China cambia las normas: los científicos españoles que vayan a investigar en el país no podrán exceder su viaje más de 30 días

El presidente de China, Xi Jinping, durante una intervención con líderes empresariales en 2025. EFE / EPA / Ken Ishii

Las claves nuevo Generado con IA China limita la estancia de científicos extranjeros, incluidos los españoles, a un máximo de 30 días sin visado. Exceder el límite de 30 días sin visado puede acarrear sanciones administrativas, multas, expulsión y problemas para futuras visitas. Los científicos deben registrarse en una comisaría en las primeras 24 horas tras su llegada, y repetir el proceso si cambian de ciudad o residencia. Universidades y centros de investigación españoles deben reforzar la gestión de visados y registros para evitar contratiempos legales en China.

Tras las medidas tomadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en relación con los científicos, cada vez hay más investigadores españoles que piensan en China como una alternativa para continuar su carrera o, al menos, probar suerte.

Las decisiones que se han tomado recientemente desde el país asiático cada vez son más atractivas para los científicos de España, pero deben tener en cuenta que también hay ciertas normas que deben cumplir cuando vayan allí.

Una de las más restrictivas es que no hay ningún ciudadano extranjero que tenga permitido quedarse más de una treintena de días en China sin contar con un visado, lo que afecta directamente a científicos en estancias de investigación cortas.

Esto significa que aquellos que pretendan investigar durante un plazo que exceda los 30 días tendrán que optar por obtener un visado que sea válido antes de su entrada en el país. De lo contrario, la autoridad migratoria podrá impedir la entrada en el país y ordenar el retorno inmediato.

Las normas chinas también estrechan el cerco sobre los plazos: exceder aunque sea mínimamente el límite de treinta días invalida la exención de visado y convierte al viajero en infractor, con la consiguiente exposición a sanciones administrativas y complicaciones en desplazamientos futuros.

Para los científicos, esto supone que una extensión imprevista del trabajo de laboratorio, un retraso en la llegada de reactivos o la necesidad de repetir análisis podría traducirse en un quebradero de cabeza burocrático si no se dispone del visado adecuado desde el principio.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español advierte de que incumplir los plazos de estancia o las obligaciones de registro de residencia en China puede conllevar multas económicas, retención policial e incluso la expulsión del territorio, con impacto directo en carreras académicas incipientes.

En este contexto, universidades y centros de investigación españoles deberán reforzar sus oficinas de internacionalización. La gestión de visados, seguros y registros administrativos se convierte en una pieza esencial para garantizar el desarrollo fluido de proyectos en territorio chino.

El endurecimiento no se limita únicamente al visado. Y es que otro requisito indispensable para garantizar siempre la legalidad de la estancia es el registro policial.

Todo investigador deberá notificar su llegada en una comisaría durante las primeras veinticuatro horas tras cruzar la frontera para evitar futuros problemas estrictamente legales.

Si los expertos científicos se alojan en instalaciones hoteleras, este trámite suele realizarse automáticamente desde la recepción del establecimiento.

Sin embargo, quienes alquilen viviendas particulares o residan en laboratorios universitarios deberán gestionar personalmente este documento sin ninguna demora temporal.

Resulta especialmente vital subrayar que cualquier mudanza posterior exigirá repetir este proceso burocrático íntegramente.

Si un biólogo español decide trasladarse de ciudad para continuar recopilando datos, tendrá que renovar su registro domiciliario ante las autoridades locales más cercanas inmediatamente.