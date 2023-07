Rappel anuncia que va a organizar un funeral en memoria de Carmen Sevilla con varios artistas invitados

Por deseo de su único hijo, Carmen Sevilla fue despedida en la más estricta intimidad tras fallecer a los 92 años, el pasado 27 de junio. Lejos de tener un funeral multitudinario como el de otras icónicas artistas de nuestro país, el último adiós a la actriz se llevó a cabo con máxima discreción. No asistieron sus seguidores ni tampoco sus más íntimos amigos, quienes ahora pretenden organizar su propio homenaje para rendir tributo a 'la novia de España'.

"Conocí a su madre, a su primer marido, su segundo, sus historias... Respeto que su hijo haya querido que la gente no viera su deterioro, pero que haya habido velatorio, ni entierro ni nada, estoy en contra", ha confesado Rappel (77 años), "gran amigo" de la presentadora del Telecupón, ante los micrófonos de Europa Press.

Indignado con la decisión de Augusto Algueró (58), el vidente tiene pensado organizar un funeral paralelo en memoria de la artista para que puedan despedirla aquellos que formaron parte de su entorno.

"Voy a convocar a todos los artistas y voy a hacer un funeral a una amiga mía porque me da la gana. No la voy a olvidar nunca, era una mujer entrañable, me ha demostrado ser amiga durante muchos años y ha sido una mujer maravillosa", ha desvelado Rappel.

El vidente se desmarca así de la decisión de Augusto Algueró, quien justificó ante los medios que quería "un momento muy tranquilo", manteniendo la misma línea discreta que llevó en los últimos años en los que su madre, aquejada de alzhéimer, vivió en una residencia de Madrid.

"Todos los que vamos a entrar, que somos muy poquitos, son única y exclusivamente familia directa, de lazos de sangre con mi madre, exceptuando dos personas que son las que la han cuidado durante los últimos años, Angelines y Alejandra", explicó Augusto Algueró previo al último adiós de Carmen Sevilla.

Aunque era consciente de las críticas que generó su decisión de despedir a la actriz en la intimidad familiar, Augusto Algueró no compartía los comentarios de quienes le atacaron. "Si hubiera montado un circo también las hubiera habido", dijo en su momento.

En el funeral tampoco estuvo Moncho Ferrer, íntimo amigo de Carmen Sevilla y el único autorizado en visitarla en la residencia en la que vivió, además de su único hijo. Según pudo saber EL ESPAÑOL, sí fue invitado, pero no pudo asistir porque se encontraba "muy afectado" por el deceso de la intérprete. No reunió las fuerzas suficientes para dar el último adiós a quien siempre será recordada como una de las míticas de España. De momento se desconoce si será invitado al homenaje que preparía Rappel y su intención de acudir o no. El vidente, únicamente se ha limitado a desvelar su plan ideal, pero no ha compartido mayores detalles al respecto.

Su breve adiós

Rappel, como muchas otras figuras públicas, le dio su propio último adiós a Carmen Sevilla, a través de una emotiva publicación compartida en su perfil de Instagram. Nada más conocer la noticia, el futurólogo confesó en sus redes que era "uno de los días más tristes" de su vida.

"Nos ha dejado mi querida, admirada y respetada, la gran Carmen Sevilla. Querida amiga y confidente de tantas y tantas cosas, vuela alto y descansa como te mereces, por la gran artista que has sido, gran madre, gran ser humano, gran amiga… Grande, grande. En todos los sentidos de la vida. Siempre estarás en mi corazón y en el de todo el mundo, porque has sido cariñosa y generosa como nadie con todos. Descansa en paz", escribió Rappel el pasado 27 de junio junto a una bonita foto de ambos.

