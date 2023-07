Muere Leandro De Niro, el nieto del actor Robert De Niro, a los 19 años

El actor Robert De Niro (79 años) acaba de sufrir uno de los golpes más duros que a alguien le puede asestar la vida. Su nieto, Leandro De Niro, su gran orgullo, porque empezaba a seguir sus pasos en el cine, ha fallecido a la temprana edad de 19 años por causas que no se han desvelado. Ha sido la madre del joven, Drena De Niro (55), la primera hija adoptada del protagonista de El Padrino, la encargada de dar la tristísima noticia a través de un comunicado en sus redes sociales.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o la descripción desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de seguir adelante y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al ser tu mamá", comenzaba el escrito junto a una galería de fotos de su hijo.

Y concluía: "Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que solo el amor pudiera haberte salvado. Lo siento mucho, mi bebé. Descansa en paz y el paraíso eterno, mi querido niño".

Leandro De Niro, como su madre y como su celebérrimo abuelo, empezaba a hacer sus primeras apariciones en el cine. Quería seguir los pasos de De Niro y llevar con orgullo el apellido que el padre de su madre puso en el mapa del séptimo arte de manera global. Entre sus primeras películas se encuentran A star is born, junto a Lady Gaga (37) y Bradley Cooper (48), Cabaret Maxime y The Collection.

Leandro De Niro nació fruto del matrimonio de Drena De Niro con el artista Carlos Mare, quien de momento no se ha pronunciado en relación con el fallecimiento de su vástago. Drena es, en realidad, hija de Diahnne Abott, exesposa de Robert De Niro, aunque el famoso intérprete decidió adoptarla cuando contrajeron matrimonio. Al igual que su hermano mayor, Raphael De Niro, primogénito del protagonista de Los padres de ella, Drena siempre tuvo claro que lo suyo era el cine.

En su carrera figura una larga lista de películas desde la década de los 90 hasta ahora. Muchas de ellas, al lado de su progenitor: New Year's Eve, The Intern, Joy o Hands of Stone. Además, ha participado en tres series de televisión y ha trabajado como productora. Hoy, toda la familia De Niro, llora la muerte del joven Leandro a quien todavía le quedaba mucho por vivir.

