideal como siempre".

