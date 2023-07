Sabemos cómo será el traje de novio que lucirá Íñigo Onieva en su boda con Tamara Falcó: todos los detalles

A poco más de 72 horas para que tenga lugar la que es, sin duda, una de las grandes bodas de este 2023, se han conocido los primeros detalles del traje del novio. Este sábado 8 de julio a las 19 horas de la tarde, Tamara Falcó (41 años) e Iñigo Onieva (34) se darán el 'Sí, quiero' en una ceremonia religiosa en el Palacio El Rincón, donde también tendrá lugar la fiesta posterior.

Aunque los novios han firmado una exclusiva por su gran día, son muchos los datos que han trascendido del enlace. El último, cómo vestirá el flamante novio y futuro marido de la marquesa de Griñón. José Yusty, director general de la reconocida firma Yusty, ha destacado la visión moderna de Íñigo en el momento de seleccionar su atuendo nupcial.

"Él lo tenía bastante claro. Él vino con Cristina Reyes, que es su estilista, y venía con una idea muy clara de un chaqué moderno, de los que se hacen ahora, actual. Es un chaqué de solapa de pico con un botón y eligió el mismo el chaleco, que tenemos tres posibilidades, y eligió el inglés cruzado muy bonito", ha comentado.

Íñigo Onieva

Durante el proceso de elección, Íñigo mostró un gusto impecable al seleccionar cada detalle. "Las camisas se las hicimos a medida al igual que el chaqué, de la marca Canali. Todo lo ha querido hacer él a medida y ha elegido zapatos ingleses clásicos, y todo muy en línea. Lo tenía muy claro a la hora de elegir", ha agregado el director general de Yusty.

Además, también ha querido compartir su experiencia de trabajo con Íñigo, describiéndolo como "súper simpático, súper agradable, con las ideas muy claras", lo cual hizo que la colaboración fuera "muy sencilla".

En cuanto a los posibles problemas con el peso, Yusty ha asegurado que Onieva no tuvo ninguna complicación: "Íñigo ha estado perfecto, desde el minuto uno le ha quedado bien. El procedimiento de su medida ha sido únicamente por la elección del tejido que ha sido diferente, pero a él siempre le ha quedado bien desde el minuto uno".

El director general de Yusty también ha revelado un dato interesante sobre la elección del traje de novio: la madre de Íñigo, Carolina Molas (53), no estuvo presente durante el proceso de selección: "No, no. Que yo sepa, que he estado dos días con él porque la semana pasada estuve yo en Milán y él vino solo, vino solo. Él lo tenía muy claro, ya te digo. Para nosotros ha sido un honor hacérselo".

Ante la proximidad del enlace, Yusty expresó haber visto a Íñigo tranquilo y emocionado: "Bueno, yo lo he visto muy tranquilo. Incluso le avisaba de que había prensa abajo y entraba tranquilamente. Lo he visto tranquilo".

Cuando se le ha preguntado si Íñigo estaría a la altura de Tamara Falcó en términos de elegancia, José ha expresado su apoyo y confianza en el novio: "Yo apuesto por Íñigo. No sé cómo es el de Tamara, pero seguramente salga increíble, impecable, pero Íñigo va a sorprender seguramente".

El traje de la novia, como en todas las bodas, es el secreto mejor guardado. El único dato confirmado es que lucirá un vestido de Carolina Herrera para lo cual Tamara ha viajado en varias ocasiones a Nueva York, donde la diseñadora tiene su atelier.

