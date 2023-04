Estas son las 5 frutas que tienen menos azúcar y que recomiendan los médicos en España

Que la fruta tiene que formar parte de nuestra dieta es algo que todo el mundo sabe aunque no se tengan nociones de nutrición, pero de un tiempo a esta parte se ha comenzado a señalar su azúcar como un peligro a evitar a toda costa. Desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan al menos unas cinco raciones diarias para asegurarse las propiedades de este alimento que contiene su fructosa natural que, en todo caso, no se puede equiparar a los azúcares simples. Con todo, aquí apuntamos las cinco frutas con el índice glucémico más bajo.

Las frutas son una fuente de carotenos o precursores de vitamina A, vitamina C, diversas vitaminas del grupo B y también de la vitamina E, además de contener grandes cantidades de fibra y minerales como el calcio. Poseen cualidades antioxidantes que previenen varias enfermedades. El consumo de azúcar se relaciona con un mayor riesgo de padecer obesidad y diabetes tipo 2, además de problemas cardiovasculares, tal y como han evidenciado estudios como este, publicado en BMC Medicine.

No obstante, el organismo precisa de azúcar para funcionar, siendo el principal nutriente que aporta energía a las células y a las neuronas, que necesitan un plus de glucosa constante. La Confederación Española de Alzheimer cifra esa cantidad en 5,6 miligramos por cada 100 gramos de tejido cerebral, siendo además dependientes al 100% para obtenerla directamente, puesto que no son capaces de absorberla de otras fuentes alternativas como sí hacen las demás células.

La fructosa no es un azúcar 'malo'

La OMS aconseja reducir el consumo de azúcares libres, que son los que se añaden en productos procesados y que nada tienen que ver con los azúcares que aporta la fruta. Este azúcar, también llamado simple, provoca un pico de glucosa en sangre, hiperglucemia, que se asocia con el almacenamiento en el tejido adiposo, los músculos y el hígado. Sin embargo, la fructosa está acompañada de toda la fibra que contienen las frutas de forma natural y ralentiza su metabolización, evitando estos picos.

No todas las frutas contienen la misma cantidad de fructosa, siendo diferente su concentración en cada una de ellas. De hecho, los dátiles, las uvas, el mango, los higos y el plátano son las cinco frutas que más azúcar aportan. No se trata de dejar de tomarlas ni mucho menos, pues como hemos visto es fundamental este nutriente para el buen funcionamiento del organismo, sino mantener un equilibrio. Con ese objetivo, enumeramos ahora las cinco frutas con menos azúcar.

Aguacate

Sí, no nos cansaremos de repetir que el aguacate es una fruta. De hecho, es la que menos azúcar tiene, con 0,7 gramos por cada 100 gramos. Asimismo, cuenta con 141 calorías y con un contenido el agua inferior al de la mayoría de frutas, mientras que su aporte de lípidos es muy superior y por eso es más calórico. Destaca por su ácido oleico y grasas saludables, por ser fuente de vitamina E, vitamina C y B6, como destaca la Fundación Española de Nutrición (FEN). De hecho, una pieza de 200 gramos aporta el 33% de la ingesta recomendada de vitamina B6 para un hombre y el 38% para una mujer, de 20 a 39 años y con actividad física moderada.

Limón

El limón es la segunda fruta con menos azúcar, unos 2,5 gramos por cada 100 gramos. Además, aporta únicamente 44 calorías por esa misma cantidad. Es una conocida fuente de vitamina C, destaca la FEN, pero también de ácidos orgánicos como el cítrico y el málico, responsables de su sabor ácido. Asimismo, destaca por sus antioxidantes, posee fibra soluble como la pectina, que se encuentra en la capa blanca, y otro componente especialmente importante: los fitonutrientes. Presentan flavonoides entre los que destacan la hesperidina, la diosmina, naringenina y eriocitrina, que refuerzan la pared de los vasos capilares y otorgan una mayor elasticidad a las arterias previniendo enfermedades cardiovasculares.

Arándanos

Los arándanos también están incluidos en este selecto grupo de las frutas con menos azúcar al presentar únicamente 4 gramos por cada 100. Son además de bajo aporte calórico, solo 30 calorías por esa misma cantidad, y especialmente ricos en vitamina C, llegando a tener más que algunos cítricos, como sostiene la FEN. Suponen una rica fuente de fibra y de minerales como el potasio, necesario para la transmisión y generación del impulso nervioso, la actividad muscular normal y el equilibrio celular. Sus pigmentos naturales, antocianos y carotenoides, poseen un gran poder antioxidante.

Frambuesas

Que su sabor dulzón no nos engañe: son la cuarta fruta con menos azúcar de nuestros fruteros, contando con 5 gramos por cada 100. Aportan por esa misma cantidad 40 calorías y tienen un porcentaje destacado de fibra, siendo además fuente de vitamina C y folatos, cubriendo el 80% de la ingesta diaria recomendada. Destacan las frambuesas por su alto contenido en compuestos fenólicos que le confieren una gran capacidad antioxidante. Ayuda a la formación de colágeno y al tránsito intestinal, así como a otros procesos de división celular.

Guayaba

La quinta y última fruta con menos azúcar es la guayaba, con 5 gramos de cada 100. No es de las más conocidas en los fruteros españoles, pero igualmente posee un perfil nutricional a tener en cuenta. Con 57 calorías, destaca también su contenido en vitamina C, que es siete veces superior a la de la naranja. Aporta asimismo otras vitaminas del grupo B y provitamina A, así como minerales, especialmente potasio. Con su ingesta estamos velando por el buen estado de la visión, los huesos, las mucosas y el sistema inmune, así como el nervioso y cardiovascular.

En cualquier caso, conviene recordar que siempre es preferible tomar la pieza de fruta entera y aprovechar así todos sus nutrientes, estén donde estén, evitando ingerirla en zumo porque el cuerpo absorbe mucho más rápido estos azúcares al perder parte de la fibra, provocando que los niveles de glucosa en sangre se eleven con rapidez.

