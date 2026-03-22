Ni Madrid ni Barcelona: ya se conoce la mejor ciudad para contemplar el eclipse solar total del próximo 12 de agosto

Las claves nuevo Generado con IA El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 solo podrá verse en su totalidad desde una franja que cruza España de Galicia a Baleares, dejando fuera a Madrid y Barcelona. Galicia será el primer punto de entrada de la sombra lunar, mientras que Castilla y León, Aragón y La Rioja ofrecen condiciones óptimas de observación por su estabilidad atmosférica y horizontes despejados. El fenómeno se producirá al atardecer, creando una noche repentina y visualmente impactante justo antes de la puesta de sol. España vivirá entre 2026 y 2028 un "Trío de eclipses", con dos eclipses solares totales y uno anular, movilizando a millones de personas y convirtiendo el país en referencia internacional para la observación astronómica.

España se prepara para un fenómeno que no se repite en más de un siglo y que cambiará el mapa habitual del interés astronómico. El 12 de agosto de 2026 obligará a mirar hacia la España menos transitada.

Ese día, la franja de totalidad cruzará la península desde Galicia hasta Baleares y dejará fuera a Madrid y Barcelona. La experiencia completa solo será posible dentro de ese corredor, donde la Luna ocultará por completo el disco solar.

Por primera vez en décadas, España será además el principal territorio habitado del planeta desde el que observar la totalidad. Nuestro país será el único donde podrá disfrutarse plenamente este eclipse, junto con Islandia y Groenlandia.

Galicia actuará como "kilómetro cero" del fenómeno. A Coruña y Lugo serán los primeros puntos en los que la sombra lunar toque tierra, avanzando desde el Atlántico mientras el Sol inicia su descenso hacia el horizonte occidental.

Castilla y León será uno de los destinos más fiables para la observación. La estabilidad atmosférica de la meseta y sus horizontes despejados permiten seguir el eclipse a baja altura sin interferencias visuales.

La franja central que atraviesa Aragón y La Rioja ofrece también condiciones óptimas. Ciudades como Zaragoza o Logroño permitirán observar el máximo con el Sol muy bajo, intensificando el contraste entre luz y oscuridad.

En el extremo oriental, Baleares cerrará el recorrido del eclipse sobre territorio español. Allí, la proximidad del horizonte marino añadirá un elemento visual distintivo, con la corona solar suspendida sobre el Mediterráneo en los últimos instantes.

La gran singularidad de 2026 reside en su horario. Se trata de un "eclipse al atardecer", con la totalidad prevista poco antes de la puesta de sol, lo que transformará el final del día en una noche repentina.

Este comportamiento responde a una "geometría imposible" basada en la "regla del 400". El Sol es cuatrocientas veces mayor que la Luna, pero también está cuatrocientas veces más lejos, permitiendo un encaje visual exacto.

Ciclo histórico

El evento inaugura el denominado "Trío de eclipses", una secuencia excepcional entre 2026 y 2028 que convertirá la península Ibérica en un laboratorio natural para la ciencia, la divulgación y la observación del cosmos.

España será escenario de tres eclipses solares consecutivos, dos totales y uno anular. El segundo llegará el 2 de agosto de 2027 y el tercero el 26 de enero de 2028, completando una serie inédita.

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto con la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, ha lanzado la web oficial del proyecto como portal de referencia para ciudadanía, medios y comunidad científica.

La plataforma ofrece información útil para planificar desplazamientos, consultar recomendaciones de transporte, descubrir destinos destacados y conocer qué ver en cada zona, con el objetivo de garantizar seguridad y preparación territorial.

Desde la página principal se puede acceder a secciones dedicadas a cada eclipse, con detalles sobre cómo será el fenómeno, cuándo ocurrirá y desde qué puntos de España podrá observarse en condiciones óptimas.

El portal incluye contenidos divulgativos sobre qué es un eclipse, recomendaciones de observación segura, pautas sobre protección ocular y el uso adecuado de instrumentos ópticos, junto con advertencias claras sobre posibles riesgos.

También incorpora un mapa interactivo con puntos de observación oficiales facilitados por comunidades autónomas, así como un centro de trayectorias con mapas técnicos elaborados por el Instituto Geográfico Nacional.

La coordinación institucional se prevé clave ante un evento que, presumiblemente, movilizará a millones de personas. Una comisión interministerial ya trabaja para garantizar movilidad, seguridad y atención sanitaria durante los días de observación.

Este despliegue refleja la magnitud de un fenómeno que trasciende lo científico. Durante tres años, España concentrará la atención internacional y abrirá una ventana única para comprender mejor nuestro lugar en el universo.