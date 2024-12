Los médicos alertan del imparable aumento del cáncer de colon en jóvenes: la incidencia crece un 4% al año

La edad siempre ha sido el factor de riesgo más importante a la hora de diagnosticar un cáncer. Cuanto más mayor es alguien, se vuelve más vulnerable a la proliferación de las células que lo provocan. Sin embargo, en las últimas décadas, el mundo está experimentando un cambio. Los diagnósticos de cáncer colorrectal en adultos jóvenes (entre 25 y 49 años) son cada vez más frecuentes. Así lo establece un estudio publicado este jueves en la revista The Lancet, que ha analizado los datos de 50 países distintos.

Sus autores han visto un incremento de hasta un 4% anual en la incidencia de este tumor en 27 naciones. Más de una decena de esos territorios son de ingresos altos y se sitúan en el norte y el oeste de Europa. Los que han experimentado el mayor incremento anual son Nueva Zelanda (3,97%), Chile (3,96%), Puerto Rico (3,81%) e Inglaterra (3,59%).

Josep Maria Borràs, epidemiólogo y director del plan de cáncer de Cataluña, destaca que se trata de un tema complejo. "El problema es que esta tendencia ascendente funciona diferente según qué países". Los hábitos y las condiciones de vida de cada territorio pueden influir de forma distinta como factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. "Tenemos que buscar cuál puede ser el motivo de este patrón diferencial según cada país".

No se conoce, por lo tanto, un motivo que explique este fenómeno. Borràs pone el foco en la información que sí se sabe. Por ejemplo, que ha habido cambios en los patrones de dieta, de ejercicio físico y de consumo de alcohol en las generaciones que nacieron después de los años 50, apunta. Aun así, los factores de riesgo tampoco están claros, subraya.

En el estudio también se ha observado que algunos territorios, en los que ha aumentado la incidencia en adultos jóvenes, han experimentado un descenso en los diagnósticos a personas mayores. Algunos de ellos son Canadá, Australia, Nueva Zelanda e Inglaterra.

José Ignacio Martín, jefe de la unidad de tumores digestivos del servicio de oncología médica del hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid, cree que ese descenso puede estar relacionado con la participación de este grupo de población en los programas de cribado para la detección precoz.

También puede deberse a que suelen tener mejor hábitos de vida que los más jóvenes, agrega. Hasta el momento solo puede teorizarse con las razones, porque la ciencia tampoco puede explicar cómo se ha conseguido llegar a esta disminución en algunos países.

Para Borràs, la diferencia entre un grupo de edad y otro puede deberse a que el avance del cáncer colorrectal en los mayores de 50 años "ha alcanzado un tope máximo de incidencia". El epidemiólogo también resalta que el volumen de diagnóstico es mucho mayor en quienes superan los 50 años que en los que están por debajo. "Esto hace que las estimaciones y las tendencias requieran más años para consolidarse".

España, fuera de la lista

España es uno de los pocos países de Europa que queda fuera de la lista en el aumento de incidencia de la enfermedad en adultos jóvenes. Sin embargo, no significa que esté fuera de peligro. El director del plan de cáncer de Cataluña cuenta que no está claro como puede explicarse este hallazgo y que puede deberse, simplemente, a una diferencia temporal respecto a los demás países. "Tendremos que estar vigilantes los próximos cuatro o cinco años para ver cómo evoluciona esta tendencia", añade.

Martín, del hospital MD Anderson Cancer Center de Madrid, cree que, a pesar de lo que se ve en la investigación, el aumento de la incidencia de la enfermedad "también es clarísimo en España". De hecho, la percepción de los especialistas en cáncer colorrectal es que cada vez diagnostican a más pacientes jóvenes, desgrana.

España no cuenta con un registro nacional de tumores. Existen cifras de algunas comunidades, pero no de todos los territorios. Por eso, "los datos del estudio puede que no reflejen la realidad", dice el oncólogo.

Cómo abordar el problema

Los dos expertos coinciden en que la mejor forma de abordar el problema con la incidencia de esta patología pasa por fomentar la detección precoz. Los programas de cribado son fundamentales, pero hay que hacerlos a edades más tempranas si se quiere parar el avance entre los jóvenes, señala Martín. Por ejemplo, en España se realizan entre los 50 y los 69 años, desgrana.

Otro aspecto necesario es concienciar, tanto a médicos como a pacientes, de que ser joven no implica que un síntoma como un sangrado rectal o una alteración del ritmo intestinal "pueda ser siempre por algo banal", expone el oncólogo. Además, la población debe entender la importancia del diagnóstico y del aumento de la incidencia para que no retrase la cita con su médico si ve algún signo de la enfermedad.

Los datos del estudio ponen de manifiesto que el avance de la incidencia del cáncer colorrectal en los adultos jóvenes ha llegado para quedarse, apunta Borràs. Esta investigación marca un patrón diferente, según el epidemiólogo. "Ha sorprendido a todo el mundo". Ahora hay que continuar con las pesquisas y con la recolección de datos para identificar las causas y los factores de riesgo que puedan ayudar a frenarlo, indica. "Estamos empezando".