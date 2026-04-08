Europa halla su independencia energética: prescinde de Rusia y apuesta por un yacimiento en Rumanía de 7.500 km²

El proyecto Neptun Deep se convertirá en el mayor productor de gas de la Unión Europea.

Las claves nuevo Generado con IA Europa busca independencia energética tras la invasión rusa de Ucrania, apostando por el yacimiento de gas Neptun Deep en Rumanía. El yacimiento Neptun Deep, ubicado en el mar Negro, cuenta con 7.500 km² y reservas estimadas en 100.000 millones de metros cúbicos de gas natural. La primera producción de gas en Neptun Deep está prevista para 2027, con una expectativa de entre 8.000 y 10.000 millones de m³ anuales. Este descubrimiento podría reducir la dependencia europea del gas ruso y conectar con el corredor de gas del mar Negro, aunque solo cubriría el 2,5% del consumo europeo.

La invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022 marcó un punto de inflexión en las relaciones de Rusia con distintas regiones entre las que se encuentra Europa, que decidió reducir sus lazos comerciales con el que hasta entonces era su mayor proveedor de energía.

Desde entonces, Europa ha estado durante todo este tiempo tratando de lograr un proveedor de gas que no fuera Rusia. Lo encontró en Estados Unidos, pero también le está causando problemas, por lo que la única solución pasa por conseguir la soberanía gasística en el propio territorio.

Pese a que nunca se ha alcanzado este objetivo, puede que esté más cerca de lo que parece; en concreto, a 160 kilómetros de la costa de un país europeo, Rumanía. En este enclave situado en las aguas profundas del mar Negro se encuentra el yacimiento de Neptun Deep.

Este yacimiento cuenta con una superficie de 7.500 km², mientras que sus profundidades van de 100 a 1.000 metros. Sus reservas se estiman alrededor de 100.000 millones de metros cúbicos de gas natural.

Primera producción para 2027

Por ello, para Rumanía representa una oportunidad real para dejar de importar y revitalizar así su industria. Para Europa, en cambio, la relevancia es más estratégica, ya que podría suponer una conexión con el corredor de gas del mar Negro.

Algunos países del continente han dependido durante toda su historia del gas ruso, pero con el yacimiento de Neptun Deep podrían tener a un sustituto directo. El hallazgo es importante también porque este gas no tendría que transitar por países hostiles.

Además, su evolución puede marcar un antes y un después para otros países con mayor potencial gasístico como Chipre o Grecia. Aunque los resultados no tendrían por qué observarse a corto plazo, como demuestra el propio ejemplo de Neptun Deep.

En 2008, el bloque se exploró por primera vez. A los cuatro años se perforó el primer pozo exploratorio. La retirada de las empresas que participaban, como ExxonMobil, hizo que el proyecto se detuviera hasta 2022, cuando una empresa rumana compró la participación de ExxonMobil.

La plataforma de producción Neptun Alpha estaba prevista para instalarse a lo largo de este año, pero la primera producción no está estimada hasta el próximo año. Se prevé que pueda tener una producción de entre 8.000 y 10.000 millones de m³.

Esta producción supondría el 2,5% del consumo europeo, por lo que es probable que no se vayan a producir cambios respecto a la dependencia ni al precio del gas. Aun así, llega en un momento clave después de que la demanda europea lleve años en declive por la electrificación.