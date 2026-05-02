Parece Juego de Tronos, pero es España: el imponente castillo del siglo VIII donde se rodó la serie de HBO

Las claves

Las claves Generado con IA El Castillo de Almodóvar del Río, en Córdoba, fue escenario de Juego de Tronos y La casa del dragón debido a su ambiente medieval perfectamente conservado. La fortaleza se utilizó en la serie como Altojardín y Roca Casterly, mostrando su versatilidad arquitectónica y protagonizando escenas icónicas. Construido en el año 740, el castillo ha sido baluarte histórico, residencia real y hoy destaca por su excelente restauración iniciada en el siglo XX. El castillo es actualmente un importante destino turístico para los fans de la saga y amantes de la historia medieval.

Tanto Juego de Tronos como La casa del dragón, y próximamente El caballero de los Siete Reinos, han pasado por España para filmar importantes escenas gracias al ambiente medieval perfectamente conservado de nuestro país.

El imponente Castillo de Almodóvar del Río, situado en la provincia de Córdoba, se ha consolidado gracias a ello como uno de los puntos turísticos más buscados por los amantes del exitoso universo de fantasía orquestado por George R.R. Martin y HBO en televisión.

Tras su aparición estelar en la séptima temporada, la fortaleza en cuestión ha pasado a ser, para muchos, el hogar ancestral de la Casa Tyrell. Seguro que cientos de espectadores la recordarán por sus murallas y sus torres en el capítulo donde el ejército Lannister asedia el reino, transformando el monumento español en una pieza clave de Poniente.

La elección de este enclave por parte de la producción de HBO no fue casual, puesto que el castillo ofrece una esencia medieval excepcionalmente pura que minimizó la necesidad de efectos digitales y la recreación de lugar mediante artesanía.

Poniente vive en España

Sus nueve torres, entre las que destacan la del Homenaje y la de la Escuela, junto con sus majestuosas almenas, proporcionan un marco histórico de autenticidad única y realmente sobrecogedora que impresiona a cualquiera.

Esta atmósfera permitió que la fortaleza representara la elegancia de Altojardín y también los oscuros pasadizos de Roca Casterly, demostrando una versatilidad arquitectónica que cautivó a los directores de arte de la serie y robó el aliento del público: hay escenas que han pasado a la historia de la televisión gracias a este castillo.

Pero más allá de la ficción, la historia real del castillo refuerza su carácter legendario como baluarte inexpugnable desde su fundación en el año 740. A lo largo de los siglos, ha sido testigo de intrigas cortesanas y ha servido de residencia a monarcas como Pedro I el Cruel.

Su excelente estado de conservación actual es fruto de una ambiciosa restauración iniciada a principios del siglo XX, la cual devolvió al monumento el esplendor de la Baja Edad Media que hoy fascina tanto a los historiadores como a todos los turistas que lo visitan.

El Castillo de Almodóvar del Río ha sabido integrar su legado histórico con su reciente fama televisiva para ofrecer una experiencia turística inmersiva y bestial que solamente puede encontrar aquí. Es una parada obligatoria para quienes buscan sentir la verdadera épica de Juego de Tronos.