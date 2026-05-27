Juanjo, veterinario: "Si un gato maúlla sin motivo alguno, hay tres razones tras este comportamiento. Una es grave"

Juanjo es un veterinario con 20 años de experiencia.

Las claves

Las claves Generado con IA El veterinario Juanjo explica que un gato que maúlla sin motivo puede estar manifestando aburrimiento, especialmente en gatos jóvenes por falta de estímulos. La hiperestesia felina, una condición neurológica que causa sobreestimulación sensorial, puede provocar maullidos fuertes y requiere atención veterinaria especializada. En gatos mayores de 10 años, el maullido excesivo puede indicar disfunción cognitiva felina, asociada a desorientación y angustia, especialmente al anochecer. Observar los cambios en el comportamiento vocal de los gatos es fundamental para detectar problemas de salud y garantizar su bienestar.

Al tener una mascota suelen surgir preguntas acerca de su comportamiento. Algunas de ellas tienen una respuesta clara pero otras, en cambio, se deben a distintos motivos en función de cuáles sean sus características. Es lo que sucede con el maullido fuerte de los gatos.

Entender estas vocalizaciones resulta fundamental para garantizar su bienestar. El reconocido veterinario Juanjo, conocido en redes como @juanjovetmascotas, ha revelado las tres causas principales detrás de este llamativo y ruidoso comportamiento.

Según su experiencia clínica, las razones varían significativamente dependiendo de la edad que tenga el gato. En el caso de los más pequeños, de tres a seis años, el diagnóstico principal suele ser una clara falta de estímulos.

Para solucionar esta deficiencia ambiental, resulta imprescindible revisar cuidadosamente nuestras rutinas diarias de juego. El enriquecimiento del entorno donde habita el animal debe mejorar notablemente.

Proporcionar nuevos juguetes o estructuras para trepar ayudará a canalizar toda su energía acumulada. Cuando el felino sufre aburrimiento, busca maneras creativas para auto estimularse sin descanso.

Acude a diferentes habitaciones del hogar y emite ese fuerte maullido buscando alguna reacción externa. Simplemente desea jugar intensamente y comprobar si algo responde a su llamada.

Una manifestación del dolor

La segunda causa descrita por el veterinario es más compleja médicamente hablando. Se trata de la conocida hiperestesia felina, un síndrome clínico peculiar. Esta patología neurológica provoca que el animal experimente una sobreestimulación sensorial muy intensa y bastante molesta.

Los gatos diagnosticados con hiperestesia sienten cualquier contacto o estímulo de forma desproporcionada. Por ello, suelen reaccionar maullando fuertemente ante situaciones aparentemente normales.

Sus respuestas vocales son una manifestación directa del malestar físico originado por dicha condición sensorial aguda. Frente a esta situación médica, resulta indispensable acudir a un centro clínico especializado.

Un profesional cualificado debe revisar minuciosamente al paciente peludo para determinar las causas subyacentes. Solamente mediante un tratamiento adecuado podremos calmar verdaderamente sus episodios de hiperestesia.

La tercera posibilidad afecta exclusivamente a los animales longevos que superan la primera década. Si tiene más de 10 años, podría sufrir disfunción cognitiva felina. Este deterioro mental avanza progresivamente alterando notablemente la rutina diaria del animal.

Este trastorno geriátrico viene íntimamente asociado a un evidente y preocupante estado de desorientación. El gato afectado olvida repentinamente dónde se encuentra ubicado en su propia casa.

Dicha confusión espacial constante genera una profunda angustia manifestada mediante aullidos intensos. Los episodios de desorientación suelen ocurrir con mayor frecuencia durante horas concretas del día.

El experto destaca que estos síntomas se agravan especialmente al atardecer o al anochecer. La oscuridad natural incrementa considerablemente la tremenda inseguridad del pobre felino. Entender este lenguaje felino resulta vital para ofrecer una excelente calidad de vida continuada.

Ignorar estas potentes llamadas de atención podría empeorar silenciosamente cualquier cuadro clínico previamente existente. Observar meticulosamente su comportamiento previene el avance de diferentes patologías crónicas.