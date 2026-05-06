Hantavirus, última hora del crucero MV Hondius, en directo | Sanidad anuncia que los 14 españoles del crucero infectado con hantavirus serán trasladados a Madrid en un avión militar
Hay al menos ocho tripulantes afectados y tres personas muertas a raíz del virus, según la Organización Mundial de la Salud.
Despegan los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus.
El médico del barco, cuya evacuación a Canarias estaba prevista inicialmente, será trasladado a Países Bajos tras la mejoría de su estado de salud.
El hantavirus, que se transmite a través de la orina o heces de las ratas, fue detectado en un crucero neerlandés que partía desde Argentina con dirección a Canarias.
¿Qué es el hantavirus y cómo se transmite?
Es una enfermedad que se transmiten de animales a humanos, en concreto procede de las ratas. Se transmite a los humanos a través de la inhalación, es decir al respirar aire contaminado por partículas de saliva, orina o excrementos de roedores infectados. También, por contacto directo o mordeduras.
Su letalidad es del 38%, porcentaje que se debe al síndrome pulmonar por hantavirus, causado por variantes del virus como la de los Andes. En todo caso, los expertos epidemiológicos aseguran que es muy poco probable el contacto entre humanos.
¿Por qué el crucero arribará en España?
El barco de lujo, actualmente fondeando en Cabo Verde, llegará a Tenerife en dos o tres días. Las autoridades de Cabo Verde han expresado que no tienen infraestructura sanitaria suficiente para manejar un brote infeccioso de estas características. Por ello, Canarias, punto cercano a la ubicación actual exacta del barco, es el destino escogido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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El director de la OMS "no cree" que la situación sea similar al inicio de la pandemia de Covid-19
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declaró a la AFP que "no cree" que la situación sea similar a la que se produjo en el inicio de la pandemia de Covid-19.
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Finaliza la rueda de prensa
Finaliza la rueda de prensa celebrada en el Palacio de La Moncloa, en la que se ha ofrecido información actualizada sobre la situación del hantavirus y las medidas adoptadas por las autoridades.
Durante la comparecencia, los responsables han detallado la evolución de los casos, los protocolos sanitarios en marcha y las actuaciones de coordinación internacional previstas.
Con ello, concluye la intervención pública a la espera de nuevas actualizaciones oficiales en las próximas horas o días.
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Grande-Marlaska confirma la coordinación europea ante la llegada del crucero a Canarias
En la rueda de prensa, Mónica García ha señalado que "no se prevé que el crucero llegue hasta dentro de 3 o 4 días" a España, subrayando así que la situación aún no es inminente pero sí está bajo seguimiento.
Por su parte, Fernando Grande-Marlaska agregó que aunque no sea una acción inmediata la llegada, las reuniones serán permanentes para realizar un análisis continuo, “minuto a minuto”, de la evolución de los acontecimientos.
Además, insistió en que España dispone de medios suficientes, aunque también contará con el apoyo de la Unión Europea, recalcando la importancia de la coordinación y el trabajo conjunto entre todas las partes implicadas.
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La duración de las medidas de confinamiento y seguimiento se determinará en las próximas reuniones
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha respondido también a las preguntas sobre el periodo de incubación del hantavirus, indicando que este "se sitúa en torno a los 45 días".
En este sentido, ha explicado que la duración de las medidas de confinamiento y seguimiento "se determinará en las reuniones técnicas" que ya se están llevando a cabo entre las autoridades sanitarias competentes, con el objetivo de ajustar los protocolos a la evolución de la situación epidemiológica.
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García responde a las críticas de Clavijo: "El Gobierno ha estado en permanente contacto con Canarias"
Mónica García defiende que el Gobierno ha estado en "permanente" contacto y coordinación "a todos los niveles" con la Administración canaria pese a las críticas manifestadas por su presidente, Fernando Clavijo. La ministra de Seguridad revela conversaciones con su homóloga autonómica, con la Dirección de Salud Pública y también con el propio Clavijo.
"Este Gobierno ha gestionado muchas emergencias, tenemos claro lo que hay que hacer: asistir a las víctimas, trabajar de la mano de la evidencia científica e informar puntualmente a los medios de comunicación", expone. García añade que el Gobierno de Canarias estará presente en todas las reuniones que deriven del mecanismo de Protección Civil puesto en marcha para abordar la crisis.
