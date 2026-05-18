Los geólogos coinciden: una grieta de 2.500 kilómetros en África podría marcar un nuevo límite de placas tectónicas

Las claves

Las claves Generado con IA Geólogos han detectado en Zambia una grieta de 2.500 km que podría marcar el inicio de un nuevo límite de placas tectónicas en África. El análisis de gases geotermales, especialmente el helio-3, indica que la fractura en el rift de Kafue conecta con el manto terrestre. El Kafue Rift podría ser una estructura activa dentro de la Southwestern African Rift Zone, desplazando la atención geológica hacia el sur de África. El hallazgo sugiere un potencial para el desarrollo de energía geotérmica en la región, aunque se requieren estudios adicionales.

África vuelve a colocarse en el centro de una historia geológica de escala inmensa. Un estudio reciente sostiene que el rift de Kafue, en Zambia, podría estar mostrando las primeras señales de formación de un nuevo límite entre placas tectónicas.

La investigación, publicada en Frontiers in Earth Science, se apoya en el análisis isotópico de gases procedentes de manantiales geotermales. La clave está en unas proporciones de helio que apuntan a una conexión con el manto terrestre.

Ese detalle es decisivo. El helio-3 es mucho más abundante en materiales de origen profundo que en la corteza o la atmósfera, de modo que su presencia elevada puede funcionar como una pista de fluidos ascendiendo desde zonas internas.

Según la Universidad de Oxford, los datos sugieren que la fractura del Kafue Rift no se limita a deformar la corteza de forma superficial. La señal química indica que la debilidad habría atravesado lo suficiente como para conectar con el manto.

Los investigadores no están describiendo una grieta cualquiera, sino una posible estructura activa dentro de la Southwestern African Rift Zone, un sistema que podría extenderse unos 2.500 kilómetros.

La imagen es potente: una enorme cicatriz geológica atravesando el sur de África, desde el entorno de Tanzania hacia Namibia, y mostrando señales de estar evolucionando hacia algo más profundo que una simple fractura regional.

Durante años, buena parte de la atención se ha concentrado en el Rift de África Oriental, famoso por mostrar cómo un continente puede separarse lentamente. El caso de Zambia desplaza ahora parte del foco hacia el sur del continente.

El estudio no afirma que África vaya a partirse de forma inmediata. En geología, estos procesos avanzan durante millones de años, con fases de aceleración, pausa o incluso abandono antes de convertirse en una ruptura continental completa.

De hecho, un rift puede llegar a formar un nuevo límite de placas, pero también puede quedarse en una zona de deformación que nunca alcance un océano.

Lo que hace especial al Kafue Rift es el tipo de evidencia. No se trata solo de observar relieve, fallas o topografía, sino de leer gases que parecen venir de zonas profundas, una pista más difícil de ignorar.

Los autores plantean que esta conexión de fluidos con el manto es una señal de actividad tectónica real. Dicho de otro modo: la corteza no solo se está estirando, sino que podría estar abriéndose de forma estructural.

El hallazgo también tiene una lectura práctica. Frontiers señala que los manantiales geotermales de la zona podrían ofrecer oportunidades para el desarrollo de energía geotérmica, aunque cualquier aprovechamiento exigiría estudios mucho más detallados.

La importancia científica está en el mapa que obliga a revisar. Si el Kafue Rift forma parte de una ruptura mayor, el sur de África podría ser tectónicamente más activo y más complejo de lo que sugerían algunos modelos clásicos.