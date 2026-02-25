Astrofísicos detectan a 300 millones de años luz una galaxia fantasma formada al 99% de materia oscura

Las claves nuevo Generado con IA Un equipo de astrónomos ha detectado la galaxia fantasma CDG-2 en el cúmulo de Perseo, a unos 300 millones de años luz de la Tierra. CDG-2 está formada en un 99% por materia oscura, convirtiéndola en una de las galaxias más dominadas por este componente invisible descritas hasta ahora. La detección se logró siguiendo el rastro de cuatro cúmulos globulares y combinando observaciones de los telescopios Hubble, Euclid y Subaru. El hallazgo sugiere que podrían existir muchas más galaxias similares, invisibles a los métodos tradicionales, lo que podría cambiar la concepción actual del cosmos.

En el cúmulo de Perseo, a unos 300 millones de años luz, un equipo ha encontrado una candidata a “galaxia fantasma” tan tenue que, literalmente, casi no está: CDG-2 apenas deja un brillo difuso y, aun así, sus números apuntan a algo extremo. El análisis sugiere que podría estar hecha casi por completo de materia oscura (del orden del 99% o más), lo que la colocaría entre los sistemas más dominados por ese componente invisible que se han descrito hasta ahora.

Lo llamativo no es solo el porcentaje, sino cómo se dio con ella. En vez de cazar estrellas -imposible si la luz superficial es mínima-, los astrónomos siguieron el rastro de cúmulos globulares, esas esferas compactas de estrellas viejas que suelen orbitar galaxias y que aguantan mejor el maltrato gravitatorio. La idea: si aparecen cúmulos globulares donde no hay una galaxia evidente, quizá esta esté está ahí, pero escondida a plena vista.

En este caso, el anzuelo fueron cuatro cúmulos globulares muy juntos. Al combinar observaciones de Hubble con datos de Euclid y del telescopio Subaru, el equipo logró detectar un halo de luz extremadamente débil alrededor de esos cúmulos, la pista que faltaba para sostener que no eran un grupo aislado, sino el esqueleto luminoso de una galaxia casi despojada. Esa confirmación multitelescopio es clave, porque en el límite de detección cualquier falso positivo (ruido, objetos de fondo) puede engañar.

Para afirmar que casi todo lo que la forma es materia oscura, el trabajo (publicado en The Astrophysical Journal Letters) parte de una estimación conservadora: si esos cuatro cúmulos representan toda la población de cúmulos globulares de CDG-2, su contribución equivale a una fracción notable de la materia visible y, aun así, el conjunto seguiría necesitando un halo masivo para explicar su existencia como sistema ligado gravitacionalmente. En paralelo, el brillo total se compara con el de millones de soles, pero eso es poco para una galaxia: de hecho, el contraste entre poca luz y mucho potencial gravitatorio es justo lo que delata a la materia oscura.

El entorno también encaja con una historia plausible: en un cúmulo de galaxias como Perseo, las interacciones gravitatorias y el 'acoso' del medio intracúmulo pueden arrancar gas y estrellas a una galaxia pequeña, dejándola pelada. Los cúmulos globulares, más compactos, sobreviven como testigos resistentes, mientras el resto queda reducido a un resplandor casi imperceptible. En otras palabras: no es que la materia oscura cree estrellas, es que puede quedarse como armazón cuando la materia normal se pierde.

Lo novedoso aquí es que si CDG-2 es lo que parece, sugiere que podría haber más galaxias ocultas del mismo estilo, invisibles para búsquedas clásicas, esperando a que las encontremos con métodos estadísticos y rastreadores indirectos como los cúmulos globulares. Cambiando la concepción que tenemos actualmente del cosmos.

Lo cierto es que CDG-2 funciona como un laboratorio raro para poner a prueba ideas de cosmología: si de verdad conserva un halo masivo con poquísima luz, reduce el ruido de la física bariónica (gas, formación estelar, retroalimentación) y deja más al descubierto la relación entre materia oscura y estructura. Por eso el siguiente paso lógico no es solo verla mejor, sino medir velocidades y entorno: espectroscopía de los cúmulos globulares para estimar la masa dinámica con menos supuestos, y búsquedas sistemáticas con Euclid y Hubble para saber si estamos ante una excepción o ante una población entera de galaxias casi invisibles que sesgaba los censos tradicionales.