CSIF Castilla y León fletará autobuses para la gran manifestación de Madrid: "Sin Muface perdemos todos"

CSIF Castilla y León fletará autobuses gratuitos para la gran manifestación que tendrá lugar el próximo 14 de diciembre a las 12:30 horas ante la dirección general de Muface. Unas movilizaciones para tratar de "impedir la muerte" del sistema que presta servicio sanitario a los funcionarios del Estado.

Un cese de prestación sanitaria cuya absorción en el Sistema Nacional de Salud supondría su "bloqueo", según han denunciado desde la sección autonómica de CSIF en la Comunidad. "Sin Muface perdemos todos", ha reivindicado Rodrigo Mellado, secretario autonómico de Relaciones Institucionales y Comunicación de CSIF CyL.

La disolución de Muface supondría que "pierdan los 100.000 mutualistas que pasan al limbo sanitario" y también "todos los castellanos y leoneses, abocados a un sistema sanitario ya de por si colapsado".

Ricardo Rubio / Europa Press Adiós a Muface en Castilla y León: 80.000 funcionarios pasan a Sacyl con el peligro de saturación que conlleva

Mellado también ha advertido de la repercusión en el empleo, ya que los cálculos de su sindicato son que existen unos 16.000 empleados de los que su puesto "pende y depende de la sanidad privada, directa e indirectamente".

De igual manera, ha desvelado que las aseguradoras ya están mandando en Castilla y León y en España cartas a los mutualistas para avisarles de que la asistencia cesará a partir del 1 de febrero de 2025.

"Exigimos al Gobierno que recapacite, que se aparte de criterios ideológicos o partidistas y apueste por un modelo que lleva 50 años siendo eficaz y viable", ha apuntado.

Con el objetivo de hacer más presión, desde CSIF Castilla y León fletarán el transporte a todos los ciudadanos que se consideren afectados por esta situación. Para acceder al mismo, les emplazan a ponerse en contacto con el teléfono de la unión provincial de CSIF de donde residan.

Igualmente, les aportarán modelos de reclamación a aquellas personas afectadas para que puedan formularlas ante la Administración pública competente.

Al hilo de su compañero, la responsable de Educación de CSIF Castilla y León, Isabel Madruga, ha lamentado la "corriente anti funcionarial" que se lleva viviendo desde el año 2010, cuando se eliminaron las clases pasivas. "Nunca vamos a respaldar decisiones temerarias e inconscientes", ha recalcado.

Para Madruga, existe un "grave problema" al ver "como privilegios lo que son derechos de funcionarios públicos". Un argumento que sostienen también para Muface, el cual no consideran un "privilegio".

"Nace de la necesidad de dotar al funcionariado de sanidad porque no estábamos incluidos en la Seguridad Social. Cotizamos en esta mutualidad mes a mes", ha recordado.

También, ha incidido en que el sistema sanitario está ya "colapsado" y ha recordado que el 8,8% del gasto en sanidad se invierte en derivar a pacientes a centros privados.

Madruga ha desvelado que han recibido ya "testimonios sobrecogedores" de mutualistas que son pacientes oncológicos, cardiológicos o endocrinos, entre otros, que tienen "mucha incertidumbre" sobre la continuidad de sus tratamientos y medicación.

"La angustia me come por todo lo que conlleva la crisis epiléptica y esta situación", les señaló un mutualista que tiene una cita el 20 de enero de 2025 y no sabe qué pasará si recibe los resultados después del 31 de ese mismo mes, cuando cesa el servicio.

Con todo esto, Madruga ha apuntado que quieren "trasladar la gravedad" de la situación que se está viviendo y ha avanzado que han facilitado toda la información a las juntas de personal docente de Castilla y León y toda España.

Por otro lado, el responsable de Sanidad, Enrique Vega, ha avisado de que el sistema sanitario público "lleva mucho tiempo tensionado", fruto de las "malas políticas de personal" que las administraciones han ido teniendo "desde hace mucho tiempo".

En este sentido, ha explicado que esto es algo que ya se vio con la pandemia y "cada invierno cuando los picos de gripe suben y la Atención Primaria se colapsa". De esta forma, ha evidenciado que existe una "plantilla orgánica que no está cubierta" y está "infradotada".

Asimismo, desde CSIF Castilla y León estiman que de absorber a los mutualistas haría falta contratar a más de 3.000 sanitarios en todas las áreas de salud y aumentar la inversión en más de 300 millones de euros.

Sobre las esperanzas que tienen de que el Gobierno dé marcha atrás, Madruga ha avanzado que ayer recibieron información de las nuevas propuestas para la licitación del concierto sanitario de dos compañías, lo que les hace ver "una posibilidad de una venta abierta".

No obstante, ha puntualizado que esta situación es "innecesaria", ya que ha llevado a miles de mutualistas al "límite de la incertidumbre", que considera que "no es de recibo".

Asimismo, Enrique Vega ha "echado de menos" algo más de contundencia por parte de otras Administraciones públicas, como puede ser el consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León, Alejandro Vázquez, a quien "solo le he oído en un medio diciendo que está tensionando y la incorporación de los mutualistas va a suponer un bloqueo".

"Queremos que la institución haga una declaración en ese sentido, defendiendo que la mutualidad es necesaria", ha sentenciado el responsable de Sanidad de CSIF Castilla y León.