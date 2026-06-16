Carlos Daza, experto en cambio físico: "A partir de los 40 años el cuerpo cambia, el metabolismo ya no es el mismo"

Hay que cuidarse aún más a partir de los 40 años.

Las claves

Las claves Generado con IA A partir de los 40 años, el cuerpo pierde masa muscular y los huesos se debilitan, ralentizando el metabolismo. Los métodos tradicionales para perder peso, como dietas muy restrictivas y exceso de cardio, pueden agravar el problema en la mediana edad. El entrenamiento de fuerza es fundamental para preservar músculo, proteger los huesos y evitar el efecto rebote en la pérdida de peso. Una alimentación con suficiente proteína y un déficit calórico moderado, junto con descanso, es clave para envejecer de manera saludable y funcional.

El paso de los años transforma el organismo de manera invisible, pero profunda. Al alcanzar la barrera de los 40 y 50 años, el cuerpo humano experimenta una pérdida progresiva de masa muscular, acompañada de una preocupante desmineralización que debilita la estructura ósea.

Carlos Daza, experto en cambio físico, advierte que intentar combatir el aumento de peso recurriendo a los métodos tradicionales de la juventud no solo resulta ineficaz, sino que agrava gravemente el problema en cuestión.

El error más común entre quienes buscan recuperar su figura a esta edad es aplicar un recorte calórico extremo combinado con extenuantes sesiones de ejercicio cardiovascular.

Esta estrategia somete al cuerpo a un estado de alarma metabólica: al no recibir la energía suficiente ni el estímulo adecuado, el organismo recurre a la autofagia, destruyendo el poco músculo que queda para obtener combustible.

El resultado directo es un metabolismo aún más lento, mayor flacidez y un inminente efecto rebote que se traduce en más grasa acumulada. Para frenar este deterioro y lograr una transformación estética saludable, los especialistas insisten en un cambio radical de paradigma centrado en el entrenamiento de fuerza y una dieta equilibrada.

Buen entrenamiento y mejor alimentación

"A partir de los 40 años tu cuerpo cambia, pierdes músculo, el metabolismo se vuelve más lento y los huesos más frágiles. Y si intentas perder peso haciendo lo de siempre, comer poco, cardio y prohibiciones, el problema empeora", afirma Daza.

Para frenar este proceso y combatirlo la respuesta es clara: levantar cargas o trabajar con resistencias es la única herramienta capaz de enviar señales mecánicas al cuerpo para preservar el tejido muscular.

Además, este estímulo es fundamental para fijar el calcio en el esqueleto, convirtiéndose en el mejor escudo protector contra la osteoporosis y las lesiones articulares asociadas a la mediana edad.

Y por supuesto, en el ámbito de la nutrición hay que abandonar la filosofía de la restricción. La clave es enfocarse en el consumo óptimo de proteínas de alta calidad y mantener un déficit calórico muy moderado, garantizando así que nuestro cuerpo no pasa hambre. De esta manera, no se activan los mecanismos de reserva.

En líneas generales, la combinación de pesas, ingesta adecuada de proteínas y un descanso adecuado se consolida como el cóctel perfecto para envejecer de manera natural con un físico fuerte, sano, funcional y además estético. Hay que cuidarse siempre, pero a partir de la edad mencionada por el experto es mejor amplificar esos cuidados.