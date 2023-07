Leandro, el nieto de Robert De Niro, murió de una sobredosis de fentanilo, según ha revelado su madre

Drena De Niro (55 años) ha compartido la causa de la muerte de su hijo, Leandro, que falleció a los 19 años de edad el pasado 2 de julio. El joven fue encontrado muerto sentado en una silla en un apartamento de la ciudad de Nueva York. La hija de la veterana estrella de Hollywood ha desvelado en redes sociales que el trágico suceso se desencadenó por culpa de una sobredosis.

"Alguien le vendió pastillas con fentanilo que sabían que estaban mezcladas y aun así se las vendieron, así que para todas estas personas que siguen jodiendo vendiendo y comprando esta mierda, mi hijo se ha ido para siempre", escribe en Instagram respondiendo al comentario de un seguidor preguntando cómo murió su hijo.

Con esta devastadora revelación se confirman los rumores que surgieron en torno a la muerte de Leandro al que un amigo le encontró sin vida en su apartamento tras varios días sin noticias de él. Según apuntó TMZ desde el principio, el joven había sido hallado junto a una "sustancia blanca polvorienta encima de un plato".

[Muere Leandro De Niro, el nieto del actor Robert De Niro, a los 19 años]

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drena (@drenadeniro)

El médico forense aún no ha revelado el informe de la autopsia del joven fallecido, pero según informan varios medios internacionales, la Brigada de Narcóticos de Manhattan South es la encargada del caso. Ellos estarían investigando quién pudo proporcionarle las drogas.

El jefe de detectives de la policía de Nueva York, James Essig, dijo a los reporteros el mes pasado que el fentanilo ahora está "probablemente mezclado en el 98% de las drogas" en la Gran Manzana. "Está en todo ahora, en todo", comentó Essig. "Ahora la gente tiene poca tolerancia, por eso se sobredosifican tanto".

El fentanilo es un potente opioide sintético que es hasta 50 veces más fuerte que la heroína y 100 veces más fuerte que la morfina.

Trágica muerte

Drena De Niro fue la encargada de dar la triste noticia a través de un comunicado en sus redes sociales: "Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá. Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en paz y el paraíso eterno, mi querido niño".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Drena (@drenadeniro)

Leandro De Niro era hijo de Drena De Niro y el artista Carlos Mare, el único vástago que tuvo la pareja. Drena es, en realidad, hija de Diahnne Abott, exesposa de Robert De Niro, aunque el famoso intérprete decidió adoptarla cuando contrajeron matrimonio.

El joven fallecido, como su madre y como su celebérrimo abuelo, empezaba a hacer sus primeras apariciones en el cine. Quería seguir los pasos de De Niro y llevar con orgullo el apellido que el padre de su madre puso en el mapa del séptimo arte de manera global. Entre sus primeras películas se encuentran A star is born, junto a Lady Gaga (37) y Bradley Cooper (48), Cabaret Maxime y The Collection.

Sigue los temas que te interesan