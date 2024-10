Aquazumba, talleres de drones y esgrima con sable láser al estilo 'Star Wars' en la nueva edición de Vallanoche

Noticias relacionadas De Sergei Rez a María Arias: la mejor música local para celebrar por todo lo alto las bodas de plata de Vallanoche

Vallanoche regresa a Valladolid con una 25 edición cargada de propuestas totalmente gratuitas para los jóvenes de entre 11 y 30 años, que se celebrará del 5 de octubre al 21 de diciembre con el apoyo de más de 40 colectivos y asociaciones juveniles.

Según ha dado a conocer la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, en la mañana de este viernes, la programación de este año incorpora interesantes novedades y está integrada por más de 120 actividades que fusionan cultura, deporte y creatividad.

Entre las principales novedades deportivas destaca la incorporación del béisbol, que se suma a otras actividades tradicionales como el skate, el parkour y el popular torneo de fútbol sala, y además se introduce aquazumba ofreciendo una experiencia refrescante y diferente.

Ayuntamiento de Valladolid De Sergei Rez a María Arias: la mejor música local para celebrar por todo lo alto las bodas de plata de Vallanoche

En el plano tecnológico se han incorporado los talleres de drones, que ofrecerán a los jóvenes la oportunidad de explorar el mundo de los vuelos no tripulados; mientras que en el ámbito cultural los Pixel Games prometen llamar la atención de un gran número de jóvenes, al igual que la actividad de esgrima con sable láser, inspirada en el universo de Star Wars, sin duda, una de las actividades más esperadas y solicitadas de la edición.

La oferta cultural también incluye los talleres Do It Yourself para la personalización de objetos y creación de fanzines, y Pucela Lúdica, que reunirá a diversas asociaciones para transformar el Espacio Joven Norte en un epicentro de juegos colaborativos.

Los talleres de cocina VallaChef también ofrecerán nuevas temáticas en la Escuela Internacional de Cocina de la Cámara de Comercio.

Otras actividades destacadas incluyen talleres de robótica, un taller de iniciación al puzzle competitivo y el popular taller de caracterización de Halloween.

Para participar en cualquier actividad es necesario inscribirse previamente en la página oficial de Vallanoche www.vallanoche.es