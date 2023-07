Primeras palabras de Lara Dibildos sobre su relación con Cándido Conde-Pumpido y los secretos del romance

Es la pareja sorpresa del verano y una bonita noticia para su protagonista, que ha vivido momentos duros y tristes tras la muerte de su madre, Laura Valenzuela, el pasado mes de marzo. Lara Dibildos (51 años) está enamorada de nuevo tras mucho tiempo sin que se le conociera pareja, al menos públicamente.

La actriz ha empezado a salir con el abogado Cándido Conde-Pumpido Varela (42) y ya se han dejado ver juntos en público, aunque de una manera muy discreta. Ella le acompañó hace unos días en la I Edición del Premio Toga de Oro a la Excelencia Jurídica, donde recibió uno de los galardones otorgados por la Sociedad Europea de Fomento Social y Cultural. También han asistido a un reciente festival de música y se han escapado unos días a Tánger (Marruecos), siempre intentando pasar inadvertidos.

EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con Lara para confirmar con ella las novedades sobre su nuevo estado sentimental. Un poco abrumada por el revuelo causado, pero siempre amable y cercana con los medios, responde ilusionada pero con bastante cautela. No parece querer lanzar las campanas al vuelo aún.

[Lara Dibildos da el último adiós a su madre, Laura Valenzuela, arropada por su hijo menor y Álvaro Muñoz Escassi]

Lara Dibildos acompañó a su pareja a una entrega de premios. Redes sociales

"Mi teléfono no para de sonar por la noticia de Cándido", dice algo sorprendida. Seguidamente añade: "Sólo te puedo decir que es verdad que estamos conociéndonos, pero que es pronto para saber más". Está claro que desea ir despacio y no exponer su nueva relación en el escaparate público. Se conocieron el pasado mes de abril en la boda de unos amigos celebrada en el Palacio de Liria. Entre los invitados estaba Esther Doña (45) que ha contado en el programa Y ahora Sonsoles, en el que colabora, que ella fue quien ejerció de Celestina: "Me dijo: '¡Qué chico más guapo! ¿Por qué no me lo presentas?'. Les presenté y la verdad es que hubo feeling desde el primer momento. Todo fue de película".

A partir de ahí no se han separado y buceando en las redes sociales del abogado puede comprobarse que lo suyo va viento en popa. El hombre que ocupa actualmente el corazón de Dibildos es hijo del presidente del Tribunal Constitucional y ex fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido (73), socio fundador del Despacho Conde-Pumpido y de Porres Abogados. Tiene dos hijos fruto de su primer matrimonio y es un hombre polifacético, además de muy atractivo.

Al margen de su carrera profesional en la abogacía -fue letrado de Rafael Amargo (48) en el caso de presunto delito de tráfico de drogas-, le gusta la poesía. De hecho, se define a sí mismo de la siguiente manera: "Abocante de letras, melodías y argumentos". Es habitual que escriba textos en sus redes sociales dando rienda suelta a sus dotes literarias. De momento, pocas referencias a Lara, aunque en el vídeo que subió el día que recogió el premio con varias imágenes del gran día aparece ella.

Cándido también es un apasionado del rock y tiene su propia banda, Alijo, donde actúa por los locales de Madrid. El pasado mes de mayo subió al escenario para cantar con unos amigos en El Gran Escenario, de la capital española, y entre el público estaba precisamente Lara Dibildos animándole.

En el mensaje que compartió en redes se lee una dedicatoria muy especial que bien podría ir dirigida a la actriz. "El poder dedicarte una canción al verme actuar por primera vez es mi logro y sólo quiero que estés ahí bailando y dándolo todo cada vez que me suba a un escenario porque siempre lo haré pensando en ti y dedicándote cada canción. Gracias por dar fuerzas a esas alas que me llevan siempre hacia la cima, pero sobre todo por ser y estar en esa cima tirando para que llegue a tocar junto a ti". Dibildos contestó a esas palabras con un corazón y una llama.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Cándido Conde-Pumpido Varela (@candidoconde)

Aunque lo llevan con mucha calma y discreción, la sonrisa de Lara es señal inequívoca de que está feliz e ilusionada. Tras su matrimonio con Fran Murcia (52) y su relación con Álvaro Muñoz Escassi (48), la última pareja conocida de Lara fue el modelo Pablo Marqués, con el que rompió en enero de 2017.

