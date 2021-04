Las vacunas disparan la 'fiebre' del paracetamol: cuándo hay que tomar realmente el medicamento

Todos conocemos el paracetamol y todos, seguramente, echemos mano habitualmente de este analgésico y antitérmico que en España suele posicionarse siempre entre los cinco primeros medicamentos del ranking de los más vendidos cada año. Ahora, en plena campaña de vacunación contra la Covid-19, cuando empezamos por fin a ver la luz y el final del túnel, el uso de este fármaco se ha incrementado de forma importante para paliar los posibles efectos adversos de algunas vacunas. Algunas compañías afirman que han observado incrementos de hasta un 20%. Pero, ¿estamos haciendo un buen uso del medicamento? ¿Lo tomamos como es debido antes y después de la vacuna? Y por último, ¿es necesario realmente tomarlo o lo hacemos solo para sentirnos mejor?

"Si revisamos los datos de las notificaciones de efectos adversos recogidos por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS) observamos que son muy parecidos en las tres vacunas, no hay apenas diferencias", afirma a EL ESPAÑOL Pablo Aldaz, portavoz del grupo de vacunas de PAPPS-SEMFYC (Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria). Los efectos adversos que se han descrito y recogido -según la EMA- de forma más frecuente han sido fundamentalmente, según enumera Aldaz: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y malestar general, aparte del dolor y la molestia en el lugar del pinchazo. Efectos secundarios que son esperables, se han descrito en cada uno de los sueros.

Estos efectos, en el caso de existir (no todos los vacunados los van a tener) son de intensidad leve y suelen durar entre 24 y 48 horas. "Para aliviarlos, para paliar la sintomatología, el paracetamol puede ser útil. Es decir, en cuanto aparezcan los síntomas podemos tomar un comprimido cada 6 u 8 horas", indica el experto.

Sin embargo, a pesar de que las tres vacunas producen estos efectos adversos, muchas personas han relacionado la vacuna de AstraZeneca con un mayor riesgo. "Ése el sentir de la población", comenta Aldaz, que lo achaca al "alarmismo injustificado" que se está creando alrededor del fármaco pese a tener una más que alta eficacia probada y demostrada frente a la COVID-19: 76% de eficacia media y con una efectividad del 85% contra casos sintomáticos entre los mayores de 65 años y del 100% contra casos graves de la enfermedad u hospitalizaciones, según los últimos datos actualizados.

¿Más paracetamol con AstraZeneca?

Con el comienzo en la vacunación de AstraZeneca, a finales de este pasado mes de marzo, un laboratorio farmacéutico hizo saltar las alarmas sobre las ventas del paracetamol. ¿Estaba la vacuna aumentando las ventas de este popular medicamento? Según informaciones de los laboratorios Ferrer, la empresa observó un incremento del 18% en las ventas de su analgésico a raíz de la recomendación que emitió el Ministerio de Sanidad en la que apunta que se podía consumir una pastilla en el momento previo a la vacunación, y cada 6 horas durante las primeras 24 horas.

En concreto, la recomendación del Ministerio de Sanidad era la siguiente: "Para reducir estos síntomas puede utilizarse paracetamol como tratamiento profiláctico (antes de la vacunación) y/o sintomático (durante las primeras 24 horas), sin que su uso interfiera en la respuesta inmune".

Pero esta indicación no aparece al azar, sino que viene refrendada por la propia vacuna de Oxford/AstraZeneca. Según explica a EL ESPAÑOL Eva Badía, responsable del departamento de Ciencias Médicas del laboratorio farmacéutico Kern Pharma, esta indicación se puede observar en la propia publicación del estudio de la vacuna de AstraZeneca, recogida en The Lancet en julio de 2020.

"Según el estudio, cuando el paracetamol se usó de forma profiláctica (antes de la vacuna) y sintomática (durante las primeras 24 horas de vacunación), las reacciones adversas que aparecían se reducían de forma significativa, y además se vio que no interfería en la respuesta inmune", explica Badía. De ahí que se recomiende paracetamol como tratamiento profiláctico y sintomático para reducir los síntomas que puedan aparecer (descritos anteriormente) tras la aplicación de la vacuna.

Por otro lado, según afirman desde Kern Pharma, líderes de paracetamol en el mercado (cada año salen desde su fábrica en Terrassa casi 400 millones de dosis de tanto en comprimidos como en stick pack), no han visto aumentada la demanda de su paracetamol, que es el más vendido en España. Si los vacunados siguen o hubieran seguido la indicación del Ministerio, "significaría que cada persona vacunada con AstraZeneca tomaría un paracetamol antes de vacunarse y otros 4 tras la vacunación, en total 5 dosis en total por persona, lo que tampoco sería un volumen muy significativo", explican desde la compañía. Todo ello, unido a la actual suspensión de la vacuna en menores de 60 años.

No obstante, "por los volúmenes que manejamos que tenemos, si se produjera un repunte de la demanda derivada de la recomendación de usar paracetamol antes y 24 horas después de la vacuna estamos más que preparados para cubrirla", añaden desde este laboratorio farmacéutico.

No de forma preventiva

Todas las opiniones no van en la misma línea, al menos en lo que se refiere a la parte profiláctica, es decir, al empleo del paracetamol como forma preventiva antes de la administración de la vacuna. Según afirma el doctor Aldaz, "el número de notificaciones de efectos adversos es tan bajo que no tiene sentido que recomendemos a una población tan enorme tomarlo para evitar unos síntomas que pueden ser leves y pasajeros. Y en el caso que aparezcan, sí podríamos tomarlos, pero cuando aparezcan los síntomas (como se hace siempre) y no antes”.

Igualmente, esta misma semana la SEMFYC ha publicado un documento que recoge las cosas que no deberíamos hacer en la vacunación COVID-19. Uno de esos puntos hace referencia al paracetamol: "No administrar sistemáticamente paracetamol para prevenir los posibles efectos secundarios de las vacunas contra la Covid-19". Cabe recordar la importancia de hacer un buen uso del paracetamol, y de todos los demás fármacos, ya que un abuso o un mal uso de este analgésico puede tener consecuencias en la salud.

Por último, es importante señalar que las reacciones a la vacuna suele ser más fuertes (y tener por tanto esos efectos secundarios descritos anteriormente) en gente más joven, "porque su sistema inmune está más vigoroso y produce una respuesta más fuerte que el de la gente mayor que lo tiene más desgastado", indica Aldaz. Pese a todo, es importante insistir en que "estamos hablando de síntomas leves y pasajeros, que desaparecen en 24-48 horas y no deberían durar más. Si durarán más, deberíamos consultar al médico porque puede que haya otro problema añadido", finaliza Aldaz.