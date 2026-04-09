España cambia de rumbo: el supuesto yacimiento de los 1.000 millones de barriles de petróleo cerca de nuestras aguas

Las claves nuevo Generado con IA Se ha difundido la existencia de un supuesto yacimiento de 1.000 millones de barriles de petróleo cerca de las costas de Marruecos, lo que generó expectativas sobre una gran riqueza energética. La información proviene de estimaciones teóricas conocidas como "recursos prospectivos", y no de un descubrimiento confirmado mediante perforaciones. El informe original de Europa Oil & Gas pretendía atraer inversores para futuras exploraciones, no anunciar un hallazgo real de petróleo. La historia evidencia cómo la interpretación incorrecta de datos técnicos puede generar expectativas infundadas sobre hallazgos energéticos.

Se estima que cada día se emplean unos 100 millones de barriles de petróleo, pese a los esfuerzos de cada vez más países por depender menos de este producto. Y todo apunta a que en el corto plazo su consumo no va a caer.

En este contexto, las reservas de crudo se han convertido en activos estratégicos de enorme valor. Su importancia es tal que, en ocasiones, surgen interpretaciones erróneas o interesadas que inflan expectativas sobre supuestos grandes hallazgos energéticos.

Eso es, según El economista, lo que ha ocurrido con un presunto yacimiento situado frente a las costas de Marruecos. En las últimas semanas, la noticia ha circulado con fuerza, alimentando titulares sobre una riqueza petrolera desaprovechada por España.

Según estas informaciones, el depósito alcanzaría los 1.000 millones de barriles de petróleo, una cifra capaz de cubrir la demanda española durante aproximadamente dos años. Un dato que, presentado sin contexto, resulta especialmente llamativo.

Además, el relato se ha vinculado al crecimiento industrial marroquí, impulsado por la llegada de fábricas automovilísticas. Esto ha contribuido a reforzar la idea de que el país vecino podría beneficiarse enormemente de este supuesto hallazgo energético.

Recursos prospectivos

Sin embargo, la realidad es bastante distinta. El origen de esta historia se remonta a 2022 y responde a una interpretación incorrecta de datos técnicos, tal y como explica Jorge Navarro, vicepresidente de AGGEP.

El experto aclara que nunca existió un descubrimiento real. La confusión nace de los llamados "recursos prospectivos", es decir, estimaciones teóricas de petróleo que aún no ha sido descubierto ni confirmado mediante perforaciones.

Estos datos proceden de un informe elaborado por la compañía Europa Oil & Gas. Su finalidad no era anunciar un hallazgo, sino atraer inversores interesados en financiar futuras exploraciones en la zona offshore de Agadir.

Este tipo de documentos, conocidos como farm-out, son habituales en la industria petrolera. Sirven para ofrecer participaciones en permisos de exploración, pero no implican en ningún caso la existencia comprobada de petróleo en el subsuelo.

De hecho, las cifras mencionadas incluso superan las difundidas en algunos medios. Se habla de hasta 1.670 millones de barriles equivalentes, aunque siempre dentro de un marco puramente teórico y sin verificación práctica.

Para confirmar un volumen de esa magnitud sería necesario perforar varios pozos exploratorios. En concreto, cinco prospectos distintos que tendrían que arrojar resultados positivos, algo que implica una inversión elevada y un riesgo considerable.

Por tanto, aunque el escenario no es imposible, está lejos de ser una realidad inmediata. La historia del gran yacimiento marroquí es, en esencia, un ejemplo claro de cómo los datos técnicos pueden malinterpretarse y generar expectativas infundadas.