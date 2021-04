El 'boom' del tofu: los 4 beneficios de la 'carne vegetal' que te ayuda a perder peso

En España, cada vez estamos más acostumbrados a la cocina oriental, a sus productos y sabores. De hecho, no solo nos apetece tomarlos cuando vamos a un restaurante sino que también los incluimos en nuestras recetas más caseras. El tofu es por ejemplo, uno de esos alimentos que hemos incluido con asiduidad en nuestro carro de la compra, y es que las ventajas de esta proteína están más que comprobadas.

Los sabios en esto de la nutrición no dudan en recomendar su consumo dentro de una dieta sana. Se dice del tofu que es algo así como la "carne" de los veganos y vegetarianos porque este alimento se ha convertido para ellos en una especie de "sustituto de la carne". Se trata de un derivado de la leche de soja y por su forma, muchos lo llaman "queso de soja". Pero ¿qué es exactamente este alimento y por qué en estos últimos años se ha puesto tan de moda?

Según explica a EL ESPAÑOL la dietista-nutricionista Valentina Molina, miembro de la Junta Ejecutiva del Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de la Comunitat Valenciana (CODiNuCoVa), "el tofu es un alimento que está elaborado a partir de los granos de soja prensada, por lo que se considera una legumbre más, dentro del amplio abanico de legumbres del que podemos disfrutar". De forma más detallada, "consiste en la coagulación de la leche de soja y está compuesto por semillas de soja, agua y solidificante. Su apariencia es similar a la del queso fresco, tiene una textura cremosa muy parecida y un tono blanquecino".

Por tanto, al considerarse el tofu una legumbre más, podemos decir que este alimento "sería una opción interesante para incluir en nuestra alimentación, al igual que lo es cualquier otra legumbre", sostiene Molina. Por lo que es importante recordar todas las bondades que tienen las legumbres en nuestra salud así como la recomendación de los expertos de incluirlas en nuestra dieta unas 3-4 veces por semana, algo que por cierto en España no cumplimos, pues las consumimos una vez por semana). De este modo, y en el caso concreto del tofu, "las recomendaciones de consumo serían las mismas que las del resto de legumbres: de 60 a 80 gramos en crudo y 120 a180 gramos en cocinada por ración. Todas y cada una de las legumbres son importantes en nuestros hábitos alimentarios", sostiene esta experta en nutrición.

4 beneficios clave

En cuanto a sus características nutricionales, podemos observar fundamentalmente dos grandes características que hacen que su consumo sea cada vez más popular, atractivo y recomendado en todas las dietas, incluidas por supuesto, aquellas dietas o regímenes cuyo objetivo es perder peso: su alto contenido en proteína y en calcio. El tofu sería uno de los alimentos que no son lácteos y que contiene una alta cantidad de calcio por eso es muy recomendado para aquellas personas que no pueden o no quieren tomar lácteos).

Así y según se indica en la información nutricional, por cada 100g de alimento, observamos que el tofu tiene unos 10,59 gramos de proteína y unos 118 miligramos de calcio. Además, destaca también por su escaso aporte de grasas saturadas: únicamente unos 0,47 gramos. Dicho esto y según resume Molina, "los beneficios que podemos obtener del tofu son los mismos que nos puede aportar cualquier legumbre: fuente de proteína de origen vegetal; es rico en fibra (1,2 gramos por cada 100 gramos); saciedad (algo muy importante para controlar el apetito, sobre todo en dietas de adelgazamiento) y bajo índice glucémico".

Por todas estas virtudes, sería un alimento apto para una dieta sana que podemos tomar al igual que las legumbres, unas 2-3 veces por semana, también en dietas de adelgazamiento porque estamos hablando de un alimento de alta calidad nutricional: "Es un alimento rico en proteínas, por lo que no habría problema en incluirlo. No obstante, en este caso va a depender del objetivo que quiera conseguir cada persona, por lo que es importante que un profesional sanitario, como es el dietista-nutricionista, estudie el caso", aconseja Molina.

Por último, existen muchas formas de preparar este alimento de forma saludable, ya que es un producto muy versátil en la cocina, por lo que podemos encontrar la forma que más nos gusta para consumirlo. "Podemos cocinar a la plancha con un poco de aceite, poner en ensalada, hacerlo a modo de picadillo como si fuera carne, por ejemplo para hacer unas berenjenas rellenas, marinado con especias o salsa de soja, a modo de hamburguesa… hay muchas formas de combinar este alimento de forma saludable", finaliza la experta del CODiNuCoVa.