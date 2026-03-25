Llega a España una planta invasora de origen tropical: puede romper el ecosistema y acabar con especies locales

Las claves nuevo Generado con IA Detectan por primera vez en aguas españolas la planta marina invasora Halophila stipulacea, originaria del mar Rojo y el océano Índico. Esta planta tropical puede expandirse rápidamente y desplazar especies autóctonas como la Posidonia oceanica, alterando el ecosistema marino. El calentamiento de las aguas del Mediterráneo facilita la supervivencia y expansión de especies tropicales invasoras como Halophila stipulacea. La invasión suele pasar desapercibida y es difícil de erradicar, pudiendo afectar gravemente la cadena alimentaria local y la biodiversidad marina.

El mapa biológico del Mediterráneo está cambiando constantemente y el último "visitante" a nuestras aguas lo demuestra. Científicos han detectado por primera vez en aguas españolas la presencia de Halophila stipulacea, una planta marina invasora de origen tropical que amenaza con romper el ecosistema.

Investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y de la Universidad de las Islas Baleares en la bahía de Palmahan sido los responsables de realizar este hallazgo justo a tiempo, puesto que la planta en cuestión tiene una gran capacidad de expansión y puede invadir grandes espacios marinos rápidamente.

Localizada a unos tres kilómetros del puerto de Palma, se trata de una fanerógama marina -una planta con flores, raíces y tallos- originaria del mar Rojo y el océano Índico y parece que ha llegado aquí para quedarse debido al cambio de temperatura de las aguas.

La planta invasora que amenaza al ecosistema marino de España.

Llega una planta invasora

El cambio climático está afectando gravemente a los mares y océanos del planeta, haciendo que todos los seres vivos marinos deban adaptarse a las nuevas temperaturas para sobrevivir, obligándolos a desplazarse para encontrar otros lugares donde asentarse para así sobrevivir.

El caso de la Halophila stipulacea no ha sido diferente al resto y ahora la planta está extendiéndose con gran velocidad por nuestro territorio, poniendo en peligro a especies locales, y es que lo primero que han hecho los expertos al descubrir esta planta ha sido alertar.

Como decíamos, esta planta tiene una gran capacidad de crecimiento y puede propagarse a un ritmo sin precedentes, lo que lleva a desplazar a especies autóctonas como la Posidonia oceanica, alterando los ecosistemas marinos en los que se cuela.

A diferencia de una plaga de medusas, esta invasión ocurre bajo el agua y en silencio, por lo que es difícil de detectar y casi imposible de erradicar una vez que se extiende, de modo que hay que tomar medidas cuanto antes para que, en la medida de lo posible, los animales y seres vivos locales no se vean afectados -aunque es muy complicado-.

La planta invasora suele traer consigo pequeños organismos de su zona de origen -en este caso el mar Rojo-, lo que altera por completo la cadena alimentaria local realizando una reestructuración de arriba a abajo: lo que antes era común, puede que ahora ya no lo sea.

Por ejemplo, nuestra joya de la corona bajo las aguas es la planta Posidonia, y debido a la agresiva aparición de la Halophila stipulacea ahora puede estar en peligro, puesto que crece muy lento y la invasora puede "colonizar" los espacios vacíos impidiendo que la Posidonia pueda crecer de manera natural, desplazándolas con el tiempo.

El agua está cada vez más caliente, lo que permite que especies tropicales sobrevivan donde antes morían por el frío, así que esto es solamente el principio de todos los cambios que están por llegar, porque no parece que ese calentamiento global vaya a frenar.