China cambia de estrategia: activa la mayor reserva del planeta y pone en alerta al mercado del petróleo

Las claves nuevo Generado con IA China ha acumulado más de 1.200 millones de barriles de petróleo en reservas, consolidando una enorme capacidad de influencia sobre el mercado global. Entre enero y febrero, China acumuló un excedente de 1,24 millones de barriles diarios por fuertes importaciones y producción interna superior al refino. En el contexto de volatilidad por tensiones en Oriente Próximo, China y EE.UU. destacan como los principales actores capaces de amortiguar un shock petrolero global. Una posible liberación de reservas chinas podría aliviar la presión sobre los precios del petróleo, cambiar relaciones comerciales y reforzar el papel de Pekín como estabilizador energético.

China ha llegado a la primavera de 2026 con un colchón petrolero enorme y con una capacidad de influencia sobre el mercado global que pocos países pueden igualar. Pero una cosa es tener margen para mover precios y otra muy distinta haber activado ya el movimiento.

La clave está en sus inventarios. Reuters estimó a mediados de marzo que las existencias chinas de crudo superaban los 1.200 millones de barriles si se suman reservas estatales, comerciales y otros almacenamientos, después de meses comprando más petróleo del que refinaba.

Ese dato explica por qué Pekín aparece hoy como uno de los grandes amortiguadores potenciales del sistema. Entre enero y febrero, China acumuló un excedente de 1,24 millones de barriles diarios, gracias a importaciones fuertes y a una producción interna que siguió por delante del ritmo de refino.

Ahora bien, conviene enfriar la parte más rotunda del relato. No hay una confirmación sólida de que China haya aprobado liberar un millón de barriles diarios durante seis semanas. Pero al parecer, podría hacerlo si quisiera contener tensiones.

Reuters llegó a remarcar precisamente que China había acumulado grandes volúmenes de crudo, pero que en ese momento no estaba tirando de ellos.

China ha construido una posición excepcionalmente cómoda para un escenario de crisis. Reuters ya señalaba en febrero que tanto Washington como Pekín eran los dos actores con más capacidad para amortiguar un gran shock petrolero vinculado a Oriente Próximo.

El contexto ayuda a entender por qué. La guerra en torno a Irán y el cierre de facto de Ormuz han disparado la volatilidad, hundido parte de la producción de la región y tensionado el crudo asiático. OPEP bombeó en marzo su nivel más bajo desde 2020 y el Brent se disparó.

En medio de ese escenario, la ventaja china no depende solo de lo almacenado en tierra. El país también cuenta con una gran capacidad logística y con margen para reordenar flujos, algo que se ha visto incluso en movimientos puntuales desde almacenamiento chino hacia refinerías fuera del país.

Eso no significa que una liberación china fuese automáticamente una buena noticia universal. Sí podría aliviar parte de la presión de precios, pero también alteraría relaciones comerciales, daría más peso al yuan en ciertos intercambios y reforzaría la idea de que Pekín juega ya como estabilizador energético global.