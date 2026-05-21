Sofía Mazzaroni: "Para evitar las manchas de sol, si estás de vacaciones en el mar debes reaplicar protector tras mojarte"

Las claves

Las claves Generado con IA La dermatóloga Sofía Mazzaroni recomienda reaplicar el protector solar cada 2 horas y después de mojarse la cara, especialmente en la playa o piscina. El cuidado para evitar manchas solares debe mantenerse todo el año, usando despigmentantes como hidroquinona y ácido tranexámico junto a protectores de amplio espectro. Es vital evitar la exposición solar en las horas centrales (de 10 a 16h) y complementar la protección con sombreros, gafas de sol y sombra. El éxito de los tratamientos antimanchas depende en gran parte de una protección solar constante, incluso cuando se realizan tratamientos dermatológicos todo el año.

El sol, la playa y las largas tardes en las terrazas son algunos de los grandes placeres del verano.

Sin embargo, aunque solemos pasarlo por alto, también son una de las principales causas de la aparición de manchas en la piel, un problema que preocupa cada vez más, especialmente entre mujeres.

Para evitarlas, la dermatóloga Sofía Mazzaroni insiste en que la protección solar no debe tomarse a la ligera y que la clave está en la prevención y, sobre todo, en la constancia.

Aunque la mayoría de personas solo se acuerdan del protector cuando llegan las vacaciones y sacan del armario esa crema que ya está caducada, la experta recuerda que el cuidado de la piel debe mantenerse durante todo el año.

Para ello, asegura que lo primero que hay que hacer es que los meses previos a tomar directamente el sol, se utilicen "despigmentantes en crema como hidroquinona y ácido tranexámico".

Sin embargo, aunque muchos piensan que deben dejarse cuando empiezan esos rayos de sol que te queman, la experta asegura que se pueden utilizar "durante todo el año, incluso en verano", pero claro, junto a "protectores solares de factor 50 o superior, de amplio espectro, que cubran UVB y UVA", explica en su perfil de Instagram.

Además, recomienda apostar por fórmulas antimanchas que ayuden no solo a proteger, sino también a tratar la piel mientras disfrutamos del sol, pero no de manera directa.

Y es que es precisamente en verano, cuando aumentan las horas de exposición, cuando pese a que solemos vernos la cara mejor, la piel necesita todavía más atención.

Y es aquí donde llega uno de los errores más habituales. Creer que aplicar protector una vez por la mañana es suficiente. Nada más lejos de la realidad.

La dermatóloga recuerda "que debes reaplicarte el protector solar cada 2 horas y, si estás de vacaciones en el mar o donde haya piscina, debes volver a aplicártelo después de mojarte la cara".

Las manchas suelen intensificarse especialmente en mujeres con melasma o piel sensible al sol, por eso Mazzaroni insiste en evitar las horas centrales del día.

"Cuando hay manchas, ningún protector solar es suficiente, entonces, intenta no exponerte al sol en las horas punta, de 10 de la mañana a 4 de la tarde", detalla.

A esto suma otros hábitos tan sencillos que pasan desapercibidos, como "utilizar sombreros de ala ancha, gafas de sol y buscar la sombra" siempre que sea posible.

La buena noticia es que los tratamientos dermatológicos actuales permiten tratar las manchas durante todo el año, por ello recuerda que lo ideal es "realizar tratamientos antimanchas en consulta durante todo el año", aunque hay que informarse debidamente, ya que "hay tratamientos que se utilizan más en invierno y otros en verano", señala.

Eso sí, insiste en que el éxito de cualquier tratamiento depende, en gran parte, de una correcta protección solar diaria, porque si hay un gesto beauty realmente imprescindible en verano, no es el maquillaje waterproof ni el sérum, es reaplicar el protector solar cada vez que nos dé un nuevo rayo de sol.