"No vamos a entrar en la polémica política, no toca", insiste ante una repregunta. García dice que ha hablado con Clavijo "esta mañana". "En todo momento ha habido una comunicación con las autoridades concernidas, incluido el Gobierno de Canarias", añade Marlaska.
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Mónica García: "Los evacuados guardarán cuarententa"
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado que las personas evacuadas deberán someterse a un periodo de cuarentena una vez finalizado el traslado.
Según ha explicado, esta medida forma parte de los protocolos sanitarios establecidos para garantizar el seguimiento clínico de los casos y prevenir posibles cadenas de transmisión, asegurando así un control adecuado de la situación epidemiológica.
Ha añadido además que el hantavirus presenta una elevada letalidad en determinadas variantes, por lo que se mantiene una vigilancia epidemiológica estrecha.
Ha recordado que el contagio se produce principalmente por contacto o inhalación de partículas procedentes de orina, heces o saliva de roedores infectados, especialmente en entornos contaminados.
No obstante, ha subrayado que la transmisión entre seres humanos no es habitual en la mayoría de los casos, por lo que el riesgo de contagio interhumano es limitado.
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Marlaska asegura que van a comenzar las reuniones para la repatriación de afectados
El Ministro ha detallado que "en el buque viajan algo más de 140 personas, entre turistas y trabajadores, de las cuales 14 son españolas: 13 pasajeros y 1 tripulante".
Todos ellos se encuentran en "una situación sanitaria grave y necesitan ayuda", lo que ha llevado a "considerar imprescindible su asistencia", señalando que el puerto más cercano y adecuado para realizar la intervención "es el de Canarias".
Grande Marlaska también ha subrayado que la Constitución española obliga a las autoridades a prestar auxilio a los ciudadanos en todo momento. Además, ha indicado que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha solicitado la intervención de España, y que a partir de ahora, se iniciarán reuniones con los países implicados para organizar la repatriación de las personas afectadas.
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Grande-Marlaska: "Lo acogemos por razones éticas y de humanidad"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha justificado la decisión de acoger al barco MV Hondius "principalmente por dos motivos. Por razones éticas y de humanidad".
Según ha explicado en rueda de prensa, la situación a bordo requiere una respuesta inmediata por parte de las autoridades, ante la vulnerabilidad de las personas implicadas y la necesidad de garantizar su seguridad y bienestar.
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Los 14 españoles del crucero infectado con hantavirus serán trasladados a Madrid en un avión militar.
La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado desde Moncloa que "los 14 españoles del crucero infectado con hantavirus serán trasladados a Madrid en un avión militar".
Además, ha añadido que la embarcación continúa su ruta hacia Canarias y tiene prevista su llegada en tres días al puerto de Granadilla de Abona.
Una vez allí, se pondrá en marcha un procedimiento de evaluación para repatriar a todos los miembros, salvo en aquellos casos en los que la condición médica lo impida.
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Siga en directo la rueda de prensa desde la Moncloa
Comienza en el Palacio de La Moncloa una rueda de prensa centrada en la situación del hantavirus, en la que intervendrán el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Sanidad, Mónica García.
Durante la comparecencia, se espera que ambos responsables ofrezcan información actualizada sobre los casos detectados, las medidas adoptadas y las recomendaciones dirigidas a la población.
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Clavijo confirma que la naviera del crucero ha solicitado autorización para atracar en Tenerife
Fernando Clavijo, el presidente Canario, ha comparecido ante los medios desde Bruselas para informar sobre las novedades en la crisis. Ha confirmado que la Autoridad Portuaria de Canarias ha recibido una solicitud por parte de la naviera del MV Hondius para atracar en el puerto de Santa Cruz de Tenerife el próximo sábado. No obstante, ha lamentado que no se haya contado con su participación en la reunión interministerial celebrada en Moncloa.
"Seguimos desconociendo cuál es el acuerdo de la OMS con el Gobierno y sin entender por qué la repatriación de los pasajeros no se hace desde el aeropuerto de Praia (Cabo Verde) y se somete a un via crucis de tres días de navegación hasta Canarias".
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Madrid critica la "absoluta ausencia de información" del Ministerio y afea a Mónica García "no dar la cara"
La consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Fátima Matute, ha denunciado este miércoles la "absoluta ausencia de información" por parte del Ministerio de Mónica García sobre el crucero 'MV Hondius', afectado por un brote de hantavirus y que se encuentra fondeado en Cabo Verde.
