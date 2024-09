La influencer leonesa Lola Mencía, denunciada por la Guardia Civil tras incumplir las normas del Parque Nacional de Ordesa

La influencer leonesa Lola Mencía ha sido denunciada por la Guardia Civil tras incumplir las normas del Parque Nacional de Ordesa, tal y como los agentes pudieron comprobar en un vídeo-resumen de la jornada que ella misma publicó en su cuenta de Instagram y que ha terminado generando una gran polémica.

En él, la exconcursante de 'Supervivientes' aparece bañándose en varias pozas del parque junto a su pareja, un tercero y sus dos perros, los cuales llevaba sueltos.

Y es que, según la Guardia Civil, tanto la influencer como su pareja incumplieron varias de las normas de lugar al bañarse en espacios protegidos y al pasear por la zona con los perros sueltos y sin el bozal obligatorio al tratarse de canes de raza peligrosa. Acciones que están totalmente prohibidas.

Así, tras hacerse eco de las polémicas imágenes, que apenas tardaron en hacerse virales, los agentes del Seprona de Ordesa y Monte Perdido decidieron utilizarlas para interponer una denuncia contra la pareja.

La reacción de Lola ante esta información no se ha hecho esperar. En esta ocasión, la influencer ha querido dar la cara y explicar públicamente su versión de los hechos. Lo ha hecho en el programa 'Socialité', donde, más allá de aclarar que únicamente soltó a los perros "cuando llegamos a la cascada gigante y durante cinco minutos porque no había gente por allí", ha asegurado con total rotundidad que ella en ningún momento se llegó a bañar en la cascada.

En este sentido, ha explicado que en el vídeo aparece mojada a causa de la fuerte tormenta que azotó el lugar mientras Lola y sus acompañantes caminaban por el parque. "La gente se lo ha tomado muy mal y lo han llevado al extremo", ha expresado.

La leonesa también ha aprovechado la ocasión para confesar y denunciar el "acoso" que lleva días sufriendo en redes sociales por este hecho. Al parecer, centenares de usuarios le han acusado de "perjudicar a la biosfera y de promover un turismo perjudicial", al tiempo que muchos de ellos le han proferido multitud de insultos.

"Llevo tres días sin poder abrir mis redes sociales porque solo recibo odio. Recibo 500 insultos al día. La gente está totalmente fuera de sí, diciendo que no me quieren por la zona, que no quieren turistas así. No puedo ni entrar en Instagram porque todo son insultos y descalificaciones, me dicen que soy una delincuente y que estoy destrozando la biosfera", ha lamentado.

Pero no solo eso. Según Lola, hay quienes han dado un paso más al dejarles tanto a su pareja como a ella "reseñas falsas negativas en nuestros negocios para hacernos daño", ha revelado la influencer.

Por otra parte, en los últimos días la leonesa ha recurrido a sus redes sociales para compartir con todos sus seguidores "un recap de las faltas de respeto continuas que sufrimos los influencers por subir nuestro contenido".

Una ristra de mensajes "dañinos y abusivos", que ha acompañado de un breve texto, en el que, además de denunciar este tipo de comentarios, "que tenemos que aguantar a diario", ha pedido respeto.

"Hablaban de dar ejemplo y general odio, piden justicia, pero juzgan por sí mismos. ¿Mis explicaciones no justifican mis acciones? Tampoco lo justifican estos mensajes. Que cada uno saque sus conclusiones", ha expresado la influencer.