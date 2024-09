Adiós a correr: soy experto en longevidad y esta es la mejor forma de llegar a los 120 años

Desde hace siglos los seres humanos han tratado de encontrar la pócima secreta con la que tratar de alcanzar la inmortalidad. A pesar de que no ha sido posible dar con ella, sí que existen hábitos que se pueden hacer para tratar de incrementar la longevidad, y por ello el experto en Hisao Nakayama, un japonés de 92 años que desde hace años investiga sobre la alimentación y la longevidad, tiene el secreto para llegar hasta los 120 años sin hacer ejercicio.

A pesar de su edad, en la que cabría esperar una merma de sus capacidades, Hisao mantiene una excelente condición física, por lo que es habitual que comparta con los demás diferentes consejos y recomendaciones acerca de alimentación saludable. Desde hace años estudia los hábitos alimentarios de los japoneses y esto le ha permitido conocer la mejor manera de alargar los años de vida, y todo ello sin que sea necesario correr.

Tras ser cuestionado por sus secretos de salud y longevidad por un canal de televisión japonés, el experto aseguró que no se trata de "un sueño irrealizable" el poder vivir hasta los 120 años de edad, aunque esto supone tener muy presentes tres puntos clave.

Los secretos de la longevidad

Hisao Nakayama tiene claros cuáles son los tres secretos que permiten alcanzar una gran longevidad, comenzando por la necesidad de mantener el optimismo y la felicidad en la vida, dando una gran importancia a la risa. Concretamente, habla de la necesidad de que haya felicidad y positividad, pues cuando una persona es feliz y sonríe, el cuerpo secreta ciertas hormonas, estimulando las células que contribuyen a fortalecer la inmunidad del organismo y ayuda a proteger el cuerpo frente a las enfermedades.

Su segundo secreto pasa por trabajar duro a medida que se envejece, y para ello contó su caso en particular, indicando que su trabajo comenzó a mejorar cuando tenía unos 70 años y que tuvo un gran progresó cuando alcanzó los 85 años, recalcando que la edad "no es algo que me limite o impida trabajar". De hecho, aunque Hisao es mayor y ya alcanza los 92 años, asegura que sigue estando ocupado con su trabajo, y constantemente aparece en televisión, canales de YouTube o en la radio para hablar acerca de la pérdida de peso, pero también escribe artículos para revistas de cocina y de salud.

La clave radica en que el poder mantener su trabajo le ayuda a mantener su mente alerta, y esto supone poder disfrutar de una mayor velocidad de respuesta del cerebro frente a los problemas. Por este motivo, mantenerse activo es algo indispensable para poder fomentar la longevidad.

Su tercer secreto pasa por mantener una alimentación saludable, en la que tiene que haber cabida para realizar tres comidas diarias, lo que favorece el correcto desarrollo y mantenimiento de articulaciones, huesos y músculos fuertes, además de contribuir a potenciar la salud de diferentes órganos del cuerpo. En este sentido, el experto en nutrición y longevidad hace hincapié en que es necesario comer de forma sencilla y variada, y eligiendo los alimentos según la temporada.

Si se mantiene el principio de comer alimentos en función de la estación del año, esto ayuda a la hora de poder seleccionar aquellos más nutritivos, además de poder disfrutar de una mayor variedad. En su investigación sobre alimentos, Hisao asegura que encontró ocho que son especialmente beneficiosos para la salud, y son: pescado, pollo, sésamo, frijoles, ajo, albaricoques encurtidos, algas marinas y verduras.

¿Por qué los japoneses viven más?

Japón es, con mucha diferencia, el país en el que hay mayor número de personas que superan los cien años de edad, un hecho que ha sido investigado en numerosas ocasiones a lo largo del paso de los años tratando de arrojar luz y explicar las claves de lo sucedido. Para ello, se ha atendido a distintos factores que son esenciales para los nipones y que les permiten alargar la vida mucho más de lo habitual en el resto del mundo.

Tanto Hisao Nakayama como otros muchos expertos han asegurado que la alimentación es clave para disfrutar de una mayor longevidad, siendo la dieta nipona una que ha experimentado pocos cambios a lo largo de los últimos siglos. Aunque se trata de una dieta muy básica y repetitiva, es también muy saludable, pues en ella nunca falta el arroz cocido y numerosos alimentos frescos y crudos. El pescado, los cereales y los vegetales son parte de esta dieta en la que se dejan de lado los platos muy elaborados y que necesiten de mucha cocción para dar mayor protagonismo a los alimentos en su estado puro o poco cocinados.

De igual modo, cabe destacar que la cantidad de comida a ingerir suele ser inferior a la que consumen de media los ciudadanos de países desarrollados, además de la importancia que tiene para los japoneses el té verde, rico en polifenoles y antioxidantes, y que podría ser clave para alargar la vida humana.

Más allá de una buena alimentación, el estilo de vida también cobra una gran importancia, debiendo ser este relajado y poco estresante, estando demostrado que esto ayuda a prolongar la esperanza de vida en el país del sol naciente. De esta forma, tanto los hábitos como la dieta juegan un papel clave para conseguir vivir una mayor cantidad de años y permanecer en buen estado de salud.