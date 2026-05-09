Del avión al Gómez Ulla: los puntos críticos donde la cadena de contención podría fallar en el traslado de los 14 españoles

A su llegada al hospital, los españoles harán cuarentena en habitaciones individuales, con pruebas PCR y vigilancia activa durante al menos siete días.

En caso de detectar síntomas, se usarán aviones medicalizados y ambulancias con equipos de protección individual para minimizar riesgos durante el traslado.

Los pasajeros serán transportados en lanchas y un avión militar, con zonas aisladas y personal protegido, y serán sometidos a revisiones médicas antes de bajar del barco.

El traslado de los 14 españoles del crucero MV Hondius al Hospital Gómez Ulla de Madrid se realizará bajo estrictas medidas de seguridad para evitar contagios de hantavirus.

Aún persisten ciertas dudas sobre cómo se llevará a cabo el traslado de los 147 pasajeros del crucero MV Hondius una vez que se produzca el fondeo del buque en el interior del dique del puerto de Granadilla, ya que cada país se hará cargo de sus nacionales.

Tal y como ha explicado este viernes la secretaria general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, ya hay algunos (en total hay 22 nacionalidades distintas, sin contar la española) que ya han mandado un avión.

Y es que no bajará nadie de la embarcación que no vaya directamente al aeropuerto para montarse en el avión que le tenga preparado su país de origen; no sin antes haberle realizado una revisión médica para comprobar que todos permanecen sin síntomas.

En el caso de los 14 españoles existe una menor incertidumbre acerca de cuál será su recorrido hasta llegar al Hospital Gómez Ulla de Madrid donde harán cuarentena.

Tras la salida del barco, que se producirá en lanchas con cinco personas como máximo a bordo, serán trasladados por un avión militar que aterrizará en la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

El personal que los trasladará contará con todas las medidas necesarias para evitar una infección pues, como señaló este jueves el director general de Salud Pública, Pedro Gullón, se trata de una enfermedad producida por un virus en el que se ha confirmado la transmisión entre humanos.

Desde Sanidad han reconocido que todos permanecen asintomáticos. Aun así, el protocolo de actuación que se va a seguir contará con medidas de prevención, tanto para los propios pasajeros como para quienes van a atenderlos.

Además, las zonas por las que transitarán van a estar aisladas para evitar cualquier contacto con la población, según ha destacado Barcones.

"Al no haber contacto alguno tampoco habrá riesgo de contagio", apunta a EL ESPAÑOL el epidemiólogo Joan Caylà, quien insiste en que por el momento no hay ningún caso confirmado de hantavirus a bordo del barco.

Medidas si hay casos

Si se detectara alguno entre los españoles, el primer punto crítico en el que la cadena de contención podría fallar sería en el traslado de la ambulancia medicalizada que lo llevará al aeropuerto.

Cualquier pequeño fallo, ya sea en las mascarillas o en los equipos de protección individual (EPI), podría hacer aumentar el riesgo pese a que la capacidad de transmisión del hantavirus no es tan elevada como la de, por ejemplo, la Covid-19.

En esta última por cada individuo infectado se infectaba a tres más, en el caso del hantavirus la cifra (que se conoce como número reproductivo básico o R₀) se reduce a prácticamente cero.

Sanidad asegura "trabajar con todos los escenarios posibles" y contempla la posibilidad de recurrir a aviones medicalizados en el caso de que alguno de los pasajeros presentase síntomas.

Diseñados específicamente para trasladar a pacientes bajo condiciones de máxima seguridad, cuentan con burbujas de aislamiento que impiden que posibles partículas infecciosas salgan al exterior de esta estructura transparente.

En el traslado del avión al hospital el punto crítico pasa por garantizar que no haya contacto con ninguna persona que no esté protegida. Este ingreso se produciría en la planta 22 del Gómez Ulla, donde se encuentra la Unidad de Aislamiento y Tratamiento de Alto Nivel (UATAN).

Así lo refleja el protocolo que la Comisión de Salud Pública ha aprobado este viernes. En él, se establecen distintas actuaciones respecto al manejo de casos confirmados. Si el resultado es positivo, la persona ingresará en una UATAN hasta su recuperación.

En personas asintomáticas se esperará hasta la obtención de una prueba negativa. Y es que a la llegada al hospital se les realizará una prueba de PCR a todos los pasajeros para conocer cuál es su situación; a los siete días, se les repetirá para comprobar si permanecen asintomáticos.

Se llevará a cabo una vigilancia activa que incluye el registro de la temperatura dos veces al día para detectar precozmente cualquier síntoma compatible. Además, deberán permanecer en habitaciones individuales y sin recibir visitas.

Límite de la cuarentena

El profesor Emérito de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de Santiago de Compostela Juan Jesús Gestal opina que sería suficiente con trasladarlos con una mascarilla FFP2 antes de que comiencen la cuarentena.

En este último punto la pregunta es cuándo finalizaría. El primer día debería ser el último en el que hubieran tenido contacto con un caso, pero aún se desconoce esta información con precisión, por lo que no se limita una duración concreta aunque será "muy estricta" durante los primeros siete días.

La duración también dependerá en gran medida de lo que ocurrirá una vez que bajen del barco, puesto que si aparecieran nuevos casos habría que reevaluar la situación para analizar los contactos.

Sanidad asegura que los pasajeros españoles han aceptado la cuarentena. "Si no quieren hacerla, se les puede avisar de que podrían ser demandados penalmente si contagian a otra persona", indica Caylà.