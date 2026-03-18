Arqueólogos hallan en España un hueso de 2.200 años que cambia la historia antigua de Hispania: "Estuvieron aquí"

Arqueólogos hallan en España un hueso de 2200 años que cambia la historia antigua de Hispania: "Estuvieron aquí"

Las claves nuevo Generado con IA Arqueólogos han hallado en Córdoba un hueso de elefante de 2.200 años, primera evidencia física de su uso bélico por cartagineses en Europa occidental. El hueso, identificado como el carpo derecho de un elefante africano o asiático, fue hallado junto a proyectiles y monedas cartaginesas, indicando una escena de batalla. Las pruebas de radiocarbono datan el hallazgo en la época de la Segunda Guerra Púnica, cuando Aníbal Barca operaba en la península ibérica. Este descubrimiento valida arqueológicamente la presencia de elefantes de guerra en Hispania y podría cambiar la comprensión de la guerra cartaginesa en la región.

Un nuevo descubrimiento realizado en Córdoba sacude lo que sabíamos sobre la historia de Hispania: un equipo de arqueólogos ha identificado un hueso de elefante de 2.200 años que representa la primera evidencia física directa del uso de estos animales como "máquinas de guerra" por parte de los cartagineses en Europa occidental.

El fragmento óseo ha sido identificado como un carpo derecho, lo que vendría a ser el tobillo del animal a efectos prácticos. Hasta ahora, estos paquidermos solo existían en la península a través de crónicas históricas o rastros ambientales indirectos, pero ahora su presencia aquí es ya una certeza.

El hueso, del tamaño de una pelota de béisbol, fue encontrado junto a proyectiles de catapulta, monedas cartaginesas del siglo III a.C. y restos de una lanza, lo que sugiere una escena de asedio o batalla en el yacimiento de Colina de los Quemados.

Un hueso de elefante de 2.200 años de antigüedad lo cambia todo.

El nuevo descubrimiento de Hispania

Rafael Martínez Sánchez, autor principal del estudio publicado en LiveScience y a cargo del equipo de investigación responsable del hallazgo, asegura que el hueso no pertenece a ninguna especie autóctona de la península, confirmando con ello la procedencia extranjera del animal.

De hecho, los análisis indican que el hueso perteneció a un elefante africano o asiático, descartando especies extintas locales como los mamuts de la estepa.

Así pues, las pruebas de radiocarbono sitúan el resto entre finales del siglo IV y finales del III a.C., coincidiendo plenamente con la Segunda Guerra Púnica (218–201 a.C.), periodo en el que Aníbal Barca operaba en la península ibérica, dando coherencia a la presencia documentada de tropas cartaginesas y elefantes en la región durante esas campañas bélicas.

Aunque las fuentes clásicas narran las hazañas de Aníbal con sus elefantes cruzando los Alpes, hasta ahora no existían restos óseos que confirmaran su presencia en campos de batalla europeos.

Martínez Sánchez describe este descubrimiento como "un hito" que cambia la comprensión de la guerra cartaginesa en Hispania. El análisis anatómico y arqueológico del hueso ha abierto una ventana inédita sobre la logística de los ejércitos de Aníbal y el paso de estos animales por la península ibérica.

El hallazgo sitúa a la actual Córdoba como un escenario de conflicto directo o un centro logístico clave para el ejército cartaginés, lo que además marca el pasar de la "historia contada" a la "historia probada", validando arqueológicamente uno de los episodios más épicos de la historia militar europea.

Con una larga investigación por delante, se abre un episodio maravilloso para la historia de Hispania, que puede llegar a provocar cambios en los libros con respecto a la Segunda Guerra Púnica liderada por el famoso Aníbal -figura que pronto saltará al cine de la mano de Denzel Washington-.