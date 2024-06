Éxtasis heavy en Zamora: más de 30.000 personas encumbran al Z! Live como uno de los mejores festivales de Europa

El Z! Live Rock Fest 2024 ha llegado a su fin. Si la edición anterior, el festival heavy por excelencia de Zamora superaba los 20.000 asistentes, este año, el evento ha pulverizado este récord superando los 30.000 asistentes. Tres jornadas de pura adrenalina heavy, que se salda sin apenas incidentes y consolidándose ya del todo como uno de los festivales del género más importantes, no de España, sino de toda Europa.

Amantes de la música llegados de medio mundo han disfrutado de una selección de las mejores bandas del panorama internacional en el recinto ferial de Ifeza. La cabeza de cartel y el atractivo eran los suecos Europe, que ofrecieron un show apoteósico, algo más corto de lo previsto, pero que dejó extasiados a los más de 10.000 asistentes que acudieron el jueves a su encuentro. Pero no acaba aquí.

El Z! Live Rock Fest había unido en un solo espacio a nombres tan potentes del heavy metal como Kreator, Doro, HammerFall y, el top de top, Avantasia. Estos últimos ofrecían anoche un show de dos horas con una puesta en escena absolutamente bestial, ambientada en un gigantesco cementerio y cuya caída de telón fue inolvidable. El grupo power metal sinfónico dejó extasiados a los asistentes, de los cuales, muchos habían venido hasta Zamora solo para ver a la banda alemana.

Tampoco se quedaron atrás los shows de KK'S Priest, del exguitarrista de Judas Priest, que llenó literalmente de fuego el escenario del Z! Live; y que, por supuesto, no dejaron fuera de su set list la mítica 'Breaking the law'.

Pero a parte de la música, el Z! Live se ha convertido ya en un lugar de encuentro, de amistades y, por qué no, de que los visitantes disfruten de las maravillas de Zamora. Los asistentes al festival han llenado las calles, hoteles y pisos turísticos de la capital, con una ocupación del 100%, incluso en localidades vecinas. No había un lugar en la ciudad en la que no se vieran melenas y camisetas negras por doquier y coger un taxi ha sido casi tarea imposible.

Un fin de semana redondo para la hostelería, el comercio y la restauración. Y un escaparate maravilloso que la Diputación de Zamora ha aprovechado para promocionar su marca de calidad, Alimentos de Zamora, con varios puestos de comida 100% zamorana en el recinto y que han estado llenos todo el fin de semana.

Ni 24 horas han pasado desde que terminara la novena edición, pero la organización ya ha desvelado las fechas para el próximo año. El festival cumplirá diez años con una nueva edición los días 12, 13 y 14 de junio de 2024.