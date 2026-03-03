EEUU recupera minerales críticos: científicos diseñan un sistema para reutilizar residuos y satisfacer la demanda de litio

Un ejemplo de la materia prima que se puede llegar a utilizar en el proceso de Supra.

Las claves nuevo Generado con IA Científicos de la Universidad de Texas han creado una tecnología para recuperar minerales críticos de residuos industriales y electrónicos en EEUU. La startup Supra Elemental Recovery Inc. utiliza cartuchos impresos en 3D que filtran minerales como litio, cobalto, galio y escandio de manera más eficiente y ecológica. Este sistema permite refinar minerales de alta pureza usando disolventes simples, reduciendo el impacto ambiental y la dependencia de importaciones. La tecnología ya ha sido validada con litio y cobalto, y se está expandiendo a otros minerales esenciales para la fabricación de baterías y semiconductores.

La recuperación de minerales de tierras raras se ha convertido en una de las prioridades industriales y medioambientales más urgentes del mundo en la actualidad. En ocasiones reciben el nombre del "oro del siglo XXI" por su importancia para la transición hacia las energías limpias.

Los científicos son conscientes de por qué es tan crucial esta recuperación; de ahí que ya haya instituciones que están investigando al respecto. Es el caso de la Universidad de Texas en Austin, de la que ha surgido la startup Supra Elemental Recovery Inc. (Supra).

Esta compañía ya está desarrollando una innovadora tecnología con la que pretende aprovechar los avances en química, ciencia de los materiales e ingeniería para recuperar minerales críticos de alta pureza a partir de fuentes de residuos de Estados Unidos.

Entre ellos incluyen residuos mineros, subproductos industriales y residuos electrónicos. Su tecnología podría ayudar a satisfacer la creciente demanda de minerales como el cobalto, el litio, el galio y el escandio.

Pese a que son muy difíciles de refinar, se necesitan para fabricar semiconductores, baterías, imanes y aparatos electrónicos de uso cotidiano, por lo que reforzar la cadena de suministro también podría reducir la dependencia de países como EEUU de terceros.

Un cartucho en 3D

El objetivo de esta startup es el mejor ejemplo de la innovación que se produce cuando las mentes más brillantes de todas las disciplinas colaboran para resolver problemas del mundo real, como ha señalado Mark Arnold, de la Universidad de Texas en Austin.

Los principales métodos de extracción tienen dificultades para alcanzar una alta pureza y separar eficazmente los diferentes minerales críticos entre sí. Además, requieren maquinaria pesada y costosa, y producen sustancias químicas tóxicas perjudiciales para el medio ambiente.

Uno de los cartuchos de Supra utilizados para recuperar minerales críticos.

La apuesta de Supra pasa por un cartucho poroso impreso en 3D que actúa como una esponja y aprovecha la dinámica de fluidos de última generación para filtrar materiales a nivel molecular utilizando disolventes simples como el alcohol y el agua.

La tecnología combina los mejores aspectos de los métodos de extracción con disolventes y de intercambio iónico para refinar minerales en un cartucho reutilizable y de alto rendimiento que se puede personalizar y adaptar para satisfacer las necesidades de los fabricantes.

El resultado es una forma más asequible y escalable de recuperar a nivel nacional elementos valiosos de los millones de toneladas de residuos industriales y electrónicos que se producen anualmente en EEUU.

La tecnología fue validada originalmente en cobalto y litio, y Supra ahora apunta a elementos como Ga y Sc y la está validando para otros elementos, incluidos los lantánidos. Su objetivo es producir y validar ambos metales de grado semiconductor para finales de año.

"Estamos entrando en una nueva era en la que podemos recuperar de forma rentable estos elementos de una amplia gama de fuentes nacionales para restaurar el dominio de EEUU en materia de recursos", comenta Katie Ullmann Durham, cofundadora de Supra.