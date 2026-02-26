Arqueólogos españoles dan con un hueso de hace 2.300 años que confirma el uso de elefantes de guerra en la península

En una excavación, a veces, lo grande no es lo que aparece, sino lo que obliga a replantear. En Córdoba, el hallazgo que ha disparado la imaginación no es un colmillo ni un cráneo monumental, sino un fragmento óseo pequeño: un hueso carpiano de elefante recuperado en el yacimiento de la Colina de los Quemados, el antiguo oppidum prerromano asociado a Corduba, en una terraza estratégica sobre el Guadalquivir.

La pieza salió a la luz durante trabajos arqueológicos ligados a obras en la zona y hoy protagoniza un estudio con una tesis provocadora: podría tratarse de una evidencia directa de un elefante usado en un contexto púnico, en el marco de la Segunda Guerra Púnica (218–201 a. C.).

La investigación —firmada por Rafael M. Martínez Sánchez, Agustín López Jiménez y colaboradores— describe el fósil como un carpo derecho que fue identificado mediante comparación anatómica con colecciones de elefantes actuales y proboscídeos extintos.

El dato clave no está solo en qué es, sino en dónde estaba: bajo derrumbes y estratos que apuntan a un episodio violento. El mismo contexto ha devuelto también munición de artillería (proyectiles pétreos esféricos), puntas vinculables a armas de torsión tipo scorpio y una moneda acuñada en Cartago Nova en una horquilla compatible con el periodo de guerra en Hispania. Es el tipo de asociación que, en arqueología militar, convierte un resto aislado en una pista con sentido.

Fechar un hueso así no es sencillo cuando el colágeno está degradado, algo habitual tras más de dos milenios. Aquí, el equipo recurrió a la fracción mineral del hueso —la bioapatita— para estimar una cronología que encaja en alrededor de 2.200–2.250 años.

Identificación imposible

¿Era un elefante de Aníbal? El estudio no dice que perteneciera a uno de los animales del famoso cruce alpino; lo que sugiere es algo más verosímil —y quizá más interesante para la historia local—: que las fuerzas cartaginesas (o aliadas) pudieron desplegar elefantes en campañas y operaciones en la Península, y que Corduba, por su valor estratégico, pudo quedar atrapada en esa logística de guerra.

Las fuentes clásicas (Polibio, Tito Livio) hablan del uso de elefantes como arma de choque y de intimidación; lo raro es tener un resto físico en Europa occidental que permita conectar ese relato con un lugar concreto.

Tampoco está resuelta la especie. Con un solo hueso, sin ADN recuperable, la identificación más pulida es casi imposible. Los autores discuten posibilidades y tamaño relativo, incluyendo la opción de un elefante africano, pero lo plantean como hipótesis, no como sentencia. Al final, el valor del hallazgo es casi narrativo, pero en el buen sentido: un hueso mínimo que hace visible algo enorme.

No solo la guerra como choque de ejércitos, sino como sistema que arrastra animales, tecnología y dinero, y deja rastros raros en el suelo de una ciudad que aún estaba a punto de convertirse en romana.