El 'cinturón verde' de la Tierra se desplaza: la vegetación se vuelve más exuberante en zonas que antes eran áridas

Las claves nuevo Generado con IA Un estudio demuestra que el 'cinturón verde' del planeta se está desplazando progresivamente hacia el noreste, especialmente en Asia y Europa. El punto medio del verdor terrestre se mueve cada año, alcanzando su posición más al norte en julio y la más al sur en marzo. El aumento del CO2 atmosférico estimula la fotosíntesis y favorece la expansión de la vegetación, sobre todo en el hemisferio norte. La metodología utilizada permite analizar la evolución global de la vegetación y podría aplicarse a otros fenómenos ambientales.

El llamado cinturón verde del planeta no permanece estático: lleva décadas desplazándose de forma progresiva hacia el noreste. Así lo demuestra un estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences.

Está liderado por la Universidad de Leipzig y el Centro Alemán para la Investigación Integrativa de la Biodiversidad, con participación de la Universitat de València. El trabajo presenta una innovadora forma de seguir la evolución global de la vegetación.

La clave del estudio radica en una idea sencilla pero muy potente: calcular el punto medio del verdor terrestre como si toda la vegetación tuviera peso. Ese "centro" permite observar cómo cambia la distribución de plantas en el planeta con el paso del tiempo.

Gracias a imágenes satelitales y simulaciones climáticas acumuladas durante décadas, los científicos han podido seguir el recorrido de ese punto como si fuera un latido global. La vegetación oscila cada año entre hemisferios, respondiendo a las estaciones con un patrón constante.

Los resultados muestran que el máximo desplazamiento hacia el norte se produce en torno a julio, cerca de Islandia, mientras que el punto más al sur se alcanza en marzo, frente a África occidental. Esta oscilación resume el comportamiento global de la biosfera.

El papel del CO2

Pero el hallazgo más llamativo no estaba previsto. Además de avanzar hacia el norte, el cinturón verde también se desplaza hacia el este. Este movimiento parece vinculado a un crecimiento vegetal especialmente intenso en regiones como Asia y Europa.

Los investigadores apuntan a varias posibles causas. Entre ellas, inviernos más suaves y periodos de crecimiento más largos en el hemisferio norte, que favorecen que la vegetación se mantenga activa durante más tiempo cada año, aunque aún se estudia con detalle.

El trabajo también arroja luz sobre el fenómeno del reverdecimiento global. El aumento del dióxido de carbono en la atmósfera actúa como fertilizante natural, estimulando la fotosíntesis y favoreciendo la expansión de la vegetación en muchas zonas del planeta.

Sin embargo, el comportamiento no es simétrico. No se ha detectado un desplazamiento equivalente hacia el sur durante el verano austral, lo que confirma que la mayor parte de los cambios se concentran actualmente en el hemisferio norte.

Más allá de la vegetación, esta metodología abre la puerta a nuevas formas de analizar el planeta. Los científicos plantean que podría aplicarse para estudiar otros fenómenos globales, como cambios en los océanos o anomalías térmicas.

En conjunto, este enfoque permite comprender mejor cómo se reorganiza la vida en la Tierra en un contexto de cambio climático. Por primera vez, la ciencia dispone de una herramienta clara para medir el pulso de la biosfera a escala global.