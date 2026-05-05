El embalse español referente que genera el 10% de la energía hidráulica del país como el mayor desafío de la ingeniería

El embalse español referente que genera el 10% de la energía hidráulica de España con una estructura de 140 metros de altura

Las claves

Las claves Generado con IA La presa de Aldeadávila, situada en el Parque Natural de los Arribes del Duero, genera el 10% de la energía hidroeléctrica de España. Con casi 140 metros de altura y excavada en roca, es considerada un referente de la ingeniería y un hito estratégico para el sistema eléctrico nacional. El embalse es motor turístico en Castilla y León, escenario de películas de Hollywood y ofrece rutas de senderismo y cruceros fluviales por una zona de gran biodiversidad. El Mirador del Fraile permite observar la imponente caída vertical de la presa y la fauna protegida del parque, como la cigüeña negra y el águila real.

La imponente presa de Aldeadávila, situada en el corazón del Parque Natural de los Arribes del Duero, es uno de los mayores desafíos y logros de la ingeniería. Con una altura de casi 140 metros de altura, su estructura de hormigón desafía la geografía fronteriza entre Salamanca y Portugal.

El diseño de este gran fenómeno aprovecha el encajonamiento natural del río Duero en cañones de granito que alcanzan profundidades superiores a los 400 metros, creando una estampa visual que combina fuerza con belleza del entorno protegido.

La presa, conocida también como "catedral de hormigón", destaca sobre todo por su importancia estratégica para el sistema eléctrico nacional, siendo actualmente la central hidroeléctrica con mayor producción de España aportando aproximadamente el 10% de la energía renovable de origen hídrico que se consume en nuestro territorio.

Sus instalaciones subterráneas, excavadas directamente en la roca, permiten generar electricidad de manera eficiente aprovechando el gran desnivel acumulado en este tramo del río, configurando un escenario único y que ha servido como atracción para Hollywood en grandes producciones de películas.

Un embalse gigantesco y vital

Más allá de su función técnica, el embalse se ha convertido en un potente motor turístico para Castilla y León, siendo un punto clave para el mainstream cinematográfico estadounidense en grandes blockbusters, contando con una inmensa riqueza cultural.

El magnetismo visual del lugar ha sido captado y representado en títulos de renombre como Terminator: Destino oscuro o Doctor Zhivago gracias a su majestuosidad y titánica estructura, que deslumbra en pantalla sin necesidad de efectos digitales ni nada artificial.

Pero, también ofrece magia a través del Mirador del Fraile, que es el punto de observación más frecuentado por los visitantes, ofreciendo una perspectiva única de la caída vertical de la presa y el serpenteo del agua hacia territorio portugués.

La zona, además, también permite realizar cruceros fluviales y rutas de senderismo que permiten observar la biodiversidad del parque, donde anidan especies protegidas como la cigüeña negra y el águila real, que actualmente están bajo el control y vigilancia de las autoridades para garantizar su supervivencia en el ecosistema.

Pocas veces una presa ofrece esta gran versatilidad, sirviendo como escenario para películas, destino turístico reclamado por turistas españoles y extranjeros y siendo un motor imprescindible para el sector energético, en este caso, de España.

La presa de Aldeadávila no es solo un fenómeno de la ingeniería único en su campo, también es una obra de arte que ha logrado traspasar todo tipo de barreras convirtiéndose en un punto de interés conocido en el mundo entero.