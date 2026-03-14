Ni Pirineos ni Picos de Europa: el refugio del jabalí en España que está en alerta máxima por la peste porcina africana

Las claves nuevo Generado con IA España cuenta con 1.200.000 jabalíes y se prevé que la población se duplique en 2025, aumentando el riesgo de peste porcina africana. El primer caso de peste porcina africana en Barcelona se confirmó en marzo, con 216 positivos en Sant Just Desvern desde noviembre. El incremento de jabalíes se debe al abandono rural, aumento de cultivos de regadío y temperaturas más altas, que facilitan su reproducción. La Generalitat de Cataluña planea sacrificar 12.000 jabalíes, incluido el cierre del parque Collserola, para controlar la propagación de la enfermedad.

En España en 2024 había 1.200.000 jabalíes, según el último censo realizado por el Gobierno en 2024, aunque ya se apuntó en este informe que la previsión es que el número de piaras se duplicase en 2025. Las consecuencias son preocupantes: la peste porcina africana se está expandiendo por el país y está golpeando al sector porcino.

De hecho, el pasado 11 de marzo se confirmó el primer caso de peste porcina africana en el término municipal de Barcelona. Hasta ahora, se habían registrado 216 positivos en Sant Just Desvern, en el Bajo Llobregat (Barcelona) en zonas periféricas desde noviembre.

El noreste de España siempre ha sido el emplazamiento donde más animales de estas características se han agrupado, en concreto en Barcelona y Girona, tal y como revela el informe del Plan Nacional de Gestión a Largo Plazo de las Poblaciones de Jabalíes Silvestres realizado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

¿Por qué aumenta el número de jabalíes?

A las dos provincias catalanas le siguen Tarragona, Huesca y Valencia como los territorios con más densidad de jabalíes salvajes. Eso sí, el mayor crecimiento de los últimos años se está produciendo en Murcia, Cataluña, Castilla y León y Navarra.

Las causas del crecimiento de su población se deben al abandono del medio rural, el incremento de los cultivos de regadío como el maíz -que les ofrecen refugio y aumento nutritivo- y el aumento de las temperaturas, que favorece la reproducción de estos mamíferos.

Además, el aumento de la superficie boscosa por la falta de actividad humana en las zonas rurales ha aumentado un 33%, según datos del Ministerio. Gracias a este cambio, los jabalíes se adaptan mucho mejor a este hábitat y pueden crecer sin límite.

La expansión del jabalí en los últimos 40 años y la proliferación de la gripe porcina ha activado las alertas de las autoridades competentes del este de España porque afecta al sector porcino, ya que cada brote obliga a sacrificar a los cerdos infectados.

Medidas para frenar el brote

En consecuencia, aunque no afecta a la salud de los humanos, supone un impacto económico para la industria cárnica y, a su vez, para los precios de la carne, que sí afecta a miles de consumidores en el país.

En este contexto, el plan de la Generalitat de Cataluña es sacrificar a 12.000 jabalíes para que no se propague la enfermedad en Barcelona. De hecho, el parque Collserola, localizado en el área metropolitana de Barcelona, permanecerá cerrado hasta que no se mate a 600 de estos animales que viven en la zona.