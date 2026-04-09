Ni Doñana ni Sierra Morena: la comunidad que invierte hasta 574.000€ en el lince ibérico con infraestructuras especializadas

Las claves nuevo Generado con IA Castilla y León ha invertido cerca de 574.000 euros en nuevas infraestructuras para reforzar el programa de reintroducción del lince ibérico. El Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid cuenta ahora con ocho mudas de cuarentena, permitiendo aislar y observar hasta 10 linces simultáneamente. Las nuevas instalaciones priorizan el bienestar animal, la seguridad veterinaria y la bioseguridad, reduciendo el estrés de los linces antes de su liberación. Estas mejoras facilitan la expansión del lince ibérico en nuevos territorios y consolidan la presencia de la especie en Castilla y León.

La recuperación del lince ibérico en España suma un nuevo capítulo lejos de sus territorios más emblemáticos. Castilla y León se posiciona ahora como uno de los escenarios clave en la estrategia nacional para devolver a este felino a su hábitat.

La Junta ha destinado cerca de 574.000 euros a reforzar el programa de reintroducción con la construcción de nuevas instalaciones especializadas. Se trata de una inversión dirigida a mejorar la gestión sanitaria y la adaptación de los ejemplares.

El núcleo de esta actuación se encuentra en el Centro de Recuperación de Animales Silvestres de Valladolid, donde se han habilitado ocho nuevas mudas de cuarentena. Estos espacios permiten aislar a los linces antes de su liberación.

Los animales que llegan desde otras poblaciones deben superar un periodo obligatorio de observación sanitaria. Este proceso es fundamental para garantizar que los ejemplares están libres de enfermedades y evitar riesgos para el ecosistema local.

Con estas nuevas infraestructuras, el centro incrementa notablemente su capacidad de acogida. Ahora puede albergar entre ocho y 10 linces de forma simultánea, lo que agiliza los tiempos de cuarentena y facilita nuevas liberaciones.

Reducir el estrés animal

La traslocación de ejemplares es una herramienta esencial en la conservación del lince ibérico. Gracias a ella, se refuerzan poblaciones existentes y se impulsa la expansión de la especie en zonas donde había desaparecido.

Estas actuaciones se desarrollan bajo coordinación nacional, siguiendo protocolos técnicos comunes. El objetivo es asegurar la viabilidad de los ejemplares y garantizar un seguimiento riguroso tras su regreso al medio natural.

Las instalaciones han sido diseñadas para priorizar tanto el bienestar animal como la seguridad de los equipos veterinarios. Cada muda incluye zonas interiores, patios exteriores y elementos que favorecen el comportamiento natural del lince.

Además, cuentan con sistemas que permiten realizar intervenciones sin contacto directo, reduciendo el estrés del animal. También incorporan medidas estrictas de bioseguridad, con áreas diferenciadas para evitar posibles contaminaciones.

Operativas desde finales de 2025, estas instalaciones ya han acogido varios ejemplares trasladados desde otras comunidades. Su funcionamiento confirma su papel estratégico dentro del plan de conservación de la especie.

La iniciativa se completa con otros equipamientos, como espacios destinados al almacenamiento de alimentos específicos. Todo ello refuerza un proyecto que busca consolidar la presencia del lince ibérico en nuevos territorios.

Desde la administración autonómica destacan que esta inversión refleja el compromiso con la biodiversidad. También subrayan la importancia de contar con infraestructuras modernas para impulsar proyectos de alto valor ecológico.