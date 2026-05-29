El pueblo ideal para comer cocido montañés y perderse en la naturaleza: 80 habitantes y un Parque Natural protegido

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Las claves Generado con IA Bárcena Mayor, en Cantabria, es un pequeño pueblo de 80 habitantes situado en el Parque Natural Saja-Besaya. El pueblo está declarado conjunto histórico-artístico desde 1979, conservando su arquitectura tradicional y etnográfica. Es famoso por el cocido montañés, con restaurantes reconocidos como La Solana incluidos en la Ruta de los Pucheros. El Parque Natural Saja-Besaya, de 245 km², rodea el pueblo y alberga una amplia diversidad de fauna y bosques.

Hay pueblos que parecen hechos para llegar con hambre y salir caminando despacio. Bárcena Mayor, en Cantabria, es uno de ellos: un pequeño núcleo de piedra, madera y balconadas montañesas situado en el corazón del Parque Natural Saja-Besaya.

La localidad pertenece al municipio de Los Tojos y se asienta en el valle del río Argoza, a 495 metros de altitud. Turismo de Cantabria la describe como un conjunto muy vinculado a la historia medieval del valle de Cabuérniga y a la repoblación de la zona desde el siglo IX.

El dato que le da fuerza al titular está en su escala. Las fuentes turísticas locales sitúan Bárcena Mayor en torno a los 80 habitantes, aunque las cifras censales recientes han oscilado por debajo de esa barrera. En cualquier caso, hablamos de un pueblo diminuto con una presencia patrimonial desproporcionada para su tamaño.

No es solo una postal rural. El BOE declaró Bárcena Mayor conjunto histórico-artístico en 1979 y destacó su “excepcional valor etnográfico”, al conservar de forma muy íntegra la estructura de los antiguos pueblos de la montaña, incluso con casas medievales bien preservadas.

Ese reconocimiento se entiende al recorrerla a pie. Sus calles empedradas, las casas de piedra con solanas de madera, los soportales y el puente sobre el Argoza forman un casco compacto, sin necesidad de grandes monumentos aislados. Aquí el atractivo está en el conjunto.

Un parque de 245 kilómetros cuadrados

La mesa es la otra mitad del viaje. Bárcena Mayor y su entorno son uno de los lugares más asociados al cocido montañés, ese plato cántabro de cuchara hecho con alubias, berza y compango. Guía Repsol incluye en la zona establecimientos especializados en este guiso tradicional.

Además, el restaurante La Solana, en la propia Bárcena Mayor, ha sido reconocido en la Ruta de los Pucheros por su cocido montañés, una de las recetas más representativas de Cantabria. Ese detalle convierte la escapada en algo más que una visita bonita: también en un destino gastronómico.

La percha natural está justo alrededor. El Parque Natural Saja-Besaya ocupa 245 kilómetros cuadrados y engloba cabeceras fluviales, valles laterales, hayedos, robledales y zonas de media montaña. Turismo de Cantabria lo define como una de las grandes áreas de bosque de la región.

Además, el parque funciona como refugio de ciervos, corzos, jabalíes, lobos, rebecos, rapaces y, de forma ocasional, oso pardo. También destaca por albergar algunos de los cantaderos de urogallo más orientales de la Cordillera Cantábrica.

Spain.info añade otros valores de fauna, como buitre leonado, alimoche, halcón peregrino, águila real, picamaderos negro y nutrias en el Saja. Es decir, Bárcena Mayor no está simplemente “cerca” de la naturaleza: vive dentro de uno de los grandes corredores verdes de Cantabria.