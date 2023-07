Estos son los embutidos que tienen más grasa, según ChatGPT

Los embutidos son uno de los productos más populares de la gastronomía de España y no suelen faltar en las celebraciones. La gran variedad de embutidos proviene de carnes procesadas y no se incluyen en la dieta mediterránea. Por su alto porcentaje de grasas saturadas, no se recomienda su consumo de forma habitual.

El chorizo, el fuet, el salchichón, la morcilla o la mortadela son algunos de los embutidos que más se consumen en España. En los últimos años, varias investigaciones científicas han relacionado el consumo de embutidos con un riesgo alto de padecer cáncer. Aunque, en la actualidad, no hay ocasión especial donde no se aprecie uno de estos manjares.

ChatGPT, el sistema de chat basado en un modelo de lenguaje por inteligencia artificial (IA) desarrollado por la empresa OpenAI, se ha convertido en una herramienta muy utilizada para fines muy diversos. Las enormes posibilidades que ofrece nos permite extraer información en unos instantes. Así, hemos decidido preguntarle por los embutidos que tienen más grasa.

Los embutidos que tienen más grasa, según ChatGPT

Cuando le preguntamos a ChatGPT cuáles son los embutidos con más grasa, lo primero que nos advierte es que como modelo de lenguaje de IA no tiene acceso al instante a la información sobre los productos menos sanos. Sin embargo, no duda en seleccionar los embutidos con alto contenido en grasa.

Por otro lado, el chatbot nos indica que el contenido de la grasa estimada en cada producto varía en función de la marca o de la receta. Aunque, se puede apreciar con más facilidad en las etiquetas de los embutidos donde se aporta la información nutricional.

1. El salchichón

En la muestra creada por la IA, el salchichón aparece como uno de los embutidos que contiene más grasa. El bocadillo de salchichón es una de las comidas típicas donde se utiliza este alimento como forma de improvisación si queremos comer algo rápido. También forma parte de una de las tapas más tradicionales de los bares españoles, aunque se trata de una carne procesada.

Como define la Organización Mundial de la Salud (OMS), la mayoría de estas carnes son de cerdo o de res y han sido transformadas "a través de la salazón, el curado, la fermentación, el ahumado u otros procesos para mejorar su sabor o su conservación".

El salchichón contiene un alto porcentaje de proteínas, fósforo, hierro, zinc y vitaminas B1, B2, B3 y B12. Su elaboración se lleva a cabo a partir de carne procesada de cerdo y de tocino, a la que se añade sal y especias como pimienta, nuez moscada, clavo o cilantro. Así, se obtiene una masa que se deja macerar 24 horas y se embute en intestino de vaca o cerdo. Después, se cuelga para ser curado o se deja secar al aire.

Su valor nutricional aporta un gran contenido calórico, pues aporta 454 calorías por cada 100 gramos. Su porcentaje de grasas es de 38,1 gramos por cada 100, según la Asociación Nacional de Industrias de la Carne de España (ANICE).

2. El chorizo

El chorizo es otro de los productos alimenticios elegidos por ChatGPT como uno de los productos más calorías. Su popularidad se asocia a España en la escena internacional. Se elabora a partir de carne y tocino de cerdo con una mezcla con ajo y pimentón. Durante el proceso, se introducen en la tripa del cerdo y se dejan secar para que consiga una firmeza.

El producto contiene una alta cantidad de grasa, aunque menos que la sobrasada. Se compone de ácidos grasos monoinsaturados que proporciona proteínas y vitamina B12. Así, el chorizo alcanza un 32% de grasas saturadas y de colesterol, mientras que proporciona 455 calorías por cada 100 gramos.

3. La morcilla

La IA también ha elegido la morcilla como uno de los alimentos que produce más grasa. Se compone de la sangre y la grasa del cerdo mezclada con cebolla y arroz. Posteriormente, se crea una masa y se introduce en una funda que se suele cortar en rodajas para ser fritas.

La morcilla tiene 380 calorías por cada 100 gramos. Por ello, es aconsejable consumirla de forma ocasional por su alto contenido en grasas saturadas y en colesterol.

4. La sobrasada

La sobrasada es el embutido que tiene más grasa de todos: 600 calorías por cada 100 gramos. Se elabora con carne magra de cerdo y tocino combinada con pimentón, sal y especias. Una vez realizada la masa, se introduce en tripas o fibras de colágeno.

Este embutido aporte una fuente de proteínas y de ácidos grasos monoinsaturados de la carne de cerdo. Por ello, cuenta con un alto contenido de colesterol y un 67% de grasas.

Estos productos tienen una alta composición de carne procesada, que forma parte del grupo 1 de carcinogénicos, donde también figura el tabaco y el alcohol, aunque no tienen la tasa de mortalidad asociada a los últimos.

Como parte positiva, los embutidos aportan una gran fuente de proteínas y de minerales. Además, sirven para realizar una amplía variedad de platos que forman parte de la gastronomía española.