En declaraciones a la 'Cadena Cope', recogidas por Europa Press, la máxima responsable de la Sanidad madrileña ha señalado que los tres madrileños que viajan a bordo del crucero de lujo se encuentran asintomáticos y en buen estado.
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El Gobierno francés "sigue de cerca la situación"
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros francés, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, no aportó nuevos detalles sobre los casos confirmados de hantavirus ni sobre el ciudadano francés considerado contacto.
Sin embargo, señaló que el Ejecutivo, y en particular el Ministerio de Sanidad, está monitorizando la situación de forma estrecha.
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Rueda de prensa de Clavijo desde la Comisión Europea
Fernando Clavijo Batlle, presidente del Gobierno de Canarias, ha informado desde la Comisión Europea, donde tenía una reunión con la UE, que siguen "sin tener claro el estado de los pasajeros y los contagios".
"El único acontecimiento que hay claro es que se ha solicitado el atraque para el dia 9 en un puerto de Tenerife", ha añadido.
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Primer caso sopechoso de contagio por contacto fuera del barco
Se ha identificado a un ciudadano francés como contacto de riesgo después de haber viajado en un avión con uno de los casos confirmados antes de que este fuera hospitalizado, según informó el Ministerio de Salud.
A partir de este hallazgo, las autoridades están rastreando y evaluando al resto de personas que pudieron estar expuestas durante ese vuelo para prevenir posibles contagios.
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Última hora del hantavirus | Rueda de prensa en Moncloa a la 13:15h
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, ofrecerán una rueda de prensa a las 13:15 en el Complejo de la Moncloa.
La comparecencia tendrá lugar tras la reunión de seguimiento encabezada hoy por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que se ha abordado la petición de la OMS al Ejecutivo español para permitir el atraque del buque MV Hondius en las Islas Canarias.
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Cataluña prevé aislar en su domicilio a los catalanes del crucero afectado
El secretario de Salud Pública de Cataluña, Esteve Fernández, ha explicado este miércoles que, en caso de permanecer asintomáticos, los cinco pasajeros catalanes del crucero MV Hondius afectado por un brote de hantavirus deberán previsiblemente guardar aislamiento domiciliario a su regreso, una "medida extraordinaria pero normal en enfermedades contagiosas".
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Despegan los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus
Tal y como ha confirmado el Ministerio de Sanidad, han despegado ya los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus
Despegan los aviones medicalizados que trasladan a Países Bajos a los tres pacientes infectados por hantavirus.— Ministerio de Sanidad (@sanidadgob) May 6, 2026
El médico del barco, cuya evacuación a Canarias estaba prevista inicialmente, también será trasladado a Países Bajos tras la mejoría de su estado de salud.
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¿Dónde se encuentra ahora el MV Hondius?
El Ministerio de Sanidad ha convertido a Tenerife en el punto de referencia sanitario para atender a los pasajeros del MV Hondius, el crucero que navegaba hacia Canarias tras registrar un brote de Hantavirus durante su travesía por el Atlántico Sur.
Tras recibir el visto bueno de la Organización Mundial de la Salud, el MV Hondius pondrá rumbo a Tenerife desde su posición actual en Cabo Verde, un trayecto de aproximadamente 1.500 kilómetros (unas 805 millas náuticas).
Si se tiene en cuenta que la embarcación alcanza una velocidad de crucero de 15 nudos (unos 28 km/h), se espera que el viaje por el Atlántico dure alrededor de 3 o 4 días, según las condiciones del mar.
Un viaje que se puede seguir en directo a través de diferentes aplicaciones, como Marine Traffic, a la que se puede acceder desde cualquier navegador web y en móviles Android, y que permite seguir en tiempo real la posición del MV Hondius.
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Torres comprende la "inquietud" de Canarias por el crucero pero llama a la calma
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha dicho que comprende la "inquietud y nerviosismo" de Canarias ante la posibilidad de que el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, arribe allí, pero ha llamado a la calma.
"Vamos a estar en permanente contacto y puedo asegurar que pondremos toda la lealtad y me esforzaré en ello con el Gobierno de Canarias para que esto sea una cuestión que se haga de la manera que mandan los protocolos y que lógicamente sea una situación que pronto podamos decir que está ya superada", ha dicho Torres este martes tras ser cuestionado por los periodistas en un acto en Granada.