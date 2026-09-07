Los expertos lo confirman: "La cena más sana y perfecta no es la ensalada de toda la vida sino esta receta con pollo y pasta"

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Las claves Generado con IA Alberto Ugarte propone una ensalada de pasta con pollo como alternativa práctica y saludable para la cena tras los excesos del verano. La receta combina pasta, verduras frescas, queso cottage, queso feta y un sencillo aliño, aportando energía, proteínas y variedad de nutrientes. El plato destaca por su rapidez de preparación, su versatilidad para adaptarse a distintos gustos y su bajo costo, menos de 20 euros. La inclusión de vegetales y proteínas convierte esta ensalada en una opción equilibrada, ideal para mantener rutinas alimentarias ordenadas al volver al trabajo o al colegio.

El verano deja atrás comidas copiosas, picoteos y horarios menos ordenados. Con septiembre a las puertas, recuperar una alimentación equilibrada no exige recetas complicadas ni gastos. Alberto Ugarte propone una ensalada de pasta sencilla, completa y económica para cenar.

El especialista en nutrición plantea esta preparación como una alternativa muy práctica para quienes buscan volver a sus hábitos habituales después de semanas marcadas por los excesos. La clave está en combinar pasta, verduras y diferentes fuentes de proteínas.

La receta comienza con la cocción de la pasta, que constituye la base energética del plato. Una vez preparada, se deja lista para incorporarla al resto de ingredientes, formando una ensalada que puede servirse fría y prepararse rápidamente a diario.

El montaje empieza colocando una base de lechuga fresca en el recipiente. Sobre ella se añade la pasta cocida y, después, tomates cherry, una lata pequeña de maíz y un pepinillo, ingredientes que aportan frescura, color y distintas texturas.

Preparación rápida y saludable

Ugarte completa la preparación con dos cucharadas de queso cottage y unos dados de queso feta. De esta manera, la ensalada incorpora ingredientes proteicos y una textura cremosa, sin necesidad de recurrir a salsas para conseguir un resultado sabroso.

El último paso consiste en aliñar con un chorro de aceite de oliva y un toque de vinagre balsámico de Módena. Es una combinación fácil que permite potenciar los sabores sin convertir la cena en una preparación pesada.

La propuesta destaca también por su versatilidad. Puede adaptarse a los gustos de niños y adultos, modificando ingredientes o cantidades según las necesidades. Además, su preparación rápida permite resolver una cena cotidiana sin invertir demasiado tiempo en la cocina.

La pasta aporta hidratos de carbono, nutrientes que proporcionan energía al organismo. También contiene fibra y proteínas, mientras que su composición presenta cantidades reducidas de grasa y azúcar. Entre sus nutrientes figuran además el calcio y la vitamina B3.

El valor nutricional del plato aumenta al incorporar verduras y hortalizas. La lechuga, los tomates, el maíz y el pepinillo permiten sumar alimentos vegetales a una receta que, de otro modo, tendría un protagonismo mayor de los carbohidratos simples.

Estos vegetales aportan fibra, vitaminas, antioxidantes y minerales. Dentro de este conjunto aparecen nutrientes como las vitaminas A y C, además de calcio, cobre, hierro, magnesio, fósforo, potasio y zinc, elementos necesarios para diferentes funciones del organismo.

El contenido en potasio de muchas hortalizas, unido a una cantidad baja de sodio, encaja en una alimentación que busca cuidar el equilibrio de líquidos. Asimismo, una dieta rica en vegetales puede contribuir al mantenimiento saludable del colesterol.

Por menos de 20 euros, según las cantidades y los productos elegidos, esta ensalada permite reunir alimentos variados en un solo plato. No es una receta milagrosa ni un supuesto detox, sino una opción sencilla para recuperar rutinas alimentarias.

Con la vuelta al cole y al trabajo, disponer de cenas fáciles puede ayudar a mantener una alimentación ordenada. La propuesta de Ugarte resume esa idea: pasta, verduras, queso y un aliño sencillo para preparar rápidamente una cena completa.