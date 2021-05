La exótica infusión que arrasa en Mercadona: todos sus beneficios saludables

Consumir bebidas herbales es una manera sencilla y enriquecedora de incorporar compuestos saludables a nuestra dieta, y muy especialmente, antioxidantes. En este sentido, la cadena de supermercados Mercadona ha lanzado una gama de infusiones funcionales con la vista puesta en el verano, pero ninguno de sus productos ensombrece de momento la popularidad del té más celebrado por sus clientes, al menos en las redes sociales. Nos referimos al matcha, una variedad muy vinculada a la ceremonia del té en Japón.

Según explica Cocinillas, este té tiene su origen en China, durante la dinastía Song. En esa época se desarrolló la técnica para moler toda la hoja y consumirla en infusión, un proceso lento y costoso que terminó reservándose para las clases altas. Se atribuye al monje budista Eisai su importación a Japón, cuya popularidad creció al mismo tiempo que la nueva religión, ya que el hombre santo lo recomendaba para acompañar la meditación.

Desde el año 1191, la elaborada ceremonia del té japonés se realiza con matcha, lo que ha permitido su pervivencia mientras el resto de Asia se pasaba a otros tés, como el oolong o el negro. Llegados a este punto, es importante aclarar que se trata del mismo ingrediente que da el té verde, las hojas de la Camelia sinensis. Difiere, sin embargo, en la forma en la que es cultivado, prensado y molido hasta formar un polvo compacto. Una taza de matcha contendría la misma cantidad de producto, afirma Mercadona, que diez tazas de té verde.

Con semejante concentración, el té matcha contendría "de 10 a 20 veces más antioxidantes que el té verde", según afirmaba la coach nutricional Beatriz Larrea a este diario. No cabe, sin embargo, calificarlo de 'superalimento', un término que ya de por sí induce a confusión. Para empezar, haciendo justicia a su honorable tradición, no es tan sencillo de preparar como una infusión en bolsita. Su sabor, además, es mucho más fuerte, por lo que una de las recomendaciones de Mercadona era prepararlo con leche vegetal o frutal al estilo smoothie.

Larrea llegaba a vincular el consumo de este té con la baja incidencia de la obesidad en Japón. Sin embargo, los cacareados efectos 'quemagrasas' de esta infusión no han sido comprobados por la ciencia. Que no haga adelgazar, sin embargo, no significa que no tenga efectos saludables. Al contrario, su consumo habitual se ha relacionado con varios parámetros positivos que contribuyen a la elevada longevidad japonesa, desde la prevención de enfermedades cardiovasculares y metabólicas a, esto sí, el mantenimiento de un peso adecuado.

Una revisión de estudios publicada este mismo año en la revista Molecules concluía que este té en polvo incluye una "gran cantidad de sustancias antiinflamatorias y antioxidantes", y que es "prometedor" desde el punto de vista de salud, especialmente por la "alta concentración de catequinas". Estas sustancias son flavonoides, es decir, antioxidantes vegetales naturales, relacionadas con una reducción de la aterosclerosis, la rigidez de las arterias que aumenta el riesgo cardiovascular.

Las catequinas y demás compuestos del té verde se han relacionado con un menor riesgo de sufrir cáncer en general, siendo sus efectos más destacados en la prevención del cáncer de piel, próstata, pulmón y mama. Gracias a su riqueza en polifenoles, esta infusión se habría relacionado con una mejor tolerancia al estrés, y a su vez con un menor riesgo de sufrir enfermedades neurodegenerativas como el alzhéimer. Como 'remate', otorgarían un pequeño efecto antibacteriano que reduciría el riesgo de infecciones bucales y periodontales.

Otro de sus beneficios tiene que ver con la microbiota, también llamada flora intestinal: ayuda a que proliferen bacterias saludables que evitan la inflamación y contribuyen a la salud general. Hay, sin embargo, una pega asociada al consumo excesivo de catequinas: han demostrado alterar la capacidad del organismo para absorber el hierro, por lo que el té matcha no debería tomarse a diario si tenemos tendencia por ejemplo a la anemia. Los 'extractos de catequinas', finalmente, han llegado a relacionarse con daños hepáticos.

Para concluir, algo que puede soprender al consumidor es que el té matcha, pese a ser 100% vegetal y no incluir aditivos, obtiene la peor nota posible en el semáforo nutricional Nutriscore según el portal de análisis independiente Open Food Facts. El motivo, como avisa Hacendado en el etiquetado, es que por cada sobre de 1,5 gramos obtendremos 0,045 g de cafeína. Pasarse de unos 300 o 400 miligramos diarios puede provocar ansiedad, nerviosismo o pérdida de sueño.